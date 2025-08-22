주미한국대사관, 고든 창의 이재명 대통령 비난 반박

주미대한민국 대사관 김학조 공보관은 미국 극우 논객 고든 G. 창의 주장에 맞서 한국의 민주주의와 한미 동맹을 강력히 변호하는 논평을 미국 시사매체 "더 힐 (The Hill)
"지에 게재했다. "한국의 민주주의는 번성하고 한미 동맹은 견고하다"라는 제목의 김 공보관의 논평은, 한국의 이재명 대통령을 "극도로 반미적인 인물"로 규정하고 이재명 정부가 민주주의 제도와 한미 관계를 훼손하고 있다고 비난한 고든 창
의 8월 15일 자 글을 직접적으로 반박한다.
고든 창의 원론평 "반미적인 한국 대통령이 워싱턴을 찾는다"는 8월 25일 예정된 이 대통령과 도널드 트럼프 미 대통령의 정상회담을 앞두고 발표되었다. 그는 이 글에서 을지 프리덤 실드(Ulchi Freedom Shield) 등 한미 합동 군사훈련 축소, 내란 특검의 오산 공군기지 압수수색 그리고 이른바 "조작된" 내란 음모 혐의로 윤석열 전 대통령이 구속된 점 등을 근거로 이 대통령이 한미 동맹에 대한 위협이라고 묘사했다.
그는 더 나아가 보수 성향 한국 매체의 보도를 인용하며 6·3 대통령 선거가 "광범위한 부정"으로 얼룩졌다고 주장했고, 이 대통령의 정책이 한국을 중국과 북한에 더 가까이 위치시키고 있다고 시사했다. 창은 소셜미디어 X에서 이러한 견해를 확대 재생산하며 "한국은 중국과 북한에 결탁한 경찰 국가로 빠르게 변모하고 있다"라고 말했고, 이 대통령의 대통령직 합법성까지 의문을 제기하기도 했다.
20일 게재된 김 공보관의 반박 논평은 이러한 주장들을 "부정확하고 오도하는" 내용이라고 일축했다. 그는 한국의 민주주의가 사법부와 주요 정당을 포함한 독립적인 관찰자들로부터 자유롭고 공정하다고 인정받은 최근 선거를 통해 "투명하고 활기찬" 상태를 유지하고 있음을 강조했다. 김 공보관은 "부정선거 의혹을 입증할 증거는 발견되지 않았다"라며, 이 후보가 49.4%의 득표율로 1987년 직선제 도입 이후 두 번째로 높은 득표율을 기록했으며, 트럼프 미 대통령, 마르코 루비오 국무장관 그리고 전 세계 100개국 이상으로부터 축하를 받았음을 언급했다.
윤 전 대통령의 탄핵과 진행 중인 법적 절차에 대해 김 공보관은 윤 전 대통령이 2024년 12월 3일 불법적으로 계엄을 선포한 혐의로 헌법재판소의 만장일치 결정에 따라 파면되었음을 명확히 밝혔다. 그는 "윤 전 대통령에 대한 내란 음모 혐의는 공정한 사법 절차에 따라 결정될 것"이라며, 그에 대한 학대나 의료 서비스 거부 주장은 "전적으로 근거가 없다"고 반박했다. 김 공보관은 또한 표현의 자유 억압이나 종교 시설 압수수색 혐의도 반박하며, 해당 보도들은 윤 전 대통령과 그의 측근들의 뇌물 혐의와 관련된 미디어의 선정주의에서 비롯된 것이라고 설명했다.
한미 동맹에 대해 김 공보관은 한미 동맹이 "한국 외교와 안보의 초석"이며, 이재명 정부가 이를 강화하기 위해 헌신하고 있음을 재확인했다. 그는 을지 프리덤 실드 훈련 조정이 동맹의 약화의 신호가 아닌, 폭염 속 군대 안전을 보장하기 위한 상호 합의적 결정이라고 설명했다. 오산 공군기지 수사는 한국 측 통제 구역으로 국한되었으며 미군 인원에는 영향을 주지 않았다고 덧붙였다. 김 공보관은 이 대통령의 예정된 워싱턴 방문이 "미래지향적 포괄적 전략 동맹"을 발전시키는 "이정표"가 될 것이라고 주장했다.
미국 극우의 한국 내정 간섭?
분석가들은 이번 논평 교환을 극우 세력의 한국 내정 간섭의 더 넓은 패턴의 일부로 보고 있다. 미주민주참여포럼(KAPAC)의 오안나 변호사는 고든 창의 칼럼에 대해 "주권 국가인 한국의 민주적 절차에 대한 심각하고 무책임한 외부 간섭"이라고 강하게 비판했다.
박동규 변호사는 프레시안 기사
를 공유하면서, "'윤석열 계엄' 찬양 극우 음모론자 고든 창의 글"이라며, 창이 "조선일보"와 같은 편향된 출처에 의존하며, 조선일보가 그의 논평을 "워싱턴 주류 의견"을 대변하는 것처럼 왜곡해 보도한 점을 지적했다. 또 박 변호사는 "이재명 대통령은 빛의 혁명을 성공시킨 주권자 국민들을 믿고 미국의 협박에 맞서 더욱 당당하게 그리고 담대하게 주권국 대통령으로서 정상회담에 임하시기 바란다"라며, 창의 글이 미국 내 인식과 한국 내 여론에 영향을 주기 위한 미국과 한국의 극우 네트워크의 전략적 도구로 편향적임을 지적했다. 박 변호사는 일련의 소셜미디어 포스팅을 통해 미국 극우와 윤 전 대통령 계엄을 옹호하는 한국 극우 세력 간의 연계를 지적해 왔다.
북미 민주포럼도 성명을 통해 "고든 창 칼럼이 대한민국의 민주주의를 모독하고, 이재명 대통령을 왜곡하며 '반미주의자'라는 낙인을 찍었다"고 지적했다.
이재수 해외촛불행동 코디네이터는 24일 워싱턴 동포간담회에 참석한다면서 "한반도 평화 체제 구축을 위한 디딤돌이 놓여지기를 희망한다"고 말했다. 이 대통령의 한미 정상회담 결과가 김 공보관의 낙관론을 입증할 것이라고 미주 동포들은 기대하고 있다.
한편, 촛불행동은 한미 정상회담을 앞두고 미국 극우 인사(고든 창, 칼라 샌즈)가 한국 극우 언론과 연계해 이재명 대통령과 정부를 반미적으로 규정하며 협박하고 있다며, 이는 한국의 주권을 침해하고 국내 정치에 간섭하는 행위라고 규탄했다. 이들은 이재명 정부가 미국의 불합리한 요구에 굴복하지 말고, 국익과 주권 수호를 위해 당당히 맞서야 한다며, 촛불국민은 정부를 지지하며 외압에 저항할 것이라고 밝혔다.
다음은 촛불행동의 성명 전문이다.
<촛불행동 성명> 한미정상회담을 앞둔 미국 극우세력들의 난동을 엄중히 규탄한다!
- 이재명 정부를 협박하는 고든 창, 칼라 샌즈는 악질적인 협박질을 멈추라! -
미국의 극우 인사인 고든 창이 미국 의회 전문지인 '더힐'에 '한국의 반미 대통령이 워싱턴에 온다'라는 제목의 글을 기고했다. 고든 창은 기고글에서 '이 대통령은 맹렬한 반미주의자로 과거 주한미군을 점령군이라 불렀고, 미국이 일본의 한국 식민지 지배를 유지했다고 비난했다'라고 했다. 조중동을 비롯한 한국의 극우 언론들은 기다렸다는 듯이 일제히 관련 내용을 보도했다.
고든 창은 트럼프와 가까운 보수성향 인물로 분류되는 자로 미국보수연합(ACU)에서 활동하고 있다. 고든 창은 윤석열의 불법 비상계엄을 적극 옹호하고 근거 없는 '중국 개입 부정선거론'을 지속적으로 설파해 온 문제적 인물이다. 윤석열 탄핵을 반대해 온 한국의 극우세력들은 고든 창의 주장을 앵무새처럼 반복했다. 한국 극우세력들의 배후가 바로 고든 창이라고 할 수 있다.
고든 창뿐만 아니라 트럼프 1기 덴마크 대사였던 칼라 샌즈도 한미정상회담을 앞두고, 미국 보수 성향 매체 '데일리콜러' 기고글을 통해 이재명 대통령을 공격했다. 친트럼프 싱크탱크 중 하나인 '미국우선주의정책연구소(AFPI)' 부의장인 칼라 샌즈는 기고글에서 '이재명 대통령의 미·중 사이 양다리 전략은 성공적이지 않다'라며, '이 대통령은 워싱턴과 서울을 가깝게 유지하는 정책을 지지해야 한다'라고 협박했다. 또한 정청래 더불어민주당 대표에 대해 '과거 미대사관저 투쟁으로 오바마 정부에서도 입국을 금지한 극좌파'라며 '이재명 대통령과 함께 정치운동을 했던 인물'이라고 주장했다.
얼마 전 고든 창과 함께 활동하는 모스 탄이 한국에 입국하여 가짜뉴스를 퍼뜨리더니, 이제 미국 내 극우인사들이 한미정상회담을 앞두고 이재명 정부와 민주당에게 노골적인 협박을 가하고 있다.
한국 정부와 집권여당을 공격하며 난동을 피우는 미국 내 극우세력들을 강력히 규탄한다! 이재명 정부는 또다시 방한을 추진하는 모스 탄의 입국을 금지시키고 미국 내 극우세력들의 가짜뉴스 유포와 망발에 대해 강력히 항의해야 한다.
이번 한미정상회담에서 이재명 정부는 미국의 강도적 요구에 굴복하지 말아야 하며 국익우선, 주권수호의 입장을 철저히 세우고 회담에 임해야 한다. 한미정상회담을 앞두고 집중적으로 벌이는 미국 내 극우세력들의 난동은 이재명 대통령을 협박하여 경제 뿐만 아니라 안보 분야까지 강탈하겠다는 미국의 비열한 수작이다.
촛불국민들은 이미 미국의 이같은 요구와 주권모독 행태를 강력히 규탄하며 거리로 나서고 있다. 촛불이 국력이다. 이재명 대통령은 촛불국민들을 철저히 믿고 미국에 당당히 맞서야 한다. 이재명 정부를 협박하는 미국 극우세력들의 난동을 엄중히 규탄한다!
2025년 8월 21일
촛불행동
