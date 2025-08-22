"대통령이 시킨 선행 학습" 등 동시집 3권을 소개합니다

대통령이 시킨 선행 학습



초등학교 6학년 교실 칠판에

헌법 77조를

쓰게 될 줄이야 ...



대통령은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에 있어서 병력으로써 군사상의 필요에 응하거나 공공의 안녕질서를 유지할 필요가 있을 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 계엄을 선포할 수 있다



그제와 같은 오늘, 어제와 같은 오늘이었던

2024년 12월 3일.

난데없이 비상계엄을 선포한 대통령 덕에



학습 의욕이 불끈 치솟은 우리 반 아이들은

고등학교에서나 다룰 계엄 선포권과 해제 요구권을

1교시 수학 시간부터 공부하자 난리였다.

큰사진보기 ▲어린이시 엮음집 <엄마는 큰일 났다>, 이지호 동시집 <대통령이 시킨 선행학습>, 우시놀 동시모음집 <누가 뾰족박쥐일까?> 표지. ⓒ 진주교대 관련사진보기

엄마는 큰일 났다



박유정 거제 거제초 4년



말 잘하는 앵무새가

우리 집에 왔다.

앵무새가 말을 잘해서

나쁜 말을 쓰면

금방 배운다.

엄마가 우릴 혼낼 때

내가

"엄마, 새가 들어요." 한다.

그럼 엄마는 "하…" 한다.

누가 뾰족박쥐일까



다들 국어책 156쪽, 참 잘 읽었어요. // 달콤박쥐는 듣는 사람이 기분 좋게 말하고, / 뾰족박쥐는 듣는 사람이 기분 상하게 말을 하네요. // 우리 1학년 9반 어린이들은 / 어떤 박쥐처럼 말할 거예요? // 태호야, 잠깐. 발표하려면 손부터 들어야지. / 선생님이 한마디 했다고 그걸로 삐져? / 너 방금 뭐라고 했어? 들리도록 말을 해야지. / 그렇다고 소리를 쳐? 선생님 귀 안 먹었어! // 얘들아, 봤지? / 태호처럼 말하는 게 / 뾰족박쥐처럼 말하는 거야.

어린이시나라에서 펴낸 이지호 시인의 삶과 생각이 담긴 동시집 <대통령이 시민 선행학습>에 실린 시 전문이다. 12‧3 계엄 이후 벌어진 상황으로, 고등학교에 가서야 배울 계엄을 초등학교 6학년도 공부하게 되었으니 얼마나 많은 국민들이 놀랐는지를 느낄 수 있는 시다.진주교육대학교에서 이 동시집을 비롯해 어린이시 엮음집 <엄마는 큰일 났다>, 동시모음집 <누가 뾰족박쥐일까?>까지 3권을 이번에 펴냈다.이 시집들은 이지호 진주교대 교수(국어교육)와 어린이시교육연구회에서 활동하는 교사와 일반인들이 어린이시와 동시를 공부하고 창작하는 모임인 '우시놀'을 하며 펴낸 것이다.'우시놀'은 누구든지 시 다섯 편은 쓸 수 있다는 믿음으로 시 쓰기 공부를 하는 모임으로, 본디 이름은 '우리는 시로 놀아요'이다. 어린이시교육연구회는 2011년부터 진주교대 대학원을 졸업한 교사와 일반인들이 어린이시를 공부하고 가르치며 어린이시회보집을 달마다 내오고 있다.<엄마는 큰일 났다>는 어린이 111명의 삶과 생각이 담긴 156편의 시가 실려 있다. 이 시집에 실린 시는 대부분 어린이시교육연구회 교사들이 여러 해 동안 교실에서 시쓰기 수업을 하며 만난 '어린이 본연의 목소리'와 '어린이 삶의 진솔함'을 고스란히 담고 있다.어린이 독자나 어른 독자가 자신한테 필요한 시를 쉽게 찾을 수 있도록 학년별로 수록했으며, 수록시 한 편 한 편마다 '제재의 범주', '화자의 정서', 그리고 '주제의 성격'에 관한 열쇳말을 붙여 놓았다.<엄마는 큰일 났다>에는 어른의 글을 흉내 내거나, 어른의 입맛에 맞게끔 쓴 시가 없다고 할 수 있다.책을 엮은 신미희 씨는 "어린이 본인의 목소리가 들리는 시를 담으려 애썼다. 어린이가 하고 싶은 말이 시의 핵심이기 때문이다. 그랬더니 다양한 어린이를 만날 수 있게 되었다. 자신이 한 일로 뿌듯해하고 가족이 있어 행복해하고 때로는 자연에서 위로받기도 한다. 반면에 자신에게 실망하거나 친구 때문에 주눅 들거나 가족으로 인해 걱정하거나 슬퍼하는 아이도 많이 만날 수 있다"라고 했다.<대통령이 시킨 선행학습>이란 시집의 어린이 화자 시는 시인의 마음에 울림을 준 어린이를 있는 그대로 독자한테 보여 주는 시다. 이지호 시인은 "어른 화자 시는 시인이 시인의 마음에 울림을 준 어른을 있는 그대로 독자한테 보여 주는 시다. 이 시집은, 동시는 어린이만을 위하는 시가 아니라 어린이도 위하는 시임을 알려준다"라고 했다.<누가 뾰족박쥐일까> 시집에는 누구나 다섯 편의 시를 쓸 수 있다는 믿음으로 14명의 시인이 쓴 79편의 시가 실려 있다. 총 4부로 구성된 시집에는 어린이의 솔직한 말과 생각을 시인이 포착한 모습부터, 일상에서 지나치던 순간을 새로운 시각으로 세상을 바라보는 시가 가득하다. 어린이와 어른이 함께 읽고 즐길 수 있는 시집이다.세 권의 작품집 출판기념회가 오는 23일 오후 3시 30분 진주교대 2강의동 스마트 강의실에서 열린다.