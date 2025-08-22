추미애 "AI로 기후위기 대응, 지속가능 도시 만들어야"

AD

큰사진보기 ▲21일, 국회의원회관 제1세미나실에서 '지속가능 미래도시와 국가 AI 경쟁력 강화 토론회' 개최되었다. ⓒ 서창식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 더브리프AI에도 실립니다.

추미애 의원이 "AI 기반으로 기후위기에 대응하고 스마트 인프라를 구축해 지속가능한 도시를 만들어야 한다"고 강조했다.추 의원은 21일 오전 국회의원회관 제1세미나실에서 열린 '지속가능 미래도시와 국가 AI 경쟁력 강화 토론회'에서 이같이 말하며 "AI 도시는 단순한 기술 집적지가 아니라 사람 중심의 지속가능한 생태계"라고 덧붙였다.그는 지속가능한 미래도시를 대한민국이 나아가야 할 중요한 방향으로 제시하며 "도시는 인간이 만든 사회적 산물이자 미래를 구현하는 창구"라고 설명했다. 이어 "AI 기반으로 기후위기에 대응하고 자족 기능을 강화하며 첨단산업 유치와 스마트 인프라 구축을 통해 일자리와 인재가 함께 모이는 도시 생태계를 만들어야 한다"고 거듭 강조했다.그러면서 "국가 차원의 전략적 추진이 필요하다"며 "AI를 활용한 도시 모델은 국제 경쟁 속에서 대한민국이 새로운 리더십을 세울 기회"라고 밝혔다.김동연 경기도지사도 AI 도시 구상에 힘을 보탰다. 그는 "하남교산 신도시를 AI 산업 발전의 핵심 거점으로 조성해 국가 목표인 'AI 3대 강국 도약'에 기여하겠다"고 말하며 "인프라 건설을 넘어 교육·산업·고용의 혜택을 주민들이 체감할 수 있도록 하겠다"고 강조했다. 이어 "AI 시티는 단순한 신도시 개발이 아니라 대한민국의 미래 성장동력"이라고 덧붙였다.이어진 전문가 발제에서는 기술과 사회 제도의 균형이 화두로 떠올랐다. 한 패널은 "AI는 규제가 없으면 사회적 비용을 키우고, 규제가 지나치면 혁신을 막는다"며 균형 있는 정책을 강조했다. 또 다른 전문가는 "AI 윤리와 거버넌스는 선언적 원칙에 머물지 말고 법·제도로 구체화돼야 한다"고 제언했다.토론에서는 교육과 일자리 문제가 집중적으로 다뤄졌다. 대학 교수진은 "AI 기반 맞춤형 학습 체계가 교육격차 해소에 기여할 수 있다"고 전망했으며, 일부 전문가들은 "AI가 불평등을 심화시킬 가능성이 크다"며 사회안전망 강화 필요성을 제기했다. 반면 낙관적 시각을 가진 패널들은 "AI를 공공 서비스 혁신과 지역사회 문제 해결에 적극 활용해야 한다"고 제안했다.이날 토론회에는 서영주 포항공과대학교 인공지능대학원 학장, 이세원 국토연구원 연구위원, 최준엽 LH 신도시사업1처 처장 등이 참석했다. 참석자들은 향후 국가적 전략과 사회적 합의 과정이 중요하다는데 뜻을 모으며, 대한민국형 AI 도시 모델을 만들어가기 위한 연속적 논의를 이어가기로 했다.