"시민 웃음이 가장 큰 보람입니다"

큰사진보기 ▲이태모 논산시의원이 지난 3년의 걸음을 돌아보며, 시민 곁에서 이어온 의정 이야기를 차분히 풀어놓고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

- 초선으로 의정활동을 시작한 지 3년이 지났습니다. 소회가 있다면요?

- 구체적으로 어떤 활동을 해왔나요?

- 행정사무감사에서 인상적인 장면이 있었다고요?

- 의정활동 중 가장 보람 있었던 순간은요?

- 정치와 소신이 충돌한 적도 있었나요?

- 앞으로의 계획은 무엇인가요?

- 마지막으로 시민들에게 전하고 싶은 말은요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

지난 3년, 논산시 취암동 골목부터 시의회 본회의장까지. 이태모 논산시의원(국민의힘·다선거구·취암동)은 "시민의 목소리를 따라 걸어온 시간"이었다고 말한다.그는 현장에서 마주한 작고 구체적인 불편을 제도와 정책으로 옮기는 데 주저함이 없었다. 21일 이 의원을 만나 지난 3년 의정활동과 앞으로의 계획을 들어봤다."초선이라 모든 게 낯설었지만, 현장에서 들은 작은 목소리가 제 나침반이 돼 줬습니다. 주민들의 생활 속 불편을 바로잡는 것이 제 의정의 중심이었죠. 더 열심히 했어야 한다는 아쉬움도 있습니다. 남은 임기에는 더 자주, 더 가까이 시민 곁에 있겠습니다.""5분 자유발언으로 '반다비체육센터 건립 원점 재검토'를 촉구했고, '어르신 인프라 확충'을 요구했습니다. '논산시 1인가구 지원조례', '홀로 사는 노인 고독사 예방 조례'도 제정했어요. 노후 도로표지판 정비나 부적합한 과속방지턱 개선처럼 사소해 보이는 제안도 실제 정책으로 이어졌습니다. 시민 안전이 제1순위입니다.""예산 집행 과정에서 낭비나 불합리한 점을 꼼꼼히 짚어냈습니다. 예산 절감, 제도 개선, 투명성 확보는 시의회의 중요한 역할입니다. 시민 세금이 허투루 쓰이지 않게 하는 것이 제 소임입니다.""민원이 해결돼 시민이 만족해하는 순간입니다. 예전엔 그냥 지나쳤던 현장이, 이제는 다르게 보입니다. 불편을 없애면 시민 표정이 달라집니다. 그 웃음을 보면 힘이 납니다.""있었습니다. 그럴 땐 시민과 공익을 우선합니다. 정치보다 중요한 건 사람입니다.""제 지역구인 취암동은 인구가 많아 챙겨야 할 사업이 많습니다. 아직 해결하지 못한 일들을 남은 1년 동안 최선을 다하겠습니다.""초선으로 시작한 의정, 이제 마무리를 준비할 때입니다. 그동안의 의정 활동이 시민들에게 도움이 되었는지 돌아보고, 부족한 부분은 채우겠습니다. 논산 발전과 시민 복지, 끝까지 지켜봐 주시기 바랍니다."이태모 의원의 좌우명은 '신사독행(愼思篤行)'. 신중히 생각하고, 충실히 행동하는 삶을 의정 현장에서 실천하고 있다.