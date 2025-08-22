여성 종교인들의 기도, "정부가 박정혜를 땅으로 내려오게 하라"

공장 화재 직후 원청 닛토덴코의 일방적 해고에 맞서 592일째 고공농성을 이어가고 있는 여성 노동자를 위해 여성 종교인들이 무더위 아래 기도의 자리를 폈다.
개신교·천주교·불교·원불교 등 4대 종단 여성 성직자·수도자·종교인들이 21일 오후 5시 서울 대통령실 앞(전쟁기념관 앞)에서 한국옵티칼하이테크 문제해결을 위한 기도문화제 '고공의 외침, 땅에서 이뤄지이다'를 개최했다.
각 종단에 속한 여성들은 곧 고공농성 600일을 앞둔 박정혜 금속노조 한국옵티칼하이테크지회 수석부지회장의 건강이 더욱 나빠지기 전에 지상으로 내려올 수 있도록 이재명 정부가 이 문제를 속히 해결하는 데 나서야 한다고 뜻을 모았다.
특히 참가자들은 김영훈 고용노동부 장관이 지난달 26일 한국옵티칼하이테크 고공 농성장을 방문해 사태 해결을 위한 노력을 약속했던 만큼, 고용노동부가 외국인 투자기업들의 횡포를 방지·억제할 수 있도록 역할을 하고 국회도 이 문제를 다루는 청문회를 속히 열 것을 주문했다.
이날 여성 종교인들은 이재명 대통령에게 보내는 편지로 외국 자본이 특혜만 누리고 노동자를 소모품처럼 버리는 현실을 비판하며 "노동자들이 존중받는 세상, 노동자가 죽지 않는 나라를 만들어 달라"고 촉구했다.
또한 종단별 연대발언을 통해 생명보다 이윤이 우선되는 현실과 법인이 다르다는 이유로 고용승계를 거부하는 논리는 부당하다고 비판하며, 국민의 힘으로 탄생한 이재명 정부가 노동자의 목소리에 답해야 한다고, 책임 있는 조치를 이행해야 한다고 강조했다.
이재명 정부에 청문회 개최와 외국인 투자기업 먹튀 방지법 제정을 촉구한 이지영 금속노조 한국옵티칼지회 사무장도 박 수석부지부장이 김혜경 여사에게 보내는 편지를 대독하면서 "아무 잘못 없이 해고돼 3년 넘게 거리와 불타버린 공장 위에서 억울함을 알리는 목소리를 외면하지 말아달라"고 호소했다.
한편, 이날 기도문화제를 주관한 4대 종단 단체로 기독여민회, 대한성공회 전국여성성직자회, 영등포산업선교회, 원불교인권위원회, 대한불교조계종 사회노동위원회, 한국기독교교회협의회 여성위원회, 한국여신학자협의회, 한국천주교 여자수도회 장상연합회 JPIC분과위원회 등이 이름을 올렸다.
또 한국기독교교회협의회 교회와사회위원회, 대한불교조계종 사회노동위원회, 천주교 서울대교구 노동사목위원회는 22일 오후 6시 30분 같은 장소에서 박 수석부지부장과 고진수 서비스연맹 관광레저산업노조 세종호텔지부장의 고공농성 문제 해결을 촉구하는 3대 종교 긴급기도회를 열 예정이다.
(기도문화제 전체실황 : https://youtu.be/xi763C-0zic
)