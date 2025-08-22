여주시 신청사 예산안, 세 차례 진통 끝 통과

큰사진보기 ▲경기 여주시 신청사 건립을 위한 예산안이 세차례 심의 끝에 21일 원안 가결됐다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 여주시 신청사 건립을 위한 예산안이 세차례 심의 끝에 21일 원안 가결됐다.여주시의회 제76회 임시회 제3회 추가경정예산안 중 신청사 공사비 50억 원은 찬성 5표, 반대 1표로 통과됐다. 해당 예산안은 앞서 6월과 7월 두 차례 부결된 바 있다.예산안 통과 과정에서 더불어민주당 여주·양평지역위원회는 신청사 이전에 반대 입장을 밝히며, 당원 토론회 및 대의원대회를 통해 예산 부결을 당론으로 채택했다. 이후 민주당 유필선 의원의 탈당계 제출 및 철회 등으로 정치적 혼란이 발생했고, 시민사회에서도 우려가 제기됐다.여주시의회는 민주당 4명, 국민의힘 3명으로 구성돼 있다. 지난 5월 정병관 전 의장이 민주당에 입당하면서 의회 구도에 변화가 있었다.여주시는 이날 심의에서 신청사 부지 면적이 주민 편의시설 및 주차장 확충으로 약 3000평 증가했으나, 총사업비 1520억 원 내에서 사업 추진이 가능하다고 밝혔다.앞서 지난달 17일 이충우 여주시장은 예산안이 재차 삭감되자 "20년 넘게 표류해온 시민의 숙원 사업이 정치적 셈법에 따라 좌초될 위기에 처했다"며 강한 유감을 표명한 바 있다.예산안 통과에 따라 여주시는 내년 1월 착공을 목표로 행정절차를 진행할 계획이다.한편, 더불어민주당 여주양평지역위원회는 같은 날 발표한 입장문에서 신청사 신축 자체에는 찬성하지만, 가업동 이전은 절차적 정당성 부족과 혈세 낭비, 원도심 공동화 우려 등으로 반대 입장을 밝혔다. 민주당은 대안으로 여주초등학교 폐교 부지를 활용한 도심 내 청사 건립을 제시하며 ▲가업동 이전 반대 ▲재공론화를 통한 대안 비교 ▲조사위원회 구성 등을 추진하겠다는 계획이다. 최재관 위원장은 "시민의 상식과 공익을 반영한 합리적 선택을 위해 끝까지 고민하고 행동하겠다"고 말했다.