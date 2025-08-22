주미한국대사관, 고든 창의 이재명 대통령 비난 반박

▲8월 20일 (미국시간)자 "더 힐 (The Hill)"지김석조 주미 대한민국 대사관 공보관이 15일자에 실린 극우 논객 고든 창의 글을 반박했다. 8월 20일 (미국시간)자 "더 힐 (The Hill)"지에 실린 김석조 주미 대한민국 대사관 공보관의 글. 15일에 실린 극우 논객 고든 창의 글을 반박했다. ⓒ 더힐 갈무리 관련사진보기