여주시 신청사 예산안, 세 차례 진통 끝 통과

25.08.22 10:40최종 업데이트 25.08.22 10:40

여주시 신청사 예산안, 세 차례 진통 끝 통과

추경안 50억 원안 가결... 민주당은 신축은 찬성하나 이전 계획은 반대

경기 여주시 신청사 건립을 위한 예산안이 세차례 심의 끝에 21일 원안 가결됐다.
경기 여주시 신청사 건립을 위한 예산안이 세차례 심의 끝에 21일 원안 가결됐다.

여주시의회 제76회 임시회 제3회 추가경정예산안 중 신청사 공사비 50억 원은 찬성 5표, 반대 1표로 통과됐다. 해당 예산안은 앞서 6월과 7월 두 차례 부결된 바 있다.

예산안 통과 과정에서 더불어민주당 여주·양평지역위원회는 신청사 이전에 반대 입장을 밝히며, 당원 토론회 및 대의원대회를 통해 예산 부결을 당론으로 채택했다. 이후 민주당 유필선 의원의 탈당계 제출 및 철회 등으로 정치적 혼란이 발생했고, 시민사회에서도 우려가 제기됐다.

여주시의회는 민주당 4명, 국민의힘 3명으로 구성돼 있다. 지난 5월 정병관 전 의장이 민주당에 입당하면서 의회 구도에 변화가 있었다.

여주시는 이날 심의에서 신청사 부지 면적이 주민 편의시설 및 주차장 확충으로 약 3000평 증가했으나, 총사업비 1520억 원 내에서 사업 추진이 가능하다고 밝혔다.

앞서 지난달 17일 이충우 여주시장은 예산안이 재차 삭감되자 "20년 넘게 표류해온 시민의 숙원 사업이 정치적 셈법에 따라 좌초될 위기에 처했다"며 강한 유감을 표명한 바 있다.

예산안 통과에 따라 여주시는 내년 1월 착공을 목표로 행정절차를 진행할 계획이다.

한편, 더불어민주당 여주양평지역위원회는 같은 날 발표한 입장문에서 신청사 신축 자체에는 찬성하지만, 가업동 이전은 절차적 정당성 부족과 혈세 낭비, 원도심 공동화 우려 등으로 반대 입장을 밝혔다. 민주당은 대안으로 여주초등학교 폐교 부지를 활용한 도심 내 청사 건립을 제시하며 ▲가업동 이전 반대 ▲재공론화를 통한 대안 비교 ▲조사위원회 구성 등을 추진하겠다는 계획이다. 최재관 위원장은 "시민의 상식과 공익을 반영한 합리적 선택을 위해 끝까지 고민하고 행동하겠다"고 말했다.

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

