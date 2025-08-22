한덕수, 계엄 선포문 "기억 없다"더니 "윤이 줬다" 말 바꿔

큰사진보기 ▲계엄 선포문 관련 한덕수 전 국무총리의 진술 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲12.3 윤석열 내란 사태 당시 비상계엄을 선포하는 과정에서 법적 절차와 헌법적 책무를 위반한 혐의를 받고 있는 한덕수 전 국무총리가 19일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청 내 내란특검 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 재소환되고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

계엄 당일 '비상계엄 선포문을 본 적이 없다'고 주장했던 한덕수 전 국무총리가 특검에선 "윤석열 전 대통령으로부터 계엄 선포문을 받았다"며 기존 입장을 번복한 것으로 전해졌습니다.그동안 한 전 총리는 계엄 선포문의 존재를 부인했습니다. 증인으로 출석한 국회에서 "국무회의 자리에 포고문이 있었느냐?"라는 질문에 "저는 보지 못했다"고 말했습니다.또한, 한 전 총리는 "해제 국무회의를 마치고 그리고 사무실로 출근을 해서 (계엄 선포문이) 제 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다"라며 계엄 선포문이 왜 옷에 있었는지 몰랐다고 주장했습니다.그는 윤석열 탄핵심판정에서도 "그 자리에서 받지 않았으면 받을 수 없는 문건 아닌가"라고 묻는 국회 측 변호인단의 질문에 "예, 그러나 언제 어떻게 그걸 받았는지는 정말 기억이 없다"고 강조했습니다.한 전 총리는 "국무위원들과 함께 계엄 선포를 하지 못하도록 (윤 전 대통령을) 설득하려고 국무회의 소집을 건의했다"고 주장하며, 마치 자신이 비상계엄 선포를 막기 위해 노력한 것처럼 주장해 왔습니다.그러나 비상계엄 직전 국무회의에 참석하고 윤석열씨로부터 '쪽지'를 전달받은 국무위원이었던 조태열 전 외교부 장관은 특검에서 "(국무위원들이) 대통령을 막기 위해 합심했던 상황은 아니었다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.<한겨레>는 "내란 특검, '대국민 사기극' 벌인 한덕수 철저 수사해야"라는 제목의 사설에서 "계엄 당일 CCTV 영상에는 한덕수 전 총리가 계엄 관련 문건을 국무위원들과 함께 보거나, 다른 국무위원의 문건까지 챙기는 모습이 포착됐다"며 "윤 전 대통령의 내란을 만류하기는커녕 사실상 공모하다시피 한 것"이라고 비판했습니다.12.3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀은 지난 19일 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 소환 조사했습니다. 한 전 총리는 비상계엄 선포 관련 방조·가담한 의혹을 받고 있으며, 일각에선 한 전 총리를 내란 행위의 '핵심 공범'으로 봐야 한다고 주장하고 있습니다.한 전 총리는 계엄 전후 이상민 전 행안부 장관과 통화했다는 의혹도 받고 있습니다. 이 전 장관은 언론사 등의 단전과 단수를 소방청에 지시한 혐의로 구속됐다는 점에서 두 사람이 공모했다는 의혹도 제기됐습니다.그는 계엄 선포 직후인 2024년 12월 3일 밤 11시 10분께 유인촌 전 문화체육관광부 장관과 3분가량 통화했다고 합니다. 이날 문체부 산하 기관인 한국예술종합학교(한예종) 폐쇄됐습니다. 특검팀은 국무조정실 비상계획관의 출입 통제 지시에 따라 폐쇄한 것으로 보고 있으며, 한 전 총리가 직접 지시했는지 조사 중인 것으로 전해집니다.특검팀은 한 전 총리가 비상계엄 당일 밤 11시 12분에는 추경호 당시 국민의힘 원내대표와 통화를 나눈 사실도 확인했다고 합니다. 한 전 총리가 국회의 계엄 해제 요구 결의안 표결 방해 의혹에 연관됐는지 확인할 방침으로 알려졌습니다.한덕수 전 총리가 12.3 내란사태에 관여했다는 정황이 속속 드러나면서 왜 지난 3월 헌법재판소의 탄핵 심판에서는 기각됐는지 의구심이 듭니다. 당시 헌재는 한 전 총리가 계엄 선포에 공모하거나 묵인, 방조했다는 소추 사유에 대해 증거 부족 등의 이유로 인정하지 않았습니다.내란 특검팀의 박지영 특검보는 19일 언론 브리핑에서 "헌재가 사건을 판단할 때는 증거가 수집되지 않은 상태였다"라며 "관련 자료 등 많은 부분에서 증거가 추가로 수집됐기 때문에 그때랑은 상황이 많이 달라졌다"고 설명했습니다.한편, 홍준표 전 대구지사는 자신의 페이스북에 "대통령 직무대행을 하면서 대선을 중립적인 입장에서 관리하는 게 50여 년 관료 생활을 아름답게 끝낼 수 있을 거라고 누차 경고했다"라며 "윤통(윤석열 전 대통령) 부부, 그 추종 세력들이 작당하고 일부 보수 언론들의 부추김에 놀아났다"라며 한 전 총리를 겨냥한 글을 올렸습니다.홍 전 지사는 "(한 전 총리는) 허욕에 들떠 대통령이 되겠다고 허망한 꿈을 꾼 결과가 이렇게 될 거라고 예견하지 못했던가"라며 "본래 한덕수라는 사람은 사려 깊고 신중한 사람이었는데, 끝까지 수분(분수를 지킴)했으면 좋았을 것을 참 아까운 사람이 나라 망치고, 보수 세력 망치고, 당 망치고 저렇게 인생을 끝내는구나 하는 아쉬움이 남는다"고 덧붙였습니다.