"윤에게 계엄선포문 받았다" 실토한 한덕수, 세 번째 소환

큰사진보기 ▲한덕수 전 국무총리, 3차 조사내란공모 의혹을 받고 있는 한덕수 전 국무총리가 22일 오전 서울 서초구 내란특검 사무실에 3차 소환 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

- 내란 공모 방조 의혹 여전히 부인하십니까?

AD

- 윤 전 대통령으로부터 계엄 문건을 직접 받으신 겁니까?

- 진술 변화 이유가 궁금합니다.

큰사진보기 ▲한덕수 전 국무총리, 3차 조사내란공모 의혹을 받고 있는 한덕수 전 국무총리가 22일 오전 서울 서초구 내란특검 사무실에 3차 소환 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

내란 특검(조은석 특별검사)이 22일 오전 한덕수 전 국무총리를 사흘 만에 다시 소환했다. 세 번째 소환조사다.한 전 총리는 이날 오전 9시 24분 차량을 타고 내란 특검 사무실이 있는 서울고등검찰청 앞에 도착했다. 그는 취재진 질문에 입을 열지 않았다.".......""......""......"한 전 총리는 지난 19일 오전 9시 30분부터 20일 오전 1시 50분까지 약 16시간 20분 동안 두 번째 피의자 조사를 받았다. 세 번째 피의자 조사를 끝으로 내란 특검이 구속영장을 청구할 가능성이 있다는 전망이 나온다.한 전 총리는 크게 ①내란 공모·방조 혐의 ②사후 비상계엄 선포문 허위 작성·폐기에 따른 허위공문서 작성·행사, 대통령기록물법 위반, 공용서류손상 ③위증 혐의 등을 받고 있다. 또한 '내란의 밤' 당일 한국예술종합학교가 폐쇄됐는데 이때 한덕수 총리와 유인촌 문화체육관광부 장관의 통화 사실이 드러나, 내란 특검은 그 관련성도 살펴보고 있다.한 전 총리는 지난 19일 조사에서 "윤석열 전 대통령으로부터 계엄 선포문을 받았다"고 실토한 것으로 알려졌다. 이는 자신의 기존 입장을 뒤집은 것이다. 그는 지난 2월 헌법재판소 윤석열씨 탄핵심판과 국회에 나와 "비상계엄 선포 당일 대통령실에서 계엄과 관련된 문건을 보거나 받은 기억이 없다", "해제 국무회의를 마치고 사무실로 출근해서 (계엄 관련 문건이) 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다"라고 주장했다. 하지만 당일 대통령실 CCTV에 한 전 총리가 계엄 관련 문건을 보는 모습이 담긴 것으로 드러났다.내란특검 박지영 특검보는 지난 20일 브리핑에서 한 전 총리 구속영장 청구 가능성을 두고 "조사 과정에서 어떤 태도를 보이느냐에 따라 달라질 수 있기 때문에 조사가 끝나봐야지 신병 여부가 결정될 것 같다"라고 밝혔다.