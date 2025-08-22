세계에 딱 두 곳, 백령도 가면 숙소 여기 잡으세요

지난해 겨울 인도네시아 롬복에 있는 길리 트라왕안에 다녀왔다. 길리는 자전거로 30분이면 돌 수 있는 작은 섬이다. 이틀차가 되자 오가는 길에 여러 번 본 익숙한 얼굴도 생기고 생과일 주스 가게와 비건 음식점이 머릿속 지도에 그려지기 시작했다. 이런 '예측 가능성'은 내게 안정감을 줬다. 대한민국도 아름다운 섬이 많은 나라 아닌가. 이번 글에서는 낭만을 채우기에 충분한 국내 섬 세 군데를 추천하고자 한다. 일단 국내 최고 여행지로 꼽히는 제주도는 제외했다.
[울릉도] 섬 맛 가득 나물비빔밥
지난해 여름 울릉도에 다녀왔다. 제주도 다음으로 유명한 섬이 울릉도 아닐까. 하지만 정작 주변을 둘러보면 이 섬을 가본 사람은 많지 않다. 포항, 강릉, 후포, 묵호 네 곳에서 배를 타고서 갈 수 있다. 보통 포항과 묵호에서 출발하며 쾌속선이 생겨서 세 시간 만에 도착할 수 있다. 필자도 포항에서 출발하는 배를 타고 갔다.
울릉도는 해안가에 있는 절벽과 바위가 절경이다. 곳곳이 관광지다. 하지만 볼거리 중 제일은 나리분지다. 울릉도 지형은 대부분 경사지다. 그중 유일한 평지가 나리분지다. 화산 활동으로 형성된 분지라고 한다. 해안 도로에서 산 중간을 통과하여 가다 보면 동화 속 아름다운 마을 같은 나리분지가 딱 나타난다.
필자가 방문했을 때는 분지 내에 안개가 끼어서 오히려 더 이국적으로 느껴졌다. 영화 <쥬라기 공원>의 촬영지를 한국판으로 압축해 놓은 것 같기도 했다. 울릉도 여행 계획이 있다면 해안 풍경의 아름다움을 만끽하는 것도 좋지만 나리분지를 꼭 가볼 것을 권한다.
울릉도에서만 나는 나물로 만들어진 비빔밥이 있다. 울릉도에서는 다양한 산나물이 재배된다. 해무와 해풍, 연중 식물이 자라기 좋은 온도, 영양이 풍부한 화산토. 울릉도 특유의 기후와 환경에서 재배되는 산나물의 향과 맛을 흠뻑 느낄 수 있다. 비빔밥을 꼭 맛보고 오길 바란다.
온통 경사지인 울릉도에서 어떻게 농사를 지을 수 있는 걸까? 그 비밀은 울릉도를 조금만 돌아다니다 보면 알 수 있다. 급경사에 지그재그로 설치된 모노레일이 있다. 이것을 타고 산을 오르고 내리며 농사를 지을 수 있는 것이다.
울릉도에는 농업유산홍보관이 있다. 규모가 크지도 않고 최신식 홍보관도 아니지만 울릉도 농업에 관한 알찬 지식을 잘 전시해 두었다. 울릉도 농업이 궁금한 이들의 호기심을 해결해 줄 것이다.
섬 안에서는 주로 택시를 타고 이동한다. 물론 렌터카나 공유차를 이용해도 된다. 하지만 도로가 좁고 꼬불꼬불한 곡선길이 많은 지형이라 운전 초보자는 택시를 이용할 것을 권한다.
[백령도] 세계에 단 두 곳 뿐인 천연비행장
동해 울릉도를 추천한다면 서해는 백령도를 추천한다. 지난 7월 방문한 백령도는 안보 위협이 고조될 때나 해병대 지인으로부터 들어만 본 섬이었다. 요즘 백령도 여행이 인기를 얻고 있다. 인천광역시에서 시행하는 'I-바다패스' 때문이다.
I-바다패스 사업은 올해 1월부터 시행된 사업이다. 섬 주민 뿐 아니라 인천 시민이라면 백령도, 연평도, 대청도, 어청도 등 인천광역시에 속한 25개 섬을 편도 1500원에 이용할 수 있다. 왕복 3000원이다. 타 시도민도 70% 할인된 금액으로 이용할 수 있다. 자세한 내용은 I-바다패스 사업
세부 내역을 확인하는 게 좋다.
도착하자마자 '백령도'라는 큰 글자 현판이 맞이해 준다. 현판이 걸려 있는 기암괴석을 통해 백령도 지질이 어떠한지 유추할 수 있다. 백령도는 국내 16개 국가지질공원 중 하나다. '두무진'을 가면 장엄한 기암괴석의 진수를 볼 수 있다. 두무진은 장군들이 머리를 맞대고 회의하는 것 같다고 하여 붙여진 이름인데 멋진 광경을 감상하느라 장군은 떠올리지도 못했다.
두무진에서 바라보는 두무진항의 풍경도 아름답다. 두무진항에서는 유람선을 타고 두무진 주변을 둘러보는 관광 코스가 있으니 여유가 있는 관광객은 이용해 볼 것을 권한다.
사곶해변도 가볼 만하다. 사곶해변은 전 세계적으로 단 두 곳밖에 없다고 알려진 천연 비행장이다. 단단한 모래인 규암 가루가 두껍게 쌓인 구조이기 때문이다. 실제로 6.25 전쟁 때 활주로로 사용되기도 했다.
숙소를 근처에 잡아서 아침 러닝을 가볍게 해 봤는데 지형이 단단한 만큼 러닝 코스로도 충분하다. 백령도 여행을 계획한다면 이곳에서 산책이나 달리기를 해볼 것을 권한다. 이 외에도 콩돌해안, 심청전에서 심청이가 몸을 던졌다는 인당수, 끝섬 전망대 등이 가볼 만한 관광지다.
백령도에서 유명한 음식은 냉면, 해산물을 활용한 굴순두부, 홍합 솥밥이나 전복 솥밥 등이 유명하다. 비건을 지향하는 필자는 냉면과 순두부를 먹어봤는데 둘 다 매우 만족스러웠다. 게다가 합리적인 금액이 마음에 들었다. 올해 여행지를 고민하고 있다면 백령도를 후보지에 넣어보길 추천한다.
섬 안에 택시는 없다. 렌터카를 이용하거나 시내버스로 이동해야 한다. 렌터카, 숙박업소를 함께 운영하는 지역 업체가 많으니 이를 이용하는 것도 방법이다. 백령도는 남한보다는 북한에 가까운 섬이다. 휴대폰으로 위성 지도를 볼 때마다 이상한 기분이 든 여행지였다. 내륙에서 4시간이나 배를 타고 와야 하지만, 바다 건너로 보이는 북한에는 갈 수 없다는 사실이 실감된다. 북한 접경지라는 걸 여행하다 보면 곳곳에서 알 수 있는데 이 또한 흥미로운 지점이었다.
가장 중요한 걸 빼먹을 뻔했다. 혹시 백령도 여행을 준비한다면 멀미약을 꼭 챙겨가시라. 백령도는 네 시간 배를 타야 한다. 파도가 출렁일 때마다 살아있는 바다의 매서운 맛을 그대로 느낄 수 있다. 필자는 멀미를 모르고 살았는데 백령도 덕분에(?) 멀미라는 걸 알게 되었다. 불규칙적으로 움직이는 놀이기구 '후룸라이드'를 타는 것 같았다.
파도가 출렁이면 섬 방문 탑승객의 몸 속에선 전쟁이 난다. 배 안 곳곳에서 봉투를 뒤집어쓰거나 멀미 증상을 완화하고자 사람들이 복도에 누워있는 진풍경을 볼 수 있다. 혼자 여행하는 것이 아니라면 가족, 친구, 연인과 특별한 전우애가 생길지도 모르겠다.
[군산 선유도] 자연의 푸른 매력
배 멀미가 걱정되어 섬 여행은 미뤄둔다고? 국내에는 배가 아닌 자동차로 갈 수 있는 섬도 많다. 군산에 있는 선유도도 그중 하나다. 군산 시내에서 1시간 가량 새만금 방조제를 따라 이동하면 선유도에 이를 수 있다. 선유도는 고군산군도에 속한 섬이다. 군산시 옥도면이 관할하는 섬들을 고군산군도라고 부르는데 그중 선유도 일대 섬은 자동차로 갈 수 있다. 인근에는 무녀도, 대장도, 장자도, 신시도, 야미도 등이 있다.
3년 전 방문한 선유도는 국내 섬의 아름다움을 처음 내게 알려준 섬이었다. 육지 사람은 바닷바람만 맞아도 기분이 전환되곤 한다. 선유도는 산, 바위, 바다가 절묘하게 어우러진 섬의 아름다움을 느끼게 해 줬다. 특히 화창한 날에 가면 푸른 하늘과 녹색 빛깔의 산 그리고 청록빛의 바다가 만들어내는 아름다움에 반드시 빠지게 될 것이다.
선유도는 두 번 다녀왔다. 다녀오면서 이곳에서 트레킹을 한다면 더욱 진하게 선유도를 여행할 수 있을 것 같다고 생각했다. 찾아보니 총 22.4km의 고군산길이 있다. 고군산길 코스에 있는 봉우리들은 해발 200m가 안될 정도로 낮지만 봉우리에 오르면 인근 섬을 한눈에 조망할 수 있다.
등산을 좋아하지 않는 이들은 장자도와 대장도를 연결하는 도로에만 가도 고군산군도의 멋진 풍경을 감상할 수 있다. 1박 2일 혹은 2박 3일 코스로 잡고 여유롭게 섬을 둘러봐도 좋다.
2024년 말 한국섬진흥원에서 발표한 국내 섬은 총 3390개다. 이중 사람이 거주하는 유인도는 480개, 무인도는 2910개다. 가봤던 섬이 고작해야 열 개도 안된다. 아직 국내 섬의 10분의 1도 경험하지 못했다니. 보물 같은 섬이 얼마나 더 숨어있을까. 가을 바람이 불어올 무렵에 여행을 떠날 계획이 있다면, 국내 섬도 고려해볼 것을 권한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 brunch.co.kr/@rulerstic에도 실립니다.