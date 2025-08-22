김정은, 러시아 파병 군인 표창... "거대한 공적, 세계전쟁사의 사변"

큰사진보기 ▲북한이 러시아·우크라이나 전쟁에 파병된 지휘관·전투원들에게 국가표창을 수여하고 축하공연과 연회를 마련하는 등 파병 부대원을 예우하는 성대한 행사를 벌였다. 김정은 국무위원장은 국가표창수여식에서 직접 연설하며 부대원들의 공적을 치하했으며 전투에서 위훈을 세운 부대원들에게 공화국영웅칭호를 직접 수여하고 전사자들의 초상 옆에 공화국 영웅 메달을 직접 달아줬다. 또, '추모의 벽'에 헌화하고 묵념했으며, 전사자 유족을 만나 위로했다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 2025.8.22 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

김정은 북한 국무위원장이 러시아 파병 군인들에 대한 국가표창 수여식에서 파병군 승리가 "인민군의 위대한 명예를 굳건히 수호하고 우리 국가존립과 발전에 확고한 담보를 마련한 거대한 공적이며 세계전쟁사의 사변"이라고 평가했다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 22일, 김 위원장이 참석한 가운데 러시아를 위해 러시아-우크라이나전쟁에 파병되었던 인민군 해외작전부대 지휘관, 전투원들에 대한 국가표창수여식이 노동당 중앙위원회 본부청사에서 진행됐다고 보도했다.신문에 따르면, 김 위원장은 "내가 제일로 중시하고 만족스럽게 평가하는 것은 백전백승 조선인민군의 명성이 70여년 역사에서 가장 엄격한 검증을 받았으며 전쟁에 만반으로 준비된 우리군대의 실상이 뚜렷이 확인된 것"이라며 "이제는 그 어느 나라 군대든 우리 군대와 맞붙으면 '무주고혼'의 신세를 면치 못한다는 것이 정설"로 됐다고 추켜세웠다.그는 또 "우리의 건군사와 반제혁명 투쟁사에 기적으로 기록될 승리인 동시에 수천년을 내려온 강자의 논리를 재정립한 세계 전쟁사의 사변"이라고 주장하기도 했다.그러면서도 김 위원장은 "희생된 군인들의 유가족들 앞에 서고 보니 우리를 믿고 맡긴 귀한 아들들, 아직은 너무도 푸르게 젊은 생들을 지켜주지 못한 안타까움과 미안함을 어떻게 표현해야 할지 모르겠다"고 말했다.김 위원장은 "수도의 일각에는 위대한 참전자들의 공훈을 길이 전해 갈 전투위훈 기념관과 전투위훈 기념비가 건립될 것"이라고 밝혔다.김 위원장은 한반도 정세에 대해서도 언급했다. 그는 "우리의 적수국(적대국)들은 조선반도지역의 안전형세를 균형잡고 있는 우리 국가의 지위와 강세를 어떻게 하나 허물어보려고 위험한 기도를 더더욱 노골화하고 있다"고 주장했다.그러면서 "이러한 환경은 우리에게 방심할 여지를 주지 않으며 우리 군대의 보다 완벽하고도 압도적인 대비를 요구하고 있다"며 "공화국 무력의 최정예화, 최강군화, 전쟁준비 완성에서 틀어쥐고 나가야 할 중대과업들"을 밝혔다고 신문은 전했다.이날 수여식에는 공훈을 세운 지휘관, 전투원들과 전사자 유족 등이 참석했다. 신문에 실린 사진을 보면 김 위원장은 표창 수상자들을 한 명 한 명 껴안았다.참전자들에게는 영웅칭호와 훈장, 메달을 수여하기 위한 최고인민회의 상임위원회 정령도 전달됐다. 김 위원장은 영웅칭호를 수여하고, 전사자들의 초상 옆에 공화국 영웅메달을 직접 달아줬다.김 위원장은 4·25문화회관에서 열린 해외작전부대 지휘관, 전투원들을 위한 축하공연에도 참석했다. 그는 중앙홀에 세워진 '추모의 벽'에 헌화하고 전사자들에게 경의를 표했다.북한은 러시아-우크라이나 전쟁에서 러시아를 지원하기 위해 2024년 10월 1만 1000여 명 규모의 전투 병력을 처음 파병해 러시아가 쿠르스크를 탈환하는 것을 도왔다.