햇살은 여느 여름처럼 뜨거웠고, 화성 독립기념관을 감싼 나무들은 바람에 몸을 기울이며 잎사귀를 흔들었다. 그러나 오늘의 바람은 달랐다. 바람결 속에서 나는 그동안 제대로 마주하지 못했던 '광복절'을 처음으로 진심으로 마주한 듯한 기분을 느꼈다.텔레비전 앞에서 잠시 먹먹해지거나, 달력의 붉은 숫자를 보며 하루를 더 쉴 수 있다는 사실에 만족해했던 것이 내게 익숙한 광복절이었다. 그런데 오늘은 분명 모든 게 새로웠다.경기작가회에 참가해 독립기념관에서 열린 행사에 참여하면서 나는 낯선 자신과 마주했다. 독립군의 얼굴이 담긴 사진 앞에서 발길을 오래 떼지 못했다. 빛바랜 사진에서 보내오는 눈빛이 유리를 뚫고 나와 내게 닿았다.언젠가 한 번쯤 느껴봤을 법한 감정이 슬며시 올라왔다. 두 눈이 무거워졌다. 깊은 외로움이 깃든 눈빛, 그러나 누구도 꺾을 수 없는 결연함 같은 것. 나는 숨을 고르듯 그 눈빛을 따라가 보았다.그 순간, 얼마 전 읽은 소설 속 목소리가 바람 소리에 겹쳐 들려왔다. 방현석의 <범도>는 나를 한 사람의 생애로 이끌었다.그 이름, 홍범도.그가 살았던 시대는 먼 과거의 배경이 아니라 여전히 내 어깨 위에 얹힌 그림자 같았다소설의 첫 장을 열었을 때, 나는 한 영웅의 일대기를 읽게 되리라 짐작했다. 그러나 아니었다. <범도>는 인간의 땀과 피, 흔들리는 마음과 고독한 결단으로 빽빽했다. 머슴살이하던 청년이 총을 들고 산으로 향하는 장면은 역사의 거대한 서사가 아니라 옆집 청년이 조용히 집을 떠나는 뒷모습처럼 다가왔다. 봉오동의 함성이 여름의 한낮 매미 소리처럼 들려왔다.청산리의 바람은 산맥을 가르며 울부짖는 듯했다. 끊임없이 방황하고, 의심하고, 쓰러지고, 다시 일어섰던 홍범도. 남의 나라에서 굶주리며 버텨야 했던 날들, 동지가 하나둘 사라지고 홀로 남겨졌을 때의 고적함. 그 고독은 소설의 행간마다 흐릿한 밑줄처럼 남아 있었다. 나는 책을 읽으며 자꾸만 창밖을 내다보았다. 흘러가는 구름마저 그의 유배 길처럼 쓸쓸하게 느껴졌다.나는 부끄러웠다. 광복절이면 늘 바쁘다는 핑계로 혹은 충분히 의미를 안다고 자부하며 무심히 지나쳐왔던 나 자신 때문이었다. 태극기를 보면서도 마음은 빈 채였고, '역사'라는 단어는 어쩌다 오늘 같은 날에만 존재했다.그러나 <범도>는 내 손을 잡고 과거로 데려가 "너는 정말 기억하고 있는가"라고 물었다. 기억은 단순히 암기하는 능력이 아니라 지금의 삶에 무엇을 새기고 어떤 미래를 꿈꾸는가에 대한 다짐이 어야 한다는 것을 알게 했다.역사를 기억한다는 것은 과거에 머무는 일이 아니라 미래를 향한 길을 여는 일이라는 생각이 들었다. 광복은 끝난 사건이 아니라 여전히 진행형일지 모른다. 홍범도가 총을 든 이유는 단지 나라를 되찾기 위함이 아니라 더 인간다운 세상, 더 자유롭고 평등한 세상에서 후손들이 꿈꾸며 살아가길 바라는 마음이지 않았을까 한다.책장을 덮으며 나는 감사와 존경을 담아 미안했다. 소설을 읽는 내내 번졌던 감정, 그것은 투명한 물에 먹물이 번져가듯 스며들었다.지금 우리는 나라를 빼앗기진 않았지만, 때때로 서로에 대한 무관심과 불안한 미래 속에서 자신을 잃어가고 있는 것은 아닐까. 홍범도가 맞섰던 총칼은 사라졌지만, 우리 앞에는 보이지 않는 벽이 서로를 외면하는 시선이 서 있다. 그렇다면 지금의 독립운동은 무엇일까. 아마도 매일의 삶 속에서 외면하지 않고 침묵하지 않는 일일지 모른다.독립기념관을 나설 때, 바람이 불었다. 태극기가 펄럭이며 소리를 냈다. 그것은 함성이자, 호소이자, 다짐 같았다. 화성의 여름이 뜨겁게 끓어올랐다. 홍범도 장군은 없지만 그의 숨결은 여전히 이 바람 속에 살아 있었다. 소설은 그 숨결을 내 곁으로 데려왔고, 나는 그 앞에서 잠시 멈춰 섰다.'지금 부는 이 바람이 백두산을 넘어 연해주 들판을 둘러싼 회솔나무와 까치박달 나무를 흔드는 남쪽 바람이겠구나.'앞으로 광복절은 단순히 '과거를 기념하는 날'이 아니라 '미래를 여는 날'로 남을 듯 하다.홍범도의 이름은 기념비에 새겨졌지만, 그의 정신은 계속 이어져야 하지 않을까 생각한다. 그가 걸었던 길 위에 오늘의 우리가 설 수 있었듯, 더 다정한 사회, 더 따뜻한 우리를 만드는 일, 그것이 우리가 이어야 할 또 다른 광복의 모습이란 생각을 한다.소설 <범도>는 내게 오래도록 질문을 남겼다."너는 어떤 나라를 살고 있는가, 그리고 어떤 나라를 자식들에게 물려 주고 싶은가?"그 질문은 아직도 내 안에서 바람처럼 일고 있다.