광복 80주년과 남도항일 독립운동

큰사진보기 ⓒ 완도신문

큰사진보기 ⓒ 완도신문

전라남도는 광복 80주년을 맞아 전국 최초, 도민 공모를 통해 '항일독립유산' 8건을 도 지정 문화유산으로 지정했다. 이번 지정은 대한제국기와 일제강점기 전남 전역에서 일어난 의병항쟁과 민족운동의 현장을 보존하고, 후대에 항일정신을 계승하기 위해 이뤄졌다.지역을 넘어 전국적인 민족운동의 주역인 이들의 목숨을 건 투쟁은 오늘날 대한민국의 자긍심이자 정체성의 일부로 자리 잡았다. 이들의 헌신은 민족자존의 역사적 증거이며, 미래 세대가 기억하고 계승해야 할 소중한 유산이다.하지만 몇몇 분들 외에 우리는 이들을 모른다. 한국사 교과서에서도 좀처럼 다루어지지 않는다. 전문 연구자의 몇몇 연구서 외에 일반인의 이해를 위한 책을 찾기 어렵다.나주 출신. 5·18민중항쟁을 겪으며 역사에 눈뜬 역사 교사출신의 김남철 작가는 <남도 임진의병의 기억을 걷다>(2022), <남도 한말의병의 기억을 걷다>(2023)에 이어 이번 <남도항일독립운동가의 기억을 걷다>에선 저항의 역사의 주축을 이룬 남도 항일독립운동가들의 삶과 행적을 드러내 알린다. 잊혀 간 독립운동가들과 특히 사회주의 계열의 여러 독립운동가들이 그의 발품과 노력으로 우리 곁에 다가온다.이 책에 소개된 남도 항일독립운동가들은 자신들이 처한 시대의 요구를 외면하지 않고 누구보다도 당당히 일제에 맞서 의롭게 투쟁한, 역사의 주인공들이다. 많은 분이 시대의 소명과 신념을 위해 치열하게 살다가 한 줌 흙이 되어갔다. 이분들의 신산(辛酸)한 삶의 자취는 '저항하는 사람의 마땅한 모습'으로 별처럼 빛나고 있다.저자는 남도 항일독립운동가들의 시대 상황과 배경, 일제의 가혹한 탄압에도 피 흘려가며 최후까지 싸운 의로운 활동에 주목하여, 많은 현장을 답사하고 후손들을 만나면서 알게 된 분들의 자취와 후손들의 힘들고 애절한 삶까지 생생하게 담아냈다. 여기저기 흩어져 있으며 존재감마저 약해 보이는 지역의 역사를 모아서 어딘가에 붙들어 매려고 분투해온 저자의 또 다른 노작(勞作)인 것이다.남다른 사명감으로 역사의 현장을 누비며 '기록하는 사람', '남도 역사 전령사'로 살아온 저자는 남도 항일독립운동가, 곧 '저항하는 사람'들이 말하려 했던 시대의 이야기를 귀 기울여 듣고 새기며 그 정신을 이어가고 소통하기를 간절히 바란다. 특히 이 책에서 저자는 독립유공자 서훈이 많이 누락된 것을 안타까워하며, 시급하게 서훈이 이루어질 수 있도록 지혜를 모아야 함을 강조한다.역사의 현장에서 발굴해낸, 기록으로 남지 않은 과거의 기억들, 독립운동사의 새로운 지평을 여는 초석이 된다. 이 책에서 저자는 60명의 남도 항일독립운동가를 나주 장성 함평 영광 영암/ 담양 곡성 구례 순천 광양 여수/ 목포 무안 신안 해남 진도/ 화순 강진 완도 보성 장흥 고흥/ 광주 등 5개 지역별로 나누어 소개한다.출생 및 성장 배경과 활동 상황들을 중심으로 다루는데, 관련 자료가 미비하여 소략하게 소개되는 분들도 있다. 무등(無等)독서회, 성진회(醒進會, '깨달아 나아가자'는 뜻), 항일결사 다혁당(茶革黨), 농촌계몽을 위한 건아단(健兒團) 등의 단체와 하의도 토지문제, 임자도 소작쟁의 등의 사건에 대해 관련된 여러 사람을 통해 '오늘 여기'에서처럼 전체의 모습과 활동상을 생생하게 느끼게 한다. 저자는 교육자로서 활동한 독립운동가들, 학생이라는 사회적 신분의 한계를 넘어선 학생 독립운동가들, 낙후된 농촌의 계몽을 위해 앞장선 독립운동가들을 비롯하여 독립운동사에서 비교적 잘 다루지 않는 인물의 행적과 자취를 비중 있게 다룬다.한편, '보론―남도 항일운동의 전개와 활동'에서는 의병운동, 3·1운동, 나주학생항일운동, 사회주의 운동 및 농민운동, 남도의 종교-교육 항일운동, 해외 망명 및 무장투쟁 등의 배경과 양상, 의의 등을 일목요연하게 정리했다.책 말미의 '남도 항일독립운동 서훈자 명단'에서는 1,325명의 서훈자 명단을 소개한다. QR코드를 이용하면, 지역별 서훈자의 인적사항을 비롯하여 의병계열(국내 항일, 의병, 3·1운동, 만주/일본/미국 등 활동지역, 광복군, 학생운동, 임시정부, 의열투쟁 등), 포상 연도와 훈격(대분류·소분류) 등을 파악할 수 있다.박재선 님/완도군의회 의원