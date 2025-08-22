'제2의 김대중·오부치 선언'을 시작하자

▲ 이재명 대통령이 지난 6월 17일(현지시간) 캐나다 앨버타주 카나나스키스 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인에도 실립니다. 글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 교수이며, 현재 일본 간사이대학 사회안전연구센터 초빙연구원으로 오사카에 체류 중이다. 한일관계가 ‘재난 상태’에 놓여 있다는 전제하에 '리스크 매니지먼트'의 중요성을 역설하고 있다.