인천시, 웹 기반 '측량기준점 관리시스템' 개선

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

AD

인천시(시장 유정복)는 측량기준점 조사의 효율성을 높이기 위해 웹(Web) 기반의 '측량기준점 관리시스템'과 모바일 앱 기반의 '현장조사시스템' 개선을 완료하고, 8월부터 본격 운영에 들어갔다.측량기준점은 도로와 인도 등에 설치한 측량의 기준되는 시설로 측량의 정확도를 확보하고 업무 효율을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 그러나 도로 굴착 공사 등으로 인해 기준점이 훼손되거나 사라지는 경우가 많아 체계적인 관리가 필요했다.그 동안은 지적공부시스템에서 출력한 종이 문서를 현장에 들고 가서 일일이 기준점과 대조해야 했지만, 이번에 개선된 지리정보시스템(GIS) 기반 관리시스템을 활용하면 스마트폰 앱으로 기준점 위치를 실시간 확인하고 이상 여부를 신속히 조사할 수 있게 됐다.유정복 인천시장은 "측량기준점을 체계적으로 관리하는 것은 정확한 측량 결과 확보는 물론 관련 민원 예방에도 큰 도움이 될 것"이라면서 "앞으로도 GIS 플랫폼을 적극 활용해 기준점을 철저히 유지·관리하고, 측량 정확도를 높여 시민의 재산권 보호에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.