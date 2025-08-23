'폐하' 글자 넣자 빼자, 한심한 싸움에 백성은 죽어 나가고

조선은 읍성의 나라였다. 어지간한 고을마다 성곽으로 둘러싸인 읍성이 있었다. 하지만 식민지와 근대화를 거치면서 대부분 훼철되어 사라져 버렸다. 읍성은 조상의 애환이 담긴 곳이다. 그 안에서 행정과 군사, 문화와 예술이 펼쳐졌으며 백성은 삶을 이어갔다. 지방 고유문화가 꽃을 피웠고 그 명맥이 지금까지 이어져 전해지고 있다. 현존하는 읍성을 찾아 우리 도시의 시원을 되짚어 보고, 각 지방의 역사와 문화를 음미해 보고자 한다.

큰사진보기 ▲남한산성(1872년지방지도_부분)남한산성을 중심으로 멀리 두물머리부터 한강의 모습과 송파, 삼전도가 단순 명료하게 표시 되었다. 남한산성 곳곳의 묘사가 사실적이고 세세하며 생생하다. ⓒ 서울대학교 규장각 한국학연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲남한산성(1909)수어장대에서 본 모습으로 추정되는 사진이다. 사진 아래 가운데에 행궁이 보이고, 민가가 분지에 빼곡하다. 왼쪽 북 성벽이 하얀 줄로 보이고, 열린 동문 쪽과 그 왼편 위로 남한산 정상이 어렴풋하다. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲서문몽매한 왕 인조가 이 문을 나서 삼전도로 향했다. 그래서인지 늘 습하고 어둡다. 남한산성 4대 문 중 서문의 홍예만 유독 작고 옹색하다. 암문인듯 착각이 일 정도다. 낮고 좁게 홍예를 올린 무슨 이유라도 있었을까? ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼전도비옛 송파진 주변 석촌호수 가장자리에 자리한 삼전도비. 돌 거북이 둘이다. 이유는 오른쪽 거북의 모양이나 위용이 초라하다 하여 더 크고 화려하게 만들라는 청의 강요로 둘이 되었다. 사진보다 실물이 훨씬 크고 높다. 왼쪽 비석 뒤의 상단에 '대청황제공덕비'가 한자로 새겨져 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲북 성벽북 성벽이 뱀처럼 꿈틀거린다. 능선을 따라 이어져 멀리 남한산 정상까지 뻗은 모습이 희미하게 보인다. 홍타이지의 군대가 성안으로 홍이포를 쏜 곳이 저 꼭대기 부근이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲하남위례성남한산성 서문에서 바라 본 한성백제의 도읍지. 서문을 내려가면 마천과 가락이고, 지천으로 석촌고분을 지나면 송파와 삼전도다. 삼전도 땅바닥에 인조의 이마가 닿았다. 인조가 걸은 굴욕의 길이기도 하다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲남문남한산성의 주 출입문인 남문. 접근성이나 지형으로 보아, 도성으로 들고나는 산성의 관문이었다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲수어장대남한산성은 4방향에 각 장대를 두었다. 이곳 서문 쪽 장대를 수어장대라 하였다. 수어장대 바로 아래가 행궁이다, 산성의 공간구조와 방어, 주둔 등을 최대한 교려한 결과로 보인다. ⓒ 이영천 관련사진보기

'모든 다툼의 바탕에는 백성을 근본으로 삼아야 하지 않겠는가?'

처절한 도시빈민 항쟁이 있었다. 당시 권력은 언론을 강압해 이를 철저히 은폐했다. 그래서인지 조금 생경하다. 1971년 '경기도 광주 대단지 항쟁'이다. 부도덕한 권력의 강제 이주에, 도시 빈민은 비조직적이나마 격렬히 저항했다. 이때의 강제 이주로 도시가 태동하였다는 사실은 더 생경하게 다가든다. 당시 이주단지를 관리한 서울시 산하 기구가 '성남출장소'다. 성의 남쪽이니, 여기서 말하는 성은 바로 남한산성이다.남한산성은 산성이라기보다 읍성에 가깝다. 오랜 기간 경기도 광주 유수부였다. 동쪽으로 트인 너른 분지다. 농토도 제법 있어, 경작과 장기 농성이 가능했다. 이런 연유로 도성인 한양을 지키는 동쪽 방어성이었다. 총 길이가 12.2km다. 본성이 8.9km이니, 한양을 방어하는 유수부로 어울리는 격이자 규모다.이런 지리적 지위가 역사의 숙명으로 이어졌다. 1636년 12월 9일부터 1637년 1월 30일(음력)까지 52일간의 전쟁, 병자호란을 겪어야 했다. 무지몽매한 왕이 12월 14일 남문으로 쫓기듯 들어와 이듬해 1월 30일 서문을 나가기까지 46일은, 우리 역사에서 가장 춥고 어두운 장면이다.작지 않은 산성에, 적지 않은 군사 1만 3천. 군량 1만 4300석에 장류 220 항아리다. 아끼고 아꼈다면 능히 100일은 버텨내지 않았을까? 아둔한 김경징이란 자에게 강화도 수비를 맡긴 게 실책이었을까? 아니다. 주변국 변화에 둔감했고, 낡은 이데올로기에 나라의 모든 게 함몰되었으며 몽매한 혼군이 지도자였던 탓이다. 성벽 따라 걷는 걸음마다 묵직한 아픔이 아리게 저미니, 성에 짐 지운 숙명 탓일까?도성이 함락되었으니, 백성들 안위는 어땠을까? 조정은 백성에게 관심이나 있었을까? 정반대다. 오히려 엉뚱한 행동에 몰두한다. 지금 시각으론 도저히 이해할 수 없는 의례다. 국체를 왕과 왕세자로 보았으니 당연한 처사였을까? 하남 위례성의 실체를, 당시엔 이곳으로 알았나 보다.산성에 갇힌 조정이, 백제 도읍에서 군사작전을 펼치는 예로 온조왕에게 제를 올린다. 성에 갇힌 지 12일째인 12월 25일이다. 그래도 시련이 끊이지 않자, 이듬해 1월 8일 '엉겁결에 구차하게 행하였으므로' 부족하다 하여 다시 제를 올린다. 어안이 벙벙할 지경이다.1637년 1월 30일, 왕이 굴욕적인 항복에 나선 문이 서문이다. 실록은 남염의(藍染衣)를 입고 문을 나섰다고 기록한다. 파란색 계열로 염색된 쪽빛 옷이다. 일종의 죄수복을 입고 문을 나선 셈이다. 서문을 나서 산성을 내려가면 마천과 가락이고, 백제 고분군을 지나 삼전도가 지척이다. 못난 왕이 거기서 청 홍타이지에게 신하의 예를 다했다. 삼배구고두례다.백제 고분군에서 동북쪽으로 2km 남짓이면 몽촌토성이고, 거기서 풍납토성이 지척이니 그곳이 온조왕의 근거지였음이 새삼스럽다. 위례신도시를 나눈 3개 자치단체가 행정동으로 각각 '위례동'을 둔 웃지 못할 일이 현실이다.남한산성 전투는 격렬하진 않았다. 실록에도 작은 전투 몇 뿐이다. 오히려 지방에서 초모한 근왕병이 여길 구하려다 당한 패배와 손실이 훨씬 더 크고 심각했다. 당시 시각으로 보아도 그만큼 한심한 지경이다. 역사라는 추상적 실체도 백성이라는 현시적 실체도 아닌, 자신들이 누리던 복록과 권력만이 나라 실체라고 그들 스스로 호도했던 건 아닐까? 당시 지배 계급의 밑바닥이 엿보이는 대목이다.삼전도의 청군과 귀신 씨 나락 까먹는 소리가 적힌 문서만 수도 없이 주고받는다. 청에 보낼 문서에 폐하라는 글자를 넣자 빼자, 청이 보내온 문서가 어쩌고저쩌고 아무 짝에도 쓸모없는 논의만 무성하다. 글마다 오랑캐라 적은 사관의 시각이 이 모든 상황의 생생한 증언자다.그 사이 청의 말 발굽 아래 백성은, 얼마인지도 모르게 죽어 나가고 있었을 터다. 날씨마저 적이다. 극한이었다. 모든 게 유난했다. 군량을 아끼고 강화도를 지켜내 얼음이 풀릴 때까지 버텼다면, 삼전도 굴욕은 피할 수 있었을까? 12월 27일 이미 죽은 말을 잡아먹을 지경이었다. 다음날 허세로 술에 돼지고기와 쇠고기를 적진에 보내는 한심한 작태를 벌인다.연이어 성안 식량이 바닥을 보인다. 추위와 굶주림에 모두 아사 직전이다. 1월 14일 처음으로 군졸이 얼어 죽는다. 이런 상황에서도 싸워야 한다고 주장하는 인식의 바탕을 헤아릴 재주가 내겐 없다. 싸움을 주장한 김류나 김상헌 같은 고관대작이, 창칼을 들고 저 극한 상황의 성첩에 단 한 번만이라도 올라가 봤을까?1월 19일 실록은 '오랑캐가 성안에 대포를 쏘았는데, 대포 탄환이 거위알만 했으며 더러 맞아서 죽은 자가 있으므로 사람들이 모두 놀라고 두려워하였다'고 한다. 홍이포 폭탄이 이때 처음 성안에 날아들었다.같은 달 24일 실록은 '적이 대포를 남격대 망월봉 아래에서 발사했는데, 포탄이 행궁으로 날아와 떨어지자 사람들이 모두 두려워하며 피하였다'한다. 망월봉은 벌봉으로 추정한다. 해발 522m 남한산 정상 북쪽이다.다음날에도 포격이 있었다. 실록은 '대포 소리가 종일 그치지 않았는데, 성첩이 탄환에 맞아 모두 허물어졌으므로 군사들 마음이 흉흉하고 두려워하였다'라고 기록한다.26일에서야 22일에 함락된 강화도 소식이 남한산성으로 스며든다. 홍이포 공포와 강화도 함락 소식은 이제 추위와 배고픔을 벗어날, 비겁하지만 매우 절실한 결정적인 명분으로 변신한다.무척 어려운 명제다. 당시도 그러했고, 지금도 난제다. 당시 주전파의 논리란 현재의 시각과는 천양지차다. 주화파의 그것도 물론 마찬가지다.항복을 주전파는 명나라 은혜에 대한 배신으로 여겼다. 주화파에 '임진왜란 때 은혜를 어찌할 것인가?'라며 울부짖는다. 재조지은에 대한 배은망덕이란다. 이면에는 '어떻게 오랑캐에게'라는 오만도 깃들어 있다. 청을 오랑캐로 업신여기는 사대 사상에 사로잡혀 있었으니 당연지사다.주화파는 우선 살자고 주장한다. 그들 안중에도 물론 백성은 없다. 국체인 왕과 세자를 보호해 위기를 넘기고, 훗날을 도모하자는 것이다. 후에 봉림대군이 왕이 되어 구호 뿐인 북벌을 외치기는 한다. 남한산성에서 그들 주장이, 북벌이라는 미래 부국강병에까지 잇닿았는지는 의문이다.두 주장을 선의로 재해석해 본다. 주전파는 항복을 굴욕으로 보았다. 싸우다 죽는 게 명예롭다고 여겼다. 국격과 자존의 훼손은 물론 역사에 기록될 비겁을 두려워했음이 분명하다.주화파는 급변하는 국제 정세에 순응하고, 지배 계급의 생명과 재산이 우선이라고 여겼을 터다. 꺼져 가는 명나라를 숭상하며 소 중화 사상까지 들먹이는 허세를 견딜 수 없어했는지도 모른다. 힘의 논리가 지배하는 국제 정세에서 국익이 무엇인지 세세히 따져 실용적으로 대처하자는 주장이다. 21세기 남한산성에 갇힌 당신이라면 어디에 손들겠는가?동쪽을 향해 앉은 행궁이 제법 상서롭다. 행궁 뒷산 수어장대 위용도 자못 볼 만하다. 4백 년 전 굴욕의 상황에도 저러했는진 모르겠으되, 자태만으론 당당한 행궁으로써 위용을 갖춘 셈이다.당시 백관들은 어땠을까? 윤집과 오달제는 스스로 잡혀감으로써 주전파 의리에 충실했다. 김상헌과 정온은 실패한 자결이나마, 목숨을 내걸었다. 최명길로 상징되는 주화파 여생도 순탄치만은 못했다. 1643년 최명길이 청에 끌려가 2년간 억류 당했으니 말이다.하지만 당시 고관대작들 실상이 꼭 명분과 실리만을 추구한 것 같지는 않다. 주전이나 주화를 주장한 신료들은 그래도 주관과 소신이 뚜렷한 부류일 수 있다.왕이 치욕의 항복 예를 마치고 창경궁으로 향한 1월 30일 실록 끝자락에 '상이 소파진(所波津)을 경유하여 배를 타고 건넜다. 당시 나루의 병사들은 거의 죽고 빈 배 두 척 뿐이었는데, 백관들이 다투어 건너려고 어의를 잡아당기기까지 하면서 배에 오르기도 하였다'는 내용을 보자면 쓴 웃음을 금하기가 힘들다.산성에 갇힌 46일의 역사가, 현재를 짓누르는 듯하다. 짙은 청록의 남한산성 숲 사이로 화창하게 파고든 날카로운 햇살이, 이끼 낀 성벽을 싹둑 베어버리는 느낌이다. 씁쓸함이 더해온다. 아둔한 왕 앞에서 머릴 조아리며 싸우자, 화친하자 맹렬하게 쟁투했을 그들의 얄팍한 속내가 날 것으로 밀려 들어서다.더불어 산성의 이런 응답도 같이 들려온다.