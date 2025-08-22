'추경호 피의자' 적시에 정청래 "열 번이고 백 번이고 국힘 해산 가능"

▲정청래 더불어민주당 대표가 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국민의힘은 내란당이라는 오명에서 벗어날 수 있냐"라며 "국민의힘은 내란에 직접 연루된 정당이니 통합진보당과 비교해보면 열 번, 백 번 정당 해산감이다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기