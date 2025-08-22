<중앙>의 '15억 원 부동산, 국민연금 250만 원 수급자' 걱정... 공감이 안 됩니다

오전 출근 길에 지인으로부터 메시지 하나를 받았다. '15억 집 가진 노인 "소득은 국민연금뿐, 생활비 걱정" [부동산에 묶인 빈곤 노년]'
이라는 제목의 기사였다. 21일자 <중앙일보> 보도다. 노년층에게 고가의 부동산은 최후의 보루이기에 상속을 끝까지 미룬다는 얘기다. 스마트폰으로 스크롤을 천천히 내리며 읽어보니, 공감하기 어려운 부분이 많았다.
기사 내용을 좀 더 자세히 살펴보면 "서울 서대문구 박정식(69)씨는 45평형(전용 120㎡) 아파트를 갖고 있다. 10여 년 전 7억5000만원에 구입했는데 현재 시세가 15억원 선"이라며 "당시 2억5000만원을 대출 받았고 아직 1억4000만원 남았다. 박씨의 소득은 국민연금 250만원이 전부"라고 운을 뗐다.
이어 "여기서 대출 원리금(150만원), 집 관리비, 각종 공과금 등을 내면 쓸 수 있는 돈이 60만~70만원이다. 집·연금 때문에 기초연금 대상에 들지 못한다. 외식·여행을 끊었고 휴대폰 요금제를 6만원에서 4만원으로 낮췄다. 소득 기준으로 보면 빈곤층, 즉 하우스 푸어(House poor)에 다름없다"고 적었다.
이후 기사 전개는 예상되는 흐름이었다. "대출금을 갚고 자녀를 돕기 위해 집을 줄이려 했지만 비싼 집값과 세금 부담으로 포기했다" "노인의 46.4%만 국민연금을 받고 평균 수령액은 68만원에 불과하다" "현금 수입은 적고 부동산은 잠겨 있다" "주택연금 활성화가 필요하다"는 주장과 함께 "노인 빈곤율 OECD 1위" "부동산의 29%가 노인 소유"라는 통계로 기사를 뒷받침했다.
특정 사례와 다수 현실의 괴리
그러나 이 기사를 곱씹어보면 의문이 생긴다. 10여 년 전 구입했던 당시 아파트의 시세가 7억 5000만원에서 현재 15억 원이라면, 지난 10년 동안 불로소득이 7억 5000만 원이었다는 얘기다. 게다가 국민연금도 250만 원을 수급한다.
이러한 특정 사례를 기반으로 작성한 기사가 독자들에게 얼마나 현실성 있게 다가올 수 있을까. 또, 이러한 일부의 사례가 노인 빈곤률 OECD 1위라는 통계와 어떻게 연결될 수 있을까.
<중앙일보>가 지적했듯 노인 빈곤은 분명 심각한 사회문제다. 하지만 현실은 달라 보인다. 낡은 소형 아파트나 빌라, 월세에 의존하며 하루하루 생계를 이어가는 것이 다수 노인의 삶이다. 국민연금만 봐도 그렇다. 월 250만 원 수급자는 드물다. 국민연금공단에 따르면 2025년 3월 기준 평균 수급액은 61만9690원이며, 190만 명 가까운 수급자가 월 20만~40만원 구간에 몰려 있다.
또, 통계청 자료를 보면, 65세 이상 노인의 평균 가구당 자산은 5억 1517만원이다. 하지만, 주택을 팔아도 그 돈으로는 달리 갈 곳이 없이 주택을 족쇄처럼 끌어안고 사는 이도 허다하다. <중앙일보>가 보도한 것처럼 이들에게 빈곤은 '자산이 부동산이 잠겨 있는 문제'가 아닌, '소득이 막혀 있는 구조적 문제'를 안고 있어 고통이 가중된다.
언론의 책임과 모두를 위한 목소리
그러나 <중앙일보>는 소수 자산가의 걱정을 마치 노인 빈곤의 실체인 듯 내세움으로써 '통계로는 빈곤, 사례로는 부자'라는 기묘한 착시효과를 불러일으켜 논란을 자초했다. 이는 진짜 빈곤층의 절규를 가리는 결과를 낳은 건 아닐까.
백번 양보해 노인 빈곤 해법을 제시하려는 의도가 있었다면 주택연금제도의 소득 중심 개편, 안정적인 공공주택 확충, 기초연금 강화 등 구조적 사회안전망 확충을 요구하는 목소리를 <중앙일보>가 냈어야 한다고 생각한다.
저널리즘의 책무는 다수의 고통을 직시하고 사회적 해법을 모색하는 데 있다. 또한 통계가 현실과 괴리된 사례를 뒷받침하는 근거로 오용돼서는 안 된다. 특히 이런 류의 사회적 문제에 대해서는 더 이상 특권층의 시선으로 서민의 현실을 왜곡해서는 안 된다. 이 시대 언론이 나아가야 할 길은 바로 '모두를 위한 목소리'를 내는 것이기 때문이다.