'밥 남기면 안 돼' 말 대신 이렇게 가르쳐주세요

'소셜디자이너 인터뷰 시리즈'는 자신이 발 딛고 선 지역에서, ‘먹고사는 일’로 사회 문제를 해결하는 소셜디자이너의 이야기를 담습니다. 공익 활동이나 창업이라는 익숙한 틀을 넘어, 사람과의 관계 속에서 문제를 발견하고 자신만의 방식으로 해결해온 새로운 시민들. 희망제작소는 이들을 ‘소셜디자이너’로 호명합니다. 우리는 이들의 이야기를 통해 묻고 싶습니다. 작은 실천이 어떻게 한 사람의 삶을 바꾸고, 그 변화가 다시 지역을 움직이는 힘이 되는지. 인터뷰 시리즈가 또 다른 누군가의 상상과 실천으로 이어지길 바랍니다.

큰사진보기 ▲김주은 '불편한 가게' 운영자이자 ㈜나인어클락 대표 ⓒ 희망제작소 관련사진보기

큰사진보기 ▲청주시 운천동에 위치한 김주은 대표의 활동 공간. 올 초까지 제로웨이스트샵 ‘불편한 가게’를 운영한 뒤 현재 (주)나인어클락의 환경·생태교육이 진행되는 교육장이자 공방 겸 사무실로 활용하고 있다. ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- '불편한 가게'는 어떻게 시작하게 됐나요?

AD

- 남해 여행에서 무슨 일이 있었던 건가요? 삶의 전환이 한순간에 일어날 정도라니요.

- 청주에서 나고 자랐는데, 이곳을 떠나지 않고 계속 살고 싶다고 생각한 점도 흥미롭네요.

- 지금은 제로웨이스트숍이 많이 생겼지만, 불편한 가게를 창업한 2021년 당시에는 꽤 낯설었을 것 같아요. 동네의 반응은 어땠나요?

- 활동가가 아니라 개인 사업자인데, 그런 부담을 '버텼다'고 표현하신 게 인상적인데요. 이후 어떻게 ㈜나인어클락을 설립해서 환경·생태 교육을 진행하고 있나요?

큰사진보기 ▲양말이 생산되는 과정에서 버려지는 산업폐기물 ‘양말목’을 새 활용한 공예품 ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- 청년 사장님들은 물론이고, 학교·도서관·공공 기관부터 지원·공모 사업까지… 지역 자원을 정말 잘 파악하고 활용하시는 것 같아요.

- 환경·생태 교육뿐 아니라 지역 어르신들과의 교류까지 이어지고 있다고 들었어요.

- 현재 멤버가 총 세 명인데, 한 분은 사업에서 만난 동료, 다른 한 분은 동생분이시라고요. 재미있는 조합이네요.

큰사진보기 ▲(주)나인어클락이 기획해 운영하는 그림책 기반 예술 활동, 마을 탐색 등 환경·생태 교육 현장 ⓒ 불편한가게 관련사진보기

- 불편한가게부터 나인어클락까지, 수백 회의 강연을 거치며 체감한 변화의 순간이 있나요?

- 비슷한 고민을 하고 있는 사람에게 전하고 싶은 말이 있다면요?

덧붙이는 글 | 글쓴이는 희망제작소 사회혁신팀 연구원입니다. 이 기사는 희망제작소 홈페이지에도 실립니다.

거대한 기후 위기 앞에서 우리는 종종 작아집니다. 내가 뭘 바꿀 수 있을까? 회의감과 무력감이 들 때도 있습니다. 어릴 적부터 꽃과 나무, 하늘을 바라보는 걸 좋아했던 김주은 대표도 지구를 떠올리면 마음이 무거워지는 순간이 있었습니다. 대학원에서 응용화학공학을 전공한 뒤 대기업 협력 업체에서 공기청정기 연구원으로 일하면서, '미세먼지를 없애는 과정에서 다른 모든 것들은 흐린 눈 해야 하는 구조'를 매일 마주해야 했기 때문입니다. 마음고생이 깊어지던 어느 날, 회사가 '쉬면서 몸과 마음을 정비하고 오라'며 선뜻 휴가를 내주었는데요.그 여행이 삶을 완전히 바꾸는 전환의 계기가 됐습니다. 남해 위를 떠다니는 쓰레기를 본 후 곧장 퇴사를 결심했고 눈 깜짝할 새 준비를 마쳐 고향 청주에 제로웨이스트샵 '불편한가게'를 열었습니다. 2021년 충북대 앞 사창동에서 시작해 '운리단길'로 옮기기까지 4년간 오프라인 매장을 지켰습니다.올해 초, 결국 재정적 한계로 문을 닫았지만 김주은 대표의 도전은 멈추지 않았습니다. '생태 감수성을 가진 삶이 만드는 변화'를 이미 체감했기 때문입니다. 지역 주민과 아이들을 위한 환경·생태 교육을 주요 사업으로 삼아 2023년, ㈜나인어클락을 설립해 본격적으로 지역에 또 다른 변화를 만들고 있습니다. 지난 7월 24일 충북 청주시 운천동, '지구 모양 간판' 아래 작은 공간에서 소셜디자이너라는 이름이 참 잘 어울리는 사람, 김주은 '불편한가게' 운영자이자 ㈜나인어클락 대표를 만났습니다."응용화학공학을 전공하며 환경공학을 공부할 때 '대기 배출 물질이 얼마나 유해한가'를 배우기도 했지만, 더 어릴 때부터 환경에 관심이 많았어요. 큰 건물 공장을 보고 멋있다고 생각하기보다 연기 때문에 하늘이 괴롭겠다는 생각을 먼저 했어요. 대학원 졸업 후 가족과 친구들이 있는 충북을 벗어나지 않으려고 청주 내 환경소재개발회사에서 공기청정기 필터를 연구하는 일을 했어요. 어느 순간부터 질문이 머릿속을 떠나지 않더라고요. '미세먼지를 없애겠다고 다른 환경을 파괴하는 게 괜찮은 걸까?', '기업이 돈을 벌려면 환경오염은 당연한 건가?'회사 동료들 대부분 '주은씨 특이하네, 연구원이 연구만 하면 되지' 하고 말하는데도, 저는 이게 엄청 스트레스였어요. 밤에 잠을 거의 못 잘 정도였거든요. 몇 시간 겨우 눈만 붙이고 출퇴근하다 보니 상태가 너무 안 좋아 보였는지, 사장님이 정신 차리고 오라면서 휴가를 권하셨어요. 그런데 그 여행에서 제가 '너무' 정신을 차려버린 거죠(하하). 남해 바다에 쓰레기가 떠다니는 모습을 보고 큰 충격을 받았거든요. 회사에 복귀하자마자 퇴사를 결심했고, 이후 제로웨이스트샵 '불편한 가게'를 열게 되었어요.""매년 가족들과 휴가로 찾던 남해 해변이었는데, 해마다 보던 곳이라 변화가 더 뚜렷하게 보였는지 그날 떠내려온 쓰레기가 유독 많았어요. 바다는 그저 그 자리에서 그걸 감당할 수밖에 없다는 사실이 충격적이었죠. 미세먼지가 심하니까 공기청정기도 만들고, 마스크도 만들고. 그 제품들이 또 환경오염을 일으키고… 이런 상황이 속상하고 화나는데, 누군가에겐 '돈을 버는 기회'가 되는 현실이 도무지 이해가 안 됐어요.'돈만 바라보는 사람들과는 다른 길을 가야겠다'는 생각이 들어서 곧장 퇴사를 결심했죠. 답답함을 풀 방법을 찾다 '제로웨이스트'라는 개념을 알게 됐어요. 당시 전국에 제로웨이스트샵은 서울 망원동 '알맹상점'이 유일했는데, 직접 방문하거나 택배로 주문할 때 발생하는 교통비나 탄소배출이 계속 마음에 걸리더라고요. 그래서 텀블러 쓰기, 빨대 안 받기… 일상 속에서 내가 할 수 있는 것들을 조금씩 하다가, 이런 삶을 지속하고 싶다는 확신이 들었고 그러려면 직업과 연결되면 좋겠다 싶어서 제로웨이스트샵 창업을 준비했어요. 회사 다니면서 주말마다 지역 내외에 있는 가게들 찾아가서 물어보기도 하고, 조금 떼어주신 물건을 마켓에 가서 팔아보기도 하고요.""제가 이렇게 청주를 좋아하는지 몰랐어요(하하). 대학 친구들은 졸업하자마자 서울로 가고 싶어 했지만, 저는 대학생일 때나 직장인일 때나 계속 청주에서 살고 싶었어요. 모든 것이 적당히 불편하고 적당히 만족스럽거든요. 바다는 없지만 작은 천도 있고, 문화생활이 많지는 않지만 작고 알차게 있고요. 대도시처럼 화려하진 않아도, 나고 자란 동네에 있을 게 다 있는데 굳이 경쟁하며 서울로 가야 하나 싶어요.청주에도 로컬 크리에이터가 많은데요, 그에 비해 뚜렷한 정체성이나 특색이 없어 어려움을 겪는 분들이 많아요. 대표적인 청주 관광지 아세요? 유명한 음식이나 특산품은요? 많은 분들이 모르실걸요? 실제로 없으니까요(하하). 그럼에도 저는 청주에서만 발견할 수 있고, 청주에서만 할 수 있는 것이 있다고 믿어요. 이 지역에 애착이 있는 만큼, 그걸 꼭 해내고 싶고요.""불편한 가게는 청주에서 세 번째로 문을 연 제로웨이스트숍이에요. 2021년 7월 충북대가 근처 사창동에서 시작했고요. 당시 저를 포함해서 세 명의 사장이 거의 같은 시기에 제로웨이스트숍을 오픈했어요. 그 인연으로 지금까지 매월 조찬 모임을 하면서 일의 기쁨과 슬픔을 함께 나누고 있고요. 주요한 환경 이슈가 있으면 같이 논의하고, 친환경 프로그램이나 축제도 함께 기획하면서 서로에게 큰 힘이 되는 커뮤니티가 되었죠.이후에는 청주에도 제로웨이스트숍이 많이 생겨났는데, 매장이 늘어난 속도만큼 사라지는 속도도 엄청 빨랐어요. 심지어 매장을 없애고 온라인 판매로 완전히 전환한 가게는 오히려 매출이 늘고 있다는데, 오프라인 매장은 전부 문을 닫았어요. 불편한 가게가 청주에서 가장 마지막까지 오프라인 매장을 영업한 곳이고요.처음 1년은 예상했던 것보다 수익이 좋았어요. 기후 위기에 대한 사회적 관심이 높아지면서 친환경 제품과 생활이 주목받은 터라, 그 흐름 덕을 본 셈이죠. 하지만 시간이 지나면서 매출이 급감했어요. 저도 그 사이에 가게를 지금 이곳, 운천동으로 옮겼는데 매출이 이전의 15분의 1 수준으로 떨어졌어요. 제로웨이스트숍이 아니어도 친환경 제품을 살 수 있는 경로가 많아졌잖아요. 온라인으로 손쉽게 살 수 있고, 카페, 소품숍, 심지어 마트에서도 대나무 칫솔을 구매할 수 있는 세상이니까요.그래도'청주에 오프라인 제로웨이스트숍 하나쯤은 남아 있어야 하지 않을까'라는 생각으로 버텼어요. 저처럼 가급적 운반 과정에서 탄소 배출을 줄이고, 기왕이면 지역 가게에서 구매하고 싶은 사람이 분명 있을 거라 생각했거든요. 버티고 버텼지만 올해 초 매장을 정리했고, 제품 판매만으로는 한계가 명확하다는 걸 깨달았어요. 손해는 크지만 낭비했다고 생각하진 않아요. 그 경험으로 ㈜나인어클락을 설립했고, 새로운 방식으로 비즈니스를 지속하는 계기가 됐거든요. 오프라인 매장은 커뮤니티를 함께해 온 사장님들과 올해 안에 공동 운영 방식으로 청주에 다시금 내는 논의를 하고 있고요.""스스로도 '아무도 안 시켰는데 왜 이렇게까지 할까' 생각이 들 때가 있고요(하하). 같은 공감대를 가진, 특히 다른 제로웨이스트샵 사장님들과 자주 이야기하며 '저분도 힘든데 계속하고 있으니, 나도 같이 버텨야지' 하는 마음이 컸어요. 이 커뮤니티가 없었다면 오래 버티지 못했을 거예요. 처음에는 제품 판매로 매출이 안 나와서 커피라도 팔아야겠다고 생각했어요. 플라스틱 컵받침은 쓰기 싫어서 친구에게 생일 선물로 양말목 한 봉지를 부탁해 직접 만들어 썼죠.어느 날 한 손님이 그걸 보고 예쁘다며 '자기도 만들어보고 싶다'고 하셨어요. 알고 보니 근처 공공기관 직원이셨고, 교육 프로그램을 제안해 주셨죠. 양말목공예지도사 자격을 취득하고 프로그램을 열었는데, 반응이 폭발적이었어요. 한 봉지가 3kg 정도인데, 지금은 연간 1톤을 사용하는 규모가 됐죠. 그 과정에서 알게 된 분이 지금 함께 일하는 팀원이기도 하고요. 이 무렵 학교·기관에서 환경 교육 문의가 급격히 늘었어요. 저는 '변화는 거창한 약속보다 소소한 행동에서 시작된다'고 믿기 때문에, 대부분의 요청을 수락했고 잘 해냈어요. 누군가에게 환경·생태와 연결되는 유의미한 순간을 만들어주고 싶었거든요. 그렇게 교육 서비스업의 가능성을 확인했기 때문에, 확장을 위해 2023년 ㈜나인어클락이라는 법인을 설립했어요.""물론 처음부터 쉽진 않았고요. 이 단체가 어떤 배경에서 만들어졌는지, 이 학교는 어떤 기관과 연결되어 있는지… 이런 구조를 이해하고 머릿속에 넣는 데만 2년은 걸린 것 같아요. 어디 물어볼 데도 없으니 부딪히며 익혔죠. 지금은 한결 의연해졌어요. 그 단체가 없어졌다고요? 아 그렇군요~ 내용은 작년이랑 같은 사업인데 이름만 바뀐거라고요? 아, 그럴 수 있죠~ 하고 웃으며 넘길 정도로요(하하).한 번은 이런 적도 있어요. 하고 싶은 아이디어를 적어 내려가다 막히는 부분이 있어서 SNS에 고민을 올렸는데, 곧바로 '그 문제를 해결해줄 수 있다'고 답장이 온 거예요. 평소 잘 아는 사이가 아니어서, '왜 저를 도와주시냐'고 물었더니 '이건 돕는 게 아니라 저에게도 필요한 일이에요'라고 답하시더라고요. 그때 깨달았어요. 자원이라는 건 내가 하는 일을 꾸준히 드러내면, 누군가의 필요와 맞닿을 때 자연스럽게 흐르는 거구나. 그래서 그 이후로 도움을 받는 걸 두려워하거나 부끄러워하지 않아요. 목표와 방향이 분명하니 오히려 당당하게 요청하죠. 내가 가진 역량과 범위의 한계를 인정하고, 그 빈자리를 채워줄 사람과 연결되는건, 결국 제가 원하는 변화를 가장 빠르고 실현시킬 가장 효과적인 전략이니까요.""'생태'라고 하면 흔히 숲놀이 같은 프로그램을 떠올리지만, 저는 조금 다르게 생각해요. 내가 사는 곳에 있는 어른과 아이, 동물과 식물, 심지어 무생물까지도 '나와 다르다'며 선을 긋지 않고 바라보는 관점을 생태 감수성으로 해석하거든요. 그래서 저희 교육 프로그램도 환경에만 초점을 맞추지 않아요. 자연을 들여다볼 여유는, 바로 옆 친구와 내가 사는 동네에서 안전하고 따뜻한 관계가 있을 때 비로소 가능해진다고 믿거든요.불편한가게를 운천동으로 옮겼을 때, 청년 작가도 많고 지원 사업도 활발한 동네라 시끌벅적해서 좋았어요. 그런데 막상 살아보니 원주민, 특히 어르신들과 청년들 관계가 좋지 않더라고요. 처음에는 저희가 하고 싶은 일을 자세히 설명하고 공감이나 지지를 받고 싶었어요. 그래도 계속 마찰이 생기더라고요. 하루는 '그럼 어르신들은 동네에서 뭘 하고 싶으세요?'라고 여쭤봤더니, 문화생활이나 공예 활동을 하고 싶다고 하시더라고요. 서로 가능한 지점부터 맞춰야겠다는 생각에, 채소로 비건 요리를 만들거나 북 치는 수업을 진행하며 경로당 두 곳을 매달 찾아 갔어요. 정작 저희가 하고 싶었던 어르신이 주인인 플리마켓이나 마을 지도 만들기는 아직 시작도 못 했지만요(하하).이제는 할머니들이 동네를 떠나지 못하는 이유가 됐어요. 청년은 다른 동네에서도 만날 수 있지만, 이 관계는 여기서만 쌓을 수 있거든요. 저는 이것이 제가 지향하는 생태 감수성과 닿아 있다고 생각합니다. 나와 다른 존재와도 같은 지역에서 함께 잘 살아가도록 관계를 맺고, 그 안에서 서로의 안전지대를 만들어가는 것. 그게 제 방식의 생태를 지키는 일이에요.""오히려 그 덕에 적당한 거리를 두며 갈등을 조율하고 무게도 잘 나누고 있어요. 저는 주로 공모·지원 사업을 기획해서 자원을 만드는 역할이고, 두 멤버는 각자의 예술 분야를 살린 프로그램을 운영해요. 처음 혼자 모든 걸 해냈지만, 지금은 커리큘럼과 역할 분담이 꽤 안정적으로 자리 잡혔고요.저희가 가장 집중하고 있는 프로그램은 '농업'이에요. 저는 농사가 생태 감수성을 익히는 데 가장 좋은 방법이라고 생각하거든요. 절대 '심기'나 '수확'만 하는 일회성 프로그램은 안 해요. 아이들이 작물을 심는 순간부터 돌봄, 수확까지 주변의 풀과 벌레, 날씨, 이웃의 도움까지 모든 과정의 변화를 겪어야 감수성이 생기거든요.이 원칙으로 시작한 학교 농업 교육도 처음엔 운동장 한 켠의 작은 공간에서 출발했어요. 학생들과 배추, 무를 심었는데 경험 부족으로 첫 해 농사가 몽땅 망했죠(하하). 그런데 감사하게도 교장선생님께서 결과보다 과정을 높이 평가해주셔서, 작년부터 무려 300평을 무상임대해주셨어요. 덕분에 더 많은 학생과 함께, 농업의 전 과정을 경험할 수 있게 되었어요. 제가 오랫동안 꿈꿔온 방식의 교육이라 매 순간 즐겁게 하고 있고요.""환경·생태 교육의 성과는 단번에 눈에 보이지 않아요. 특히 일회성 교육은 더 그렇죠. 저는 늘 긴 호흡으로 과정과 관계를 함께 경험하게 하는 교육을 진행해왔어요. 그 시간이 쌓이니 아이들에게도 변화가 보이더군요. 도시에서만 자란 아이가 농사를 배우고 '저 농부로 살아도 괜찮겠어요'라고 말할 때, 문제 행동을 하던 아이가 공동체 안에서 이해받고 잘 지내는 모습을 볼 때 '아 내가 하는 일이 힘이 있구나' 하는 확신이 듭니다. 예민하고 긴장된 관계 속에서 타인을 배려하는 순간을 목격할 때, 비로소 변화를 체감하게 되는 거죠. 이런 방식이 '밥 남기면 안 돼, 농부가 얼마나 힘든데' 같은 훈계보다 훨씬 지속가능하다고 믿어요. 스스로 해낼 힘을 기르게 하니까요. 물론 이 성과를 즉각적으로 수치로 증명하는 건 여전히 어려운 숙제죠. 앞으로 극복해갈 지점이기도 하고요.""정말 '진심으로 하고 싶은지' 스스로에게 솔직하게, 거듭 물어보라고 하고 싶어요. 실제로 창업 문의가 굉장히 자주 오거든요. 제로웨이스트샵, 환경·생태 교육이 멋져 보이거나 편해 보일지 몰라도, 진심이 아니면 버틸 수 없는 일이에요. 특히 돈이 될 것 같아서 한다면 더더욱이요. 저도 제로웨이스트샵 창업, 교육 프로그램, 지원사업 운영 등 많은 걸 했지만, 목표를 실현할 방법이 명확했기 때문에 버틸 수 있었어요. 전략이 달라지는 것 뿐이지 어떤 일을 하든 가야할 방향이 명확하잖아요. 그래야 중심이 흔들리지 않더라고요."