693개 시민단체 "역사·정의·평화, 실현 없는 굴욕외교 안돼"

큰사진보기 ▲시국선언시민사회단체 대표들이 21일 오후 1시 서울 향린교회에서 ‘역사정의·평화 실현 없는 굴욕외교는 안 된다’며 시국선언을 했다. 시국선언에 693개 시민사회단체가 연명했다. ⓒ 한일역사정의평화행동 관련사진보기

"굴욕과 종속의 120년 역사를 청산하고, 역사·정의·평화가 바로 서는 새로운 한일 관계를 열어야 한다."

AD

다음은 한일정상회담에 바란다. 역사정의 평화를 위한 시민사회 시국선언문이다.

올해는 광복 80년, 굴욕적인 을사조약 120년, 한일협정 60년이 되는 역사적인 해다. 우리 주권자 국민들은 1960년 4.19혁명, 1987년 6월항쟁, 2016년 촛불항쟁에 이어 국민을 향해 총부리를 겨누었던 내란수괴 윤석열을 국민적 저항, 빛의 혁명으로 파면시켰다.

윤석열 정권은 국내에서는 친일극우로, 일본에는 굴욕, 굴종적 태도를 취했다.

윤석열 정권은 신한일관계를 선언하겠다며, 그 준비로 국민적 정서와 역사의식과 동떨어진, 소위 '일제시대 조선인의 국적은 일본이었다'는 친일세력을 국가기관의 요직에 중용하고 8월 15일 직전 독립기념관장마저 친일극우뉴라이트를 기용하며 분노를 일으켰다. 한일 과거사 문제, 일본의 사과에 대해 김태효 당시 국가안보실 1차장이 이야기한 '중요한 건 일본의 마음'이라는 언급은 이러한 윤석열 정권의 입장을 반영한 것이었다. 또한 8월 15일 00시가 되자마자 공영방송 KBS는 기미가요가 나오는 오페라를 방영했고, 소녀상을 테러하고 수요시위를 모욕하던 리박스쿨 등의 친일극우세력이 공교육에 침투해 학생들을 세뇌하려 하였다.

윤석열 정권은 일본에 시종일관 굴종적으로 일관했다. 역사적인 강제동원 대법원 판결에는 일본 기업의 책임을 지우는 제3자변제안으로, 일본군'위안부'문제에 대하여 2015합의를 지지한다며 일본에 면죄부를 주고, 일본군'위안부'피해자들이 스스로 쟁취한 대한 일본정부의 사죄와 법적배상을 스스로 포기했다. 2021년부터 일본을 상대로한 피해자들의 청구 소송이 3건이나 승소했음에도 윤석열정권은 침묵하였고, 당연히 일본정부는 불응했다. 또한, 조선인 강제동원에 대해'강제성'이 빠진 사도광산의 유네스코 등재를 피해국으로서 문제제기도 없이 동의하였다. 후안무치한 독도가 일본땅이라는 주장에는 아무말 않고, 애꿎은 한국군 간부 교육자료에 독도를 일본땅으로 표기했다. 일본에 묻힌 조선인의 유해 송환문제, 일본에서 반인권적으로 자행되는 조선학교와 재일조선인에 대한 차별에 대해서도 아무런 입장도, 행동도 하지 않았다.

이는 역사 문제에 국한되지 않는다. 전세계가 반대하는 일본 방사성 오염수의 무단 방류에 침묵, 동조하였다. 그 결과 3년동안 방류하고도 일본은 반성도, 사죄도 없이 농림부 장관이 한국 외교부 장관에게 후쿠시마를 포함한 방사성 오염지역 수산물을 수입하라고 한국 외교부 장관에게 강요하는 상황에 이르게 되었다. 또한, 일본이 제안한 원씨어터 전략에 따라 미일동맹의 하위파트너로서 한국을 편제시키려는 목적의 한미일 군사협력을 적극 추진하며 일본 자위대를 독도까지 끌어들였다. 올해 8월 15일 독도에 일본 순시함이 나타난 것은 이러한 입장의 후과라 할 것이다.

한국과 일본 정부에 요구한다.

한국 정부와 일본 정부는'과거 정부 간 약속을 깨지 않겠다'는 한국 정부 관계자의 말이 가해자 일본에 식민지ﾷ전쟁범죄의 면죄부를 주겠다는 것이 아님을 똑똑히 알아야 한다. 국가 간 합의가 있었다 하더라도 잘못된 점을 지적하고, 강제동원, 일본군성노예제를 포함한 반인도적 범죄행위가 소위 '정치적 합의'로 지워지거나 해결된 것은 결코 아니라는 사실을, 이를 부인하거나 피해자를 모독하는 행위는 또 다른 범죄 행위임을 힘주어 일관되게 강조해야 할 것이다. 그것이 우리가 요구하는 최소한의 요구다. 또한, 이에 대해 일본은 36년간 조선을 '불법강점'하고 조선인들에게 '반인권적' 범죄행위를 저지른 과오에 대해 공식적으로 사과하고 책임을 져야 한다.

지금도 일본에서 자행되고 있는 조선학교와 재일조선인에 대한 차별, 독도는 일본땅이라는 후안무치한 주장은 사과하지 않고 반성하지 않는 일본사회가 만들어낸 괴물이다. 이것은 지나간 "과거"의 문제만이 아니라 현재의 역사정의를 바로 세우고, 인류 보편적 인권과 미래의 평화를 함께 만들어나가기 위한 출발점이다. 이 기본적 관계 위에 구체적인 사안들이 진행되어야 할 것이다.

더불어 일본에 경고한다. 현재 자행하고 있는 행동을 당장 멈춰라.

국제사회가 반대한 핵오염수 무단 방류는 현재도 진행되고 있다. 그런데도 일본은 한국에 후쿠시마 지역의 수산물을 수입하라며 부당하게 요구하고 있다. 또한, 현재 진행되고 있는 미일 동맹의 하위파트너로서 한국을 종속시키려는 동북아의 평화를 위협하는 미일한 군사협력, 당장 멈춰야 한다.

우리 주권자 국민들은 추운 겨울 아스팔트 위에서 친일극우 윤석열의 내란을 맨몸으로, 거리에서 막아냈고, 지난 2018년 아베정권의 화이트리스트 배제에 맞서 노 아베 투쟁으로 한일군사정보보호협정의 연장을 막아냈다.

우리는 지난 120년간의 굴욕적인 역사를 이제 청산하고 역사, 정의, 평화가 바로 서는 새로운 한일 관계를 요구한다.

일본정부는 조선에 대한 불법강점과 반인도적 범죄행위를 공식 사죄, 법적 배상하라!

일본정부는ﾠ재일동포에ﾠ대한ﾠ혐오범죄와ﾠ조선학교ﾠ차별ﾠ등에ﾠ대한ﾠ근본적인ﾠ대책을ﾠ마련하고ﾠ재일동포ﾠ인권을 보장하라!

한국 정부는 가해 일본 기업과 정부에 면죄부 주는 제3자변제안을 당장 철회하라!

3년간 자행된 일본 방사성 오염수의 무단 방류를 즉각 중단하라!

간토대학살을 비롯한 민간인 학살과 조선인 피폭 등 반인도적 범죄행위의 진상을 규명하고 강제동원 피해자 유해 송환 등 인도적 조치 당장 추진하라!

동북아 평화를 위협하는 원씨어터전략과 미일동맹의 하위파트너로 편제하려는 한미일 군사협력 당장 중단하라!

2025년 8월 21일

한일정상회담에 바란다. 역사정의 평화를 위한 시민사회 시국선언 참가자 일동

한일 정상회담에 바란다. 역사정의 평화 실현을 위한 시민사회 시국선언 연명단체(693개 단체)

(사) 평화의 길, (사)6월민주항쟁계승사업회 , (사)긴급조치사람들 , (사)남북민간교류협의회 , (사)일제강제동원시민모임, (사)통일의길, (사)평화어머니회, (사)평화통일시민연대, 1923한일재일시민연대, 4.3범국민위원회, 6.10만세운동유족회, 6.15공동선언실천 남측위원회 대전본부, 80년해직언론인협의회 , 감리교목회자회, 강동촛불행동, 강진군농민회, 거제시농민회, 거창군농민회, 거창군여성농민회, 거창진보연합, 건강사회를위한약사회 광주전남지부, 겨레하나, 겹겹프로젝트, 경기광주여성회, 경기민중행동, 경기북부평화시민행동, 경기자주여성연대, 경기진보연대, 경남겨레하나, 경남여성연대, 경남진보연합, 경산시농민회, 경산시여성농민회, 고령군농민회, 고성군농민회, 고성군여성농민회, 고창군농민회, 고창군여성농민회, 고흥군농민회, 곡성군농민회, 공주시농민회, 광양진보연대, 광주시농민회, 광주여성회, 광주전남 추모연대, 광주전남겨레하나, 광주진보연대, 괴산군농민회, 교수노조 대경지부, 교육희망울산학부모회, 구례군농민회, 구례군여성농민회, 국민의힘해체행동, 국민주권연대, 국민주권연대 광주지역본부, 군산시농민회, 김복동의 희망, 김제시농민회, 김제시여성농민회, 김천시농민회, 김포시농민회, 김해시농민회, 김해진보연합, 나주시농민회, 나주시여성농민회, 나주진보연대, 남양주여성회, 남원시농민회, 남해군농민회, 남해군여성농민회, 남해민중연대, 남해여성회, 노동당제주도당, 노동문예창작단 가자, 노동전선, 노동희망발전소, 노후희망유니온 , 녹색당, 논산시농민회, 논산시여성농민회, 단양군농민회, 담양군농민회, 당진시농민회, 당진시여성농민회, 당진어울림여성회, 대구경북겨레하나, 대구경북대학생진보연합, 대구경북주권연대, 대구경북진보연대, 대전기독교교회협의회(NCCD) 정의평화위원회, 대전기독교윤리실천운동, 대전민예총, 대전산내사건희생자유족회, 대전장애인차별철폐연대, 대전청년회, 대전충남겨레하나, 대전충청5.18민주유공자회, 대전통일의병, 대전평화여성회, 대학생자주모임'한가람', 대한불교조계종 사회노동위원회, 동아자유언론수호투쟁위원회 , 두레방, 디아스포라연구소, 디자인 밝은세상, 무안군농민회, 무안군여성농민회, 무주군농민회, 미군기지환수연구소, 민들레, 민족문제연구소, 민족문제연구소 대전위원회, 민족문제연구소 대전지부, 민족문제연구소/식민지역사박물관/태평양전쟁피해자보상추진협의회/야스쿠니반대공동행동한국위원회, 민족민주열사·희생자추모단체 광주전남연대회의, 민족자주평화통일중앙회의, 민주노동자전국회의, 민주노동자전국회의 경남지부, 민주노동자전국회의 광주지부, 민주노동자전국회의 울산지부, 민주노동자전국회의 전남지부, 민주노련 경산지역, 민주노련 광성지역, 민주노련 광주상무지역, 민주노련 광주양동지역, 민주노련 구로금천 개봉지부, 민주노련 구로금천 마리오지부, 민주노련 구로금천지역, 민주노련 김포지역, 민주노련 남동 신대방 지부, 민주노련 남동 이수 지부, 민주노련 남동 장승배기 지부, 민주노련 남동지역, 민주노련 노량진수산시장지역, 민주노련 노량진지역, 민주노련 대구목련지역, 민주노련 대구신매지역, 민주노련 동대문중랑 결혼2 지부, 민주노련 동대문중랑 농협 지부, 민주노련 동대문중랑 동서1 지부, 민주노련 동대문중랑 동서2 지부, 민주노련 동대문중랑 동서3 지부, 민주노련 동대문중랑 불로장생 지부, 민주노련 동대문중랑 성바오로 지부, 민주노련 동대문중랑 용두지부, 민주노련 동대문중랑 제기2 지부, 민주노련 동대문중랑 제기극장 지부, 민주노련 동대문중랑 청량리 지부, 민주노련 동대문중랑 청량리역전 지부, 민주노련 동대문중랑지역, 민주노련 동울산지역, 민주노련 동작 태평지부, 민주노련 동작지역, 민주노련 말바우지역, 민주노련 무안지역, 민주노련 밀양지역, 민주노련 부산기장지역, 민주노련 부평경찰서 주변(인천서부지역), 민주노련 북동부 길음 지부, 민주노련 북동부 삼양 지부, 민주노련 북동부 수유시장 지부, 민주노련 북동부 수유전철 지부, 민주노련 북동부 쌍문 지부, 민주노련 북동부 쌍문전철 지부, 민주노련 북동부 창동 지부, 민주노련 북동부 포장마차 지부, 민주노련 북동부지역, 민주노련 북부 강북지부, 민주노련 북부 도봉지부, 민주노련 북부 석계지부, 민주노련 북부 쌍문지부, 민주노련 북부지역, 민주노련 서강지역, 민주노련 서부 신촌문고 지부, 민주노련 서부 아현 지부, 민주노련 서부 연세로 지부, 민주노련 서부 연합 지부, 민주노련 서부 지하철 지부, 민주노련 서부 크리스탈 지부, 민주노련 서부 한전 지부, 민주노련 서부 홍대 지부, 민주노련 서부지역, 민주노련 서부지역 노점상 연합회 - 들풀, 민주노련 서부지역 노점상 연합회 - 집행부, 민주노련 서부지역(신촌주변), 민주노련 송파 농협 지부, 민주노련 송파 대아 지부, 민주노련 송파 배송 지부, 민주노련 송파 서울 1지부, 민주노련 송파 서울 2지부, 민주노련 송파 수산 1지부, 민주노련 송파 수산 2지부, 민주노련 송파 신천 지부, 민주노련 송파 잠실 지부, 민주노련 송파 중앙 1지부, 민주노련 송파 중앙 2지부, 민주노련 송파 한국 지부, 민주노련 송파지역, 민주노련 시흥 본동 지부, 민주노련 시흥 역사 지부, 민주노련 시흥 오이도 지부, 민주노련 시흥지역, 민주노련 안산 고단 지부, 민주노련 안산 귀빈 지부, 민주노련 안산 다문화 지부, 민주노련 안산 본오 지부, 민주노련 안산 한대 지부, 민주노련 안산동부지역, 민주노련 안산오일장지역, 민주노련 안산지역, 민주노련 양주지역, 민주노련 여수지역, 민주노련 영등포 여의나루지부, 민주노련 영등포지역, 민주노련 용인 마편 지부, 민주노련 용인 신갈 지부, 민주노련 용인지역, 민주노련 울산지역, 민주노련 이수역 주변 (남동지역), 민주노련 인천 구월동 지부, 민주노련 인천서부, 민주노련 인천지역, 민주노련 종로 관훈 지부, 민주노련 종로 기동대 지부, 민주노련 종로 꽃시장 지부, 민주노련 종로 낙원 지부, 민주노련 종로 다문화 지부, 민주노련 종로 대학로 지부, 민주노련 종로 비특화 지부, 민주노련 종로 빛의거리 지부, 민주노련 종로 삼일 지부, 민주노련 종로 서울대 지부, 민주노련 종로 우리은행 지부, 민주노련 종로 이스턴 지부, 민주노련 종로 인사 지부, 민주노련 종로 인사동 지부, 민주노련 종로 일레븐 지부, 민주노련 종로 젊음의거리 지부, 민주노련 종로 종합먹거리 지부, 민주노련 종로 창경궁로특화 지부, 민주노련 종로 창신 지부, 민주노련 종로 창신특별 지부, 민주노련 종로 청계5가 지부, 민주노련 종로 혜화 지부, 민주노련 종로 화신먹거리 지부, 민주노련 종로지역, 민주노련 죽도지역, 민주노련 중부 계림 지부, 민주노련 중부 덕수 지부, 민주노련 중부 롯데 지부, 민주노련 중부 본부 지부, 민주노련 중부 신평화 지부, 민주노련 중부 청계 지부, 민주노련 중부 평화 지부, 민주노련 중부 한양 지부, 민주노련 중부 흥인 지부, 민주노련 중부지역, 민주노련 지산지역, 민주노련 진주지역, 민주노련 충청 가양 지부, 민주노련 충청 대사 지부, 민주노련 충청 대한통운 지부, 민주노련 충청 대흥 지부, 민주노련 충청 세이 지부, 민주노련 충청 역전 지부, 민주노련 충청 용운 지부, 민주노련 충청 유성5일장 지부, 민주노련 충청 조치원 지부, 민주노련 충청 중앙로 지부, 민주노련 충청 초록 지부, 민주노련 충청 타임월드 지부, 민주노련 충청 태안꽃지 지부, 민주노련 충청 판암 지부, 민주노련 충청 향남 지부, 민주노련 충청지역, 민주노련 태평백화점 주변(동작지역), 민주노련 포항오천지역, 민주노련 푸른길지역, 민주노련 함안지역, 민주노련 해남지역, 민주노련 화성오산 평택지부, 민주노련 화성오산지역, 민주노점상전국연합, 민주노점상전국연합 충청지역연합회, 민주노총, 민주노총 광주지역본부, 민주노총 대전지역본부, 민주노총 부산본부, 민주노총 전남지역본부, 민주노총제주본부, 민주사회를 위한 변호사 모임, 민주주의자주통일대학생협의회, 민주평등사회를 위한 전국 교수연구자협의회, 민주평등사회를위한전국교수연구자협의회, 민주화실천가족운동협의회, 민주화운동정신계승국민연대, 밀양교육희망학부모회, 밀양시농민회, 반민특위기념사업회, 밭갈이운동본부, 범민련경남연합, 범민련대경연합, 보건의료단체연합, 보령시농민회, 보성군농민회, 봉화군농민회, 부산겨레하나, 부산경남인도주의실현의사협의회, 부산경남주권연대, 부산민중연대, 부산민중행동(준), 부산여성회,부산학부모연대, 부안군농민회, 부여군농민회, 부여군여성농민회, 부천시민연합, 북녘어린이영양빵공장사업본부, 분당여성회, 불교환경연대, 빈민해방실천연대(민주노련,전철연), 사)노동실업 광주센터, 사단법인 일제강제동원시민모임, 사단법인 평화디딤돌, 사단법인우리민족, 사월혁명회, 사천시농민회, 사천여성회, 사천진보연합, 사회대개혁시민정치행동 , 산청군농민회, 산청진보연합, 상주시농민회, 상주시여성농민회, 새언론포럼 , 서귀포여성농민회, 서귀포여성회, 서울겨레하나, 서울대학교민주동문회, 서울민중행동, 서울여성연대(준), 서울진보연대, 서울KYC(한국청년연합), 서정교회, 서천군농민회, 성남여성회, 성주군농민회, 성주군여성농민회, 세상을 바꾸는 대전민중의힘, 세종민중행동, 손석용열사추모사업회, 수원일하는여성회, 수원평화나비, 순창군농민회, 순창군여성농민회, 순천시농민회, 순천시여성농민회, 시드니 평화의 소녀상 연대, 시민모임 독립, 시민방사능감시센터, 시민사회단체연대회의, 시민평화포럼, 신대승네트워크, 실천불교승가회 , 아산시농민회, 안동시농민회, 안동시여성농민회, 안동환경운동연합, 안성시농민회, 안성여성회, 안양나눔여성회, 알바노조, 양구군농민회, 양구군여성농민회, 양산시농민회, 양산여성회, 양산진보연합, 양심과 인권 나무, 양심수후원회, 양용찬열사추모사업회, 언론소비자주권행동 , 언론시국회의 , 여성교회, 여성비상시국회의 , 여수진보연대, 여주군여성농민회, 여주시농민회, 연천군농민회, 열린군대를위한시민연대, 영광군농민회, 영광군여성농민회, 영동군농민회, 영암군농민회, 영양군농민회, 영주시농민회, 영천시농민회, 예산군농민회, 예수살기, 예천군농민회, 옥천군농민회, 완주군농민회, 용인여성회, 우리학교시민모임, 우리학교와 아이들을 지키는 시민모임, 울산겨레하나, 울산새생명교회, 울산여민포럼, 울산여성회, 울산진보연대, 원주시농민회, 원주시민연대, 음성군농민회, 음성군여성농민회, 의령군농민회, 의성군농민회, 의성군여성농민회, 이천여성회, 익산시농민회, 익산시여성농민회, 인천 통일로, 인천겨레하나, 인천자주평화연대, 일본군'위안부'할머니와함께하는통영거제시민모임, 일본군강제성노예피해자진주평화기림사업회, 일본군성노예제 문제해결을 위한 정의기억연대, 일본군성노예제문제해결을위한 정의기억연대, 일본군위안부할머니와함께하는마창진시민모임, 임실군농민회, 임실군여성농민회, 자유언론실천재단 , 자주민주통일민족위원회, 자주연합, 자주통일평화연대, 자주평화친선 한의사연대 동백, 자주평화통일실천연대, 장생탄광희생자 귀향추진단, 장수군농민회, 장흥군농민회, 전교조 부산지부, 전국공무원노동조합 광주본부, 전국공무원노동조합 부산지역본부, 전국공무원노동조합 전남본부, 전국교직원노동조합 광주지부, 전국교직원노동조합 전남지부, 전국노점상총연합, 전국노점상총연합 강동지역, 전국노점상총연합 강북지역, 전국노점상총연합 강서지역, 전국노점상총연합 강서지역 까치산지부, 전국노점상총연합 강서지역 발산지부, 전국노점상총연합 강서지역 염창지부, 전국노점상총연합 강서지역 우장산지부, 전국노점상총연합 강서지역 화곡지부, 전국노점상총연합 구로지역, 전국노점상총연합 남부지역, 전국노점상총연합 남부지역 노량진지부, 전국노점상총연합 남부지역 사당지부, 전국노점상총연합 남부지역 숭실지부, 전국노점상총연합 남부지역 신대방지부, 전국노점상총연합 남양주지역, 전국노점상총연합 논산지역, 전국노점상총연합 담양지역, 전국노점상총연합 당진지역, 전국노점상총연합 대전지역, 전국노점상총연합 동묘지역, 전국노점상총연합 동묘지역 마동지부, 전국노점상총연합 동묘지역 숭인지부, 전국노점상총연합 동묘지역 일요지부, 전국노점상총연합 동묘지역 제1지부, 전국노점상총연합 동묘지역 제2지부, 전국노점상총연합 동묘지역 제3지부, 전국노점상총연합 동묘지역 제4지부, 전국노점상총연합 동묘지역 제5지부, 전국노점상총연합 동묘지역 제6지부, 전국노점상총연합 동묘지역 청계삼일지부, 전국노점상총연합 보령지역, 전국노점상총연합 부여지역, 전국노점상총연합 부천지역, 전국노점상총연합 부평지역, 전국노점상총연합 북서부지역, 전국노점상총연합 북서부지역 노원지부, 전국노점상총연합 북서부지역 당고개지부, 전국노점상총연합 북서부지역 미아지부, 전국노점상총연합 북서부지역 산지부, 전국노점상총연합 북서부지역 삼선교지부, 전국노점상총연합 북서부지역 중계지부, 전국노점상총연합 북서부지역 창동1.2.3.4지부, 전국노점상총연합 북서부지역 하계지부, 전국노점상총연합 상주지역, 전국노점상총연합 서대문지역, 전국노점상총연합 서천지역, 전국노점상총연합 성남지역, 전국노점상총연합 소래포구지역, 전국노점상총연합 수원지역, 전국노점상총연합 수지지역, 전국노점상총연합 아산지역, 전국노점상총연합 안동지역, 전국노점상총연합 안산지역, 전국노점상총연합 안양지역, 전국노점상총연합 용신지역, 전국노점상총연합 용인지역, 전국노점상총연합 원당지역, 전국노점상총연합 익산지역, 전국노점상총연합 인천지역, 전국노점상총연합 인천지역 가좌지부, 전국노점상총연합 인천지역 계양지부, 전국노점상총연합 인천지역 남동지부, 전국노점상총연합 인천지역 동구지부, 전국노점상총연합 인천지역 북성포지부, 전국노점상총연합 인천지역 신도시지부, 전국노점상총연합 종로지역, 전국노점상총연합 중부지역, 전국노점상총연합 파주지역, 전국노점상총연합 평택지역, 전국노점상총연합 홍성지역, 전국노점상총연합 화성오산지역, 전국농민회총연맹, 전국대학민주동문회협의회 , 전국목회자정의평화협의회, 전국목회자정의평화협의회 , 전국민족민주유가족협의회, 전국민주노동조합총연맹, 전국민주노동조합총연맹 경남지역본부, 전국민주화운동동지회 , 전국민중행동, 전국비상시국회의 , 전국빈민연합(전노련,빈철연), 전국어민회총연맹, 전국여성농민회 경남연합, 전국여성농민회총연합, 전국여성연대, 전국장애인차별철폐연대, 전국학교비정규직노동조합 부산지부, 전국학교비정규직노동조합경남지부, 전국회의경북지부, 전국회의대구지부, 전남진보연대, 전농 강원도연맹, 전농 경기도연맹, 전농 경북도연맹, 전농 광주전남연맹, 전농 부산경남연맹, 전농 전북도연맹, 전농 제주도연맹, 전농 충남도연맹, 전농 충북도연맹, 전농부산경남연맹, 전대협동우회 , 전두환심판국민행동, 전여농 강원연합, 전여농 경남연합, 전여농 경북연합, 전여농 광주전남연합, 전여농 전북연합, 전여농 제주도연합, 전여농 충남연합(준), 전주시농민회, 전주시여성농민회, 정선군농민회, 정신대할머니와함께하는시민모임(대구), 정읍시농민회, 정읍시여성농민회, 정의당 대전시당, 정의평화불교연대 , 제주녹색당, 제주민중연대, 제주시여성농민회, 제주주권연대, 제천시농민회, 조국통일범민족남측본부 부산연합, 조국통일범민족연합 광주전남연합, 조국통일범민족연합남측본부, 조선대학교 민주동우회, 조선일보폐간시민실천단, 조선일보폐간시민실천단 , 조선자유언론수호투쟁위원회 , 조선학교와 함께하는 사람들 몽당연필, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 주권자전국회의, 주권자전국회의 , 진도군농민회, 진보당, 진보당 경남도당, 진보당 광주광역시당, 진보당 대전광역시당, 진보당 부산시당, 진보당 양산시 운영위원회, 진보당 여성-엄마당, 진보당 울산시당, 진보당 전남도당, 진보당경북도당, 진보당대구시당, 진보당제주도당, 진보대학생넷, 진보대학생넷 강원지부, 진보대학생넷 경남지부, 진보대학생넷 대구경북지부, 진보대학생넷 대전충청지부, 진보대학생넷 서울인천지부, 진보대학생넷 제주지부, 진안군농민회, 진주시농민회, 진주시여성농민회, 진주여성회, 진주진보연합, 진천군농민회, 진천군여성농민회, 진해여성회, 진해진보연합, 참교육동지회 , 참살이문학, 참여연대, 참의료실현청년한의사회, 창녕군농민회, 창녕군여성농민회, 창녕진보연합, 창원여성회, 창원진보연합, 천안시농민회, 천안여성회, 천주교인권위원회, 천주교정의구현사제단 , 천주교정의구현전국사제단, 천주교정의구현전국연합, 철원군농민회, 청소년교육문화공동체 '청춘', 청송군농민회, 청양군농민회, 청주시농민회, 청춘학교, 촛불문화연대, 촛불연대, 추모연대(민족민주열사희생자추모기념단체연대회의), 춘천시농민회, 충남대학교 민주동문회, 충주시농민회, 코리아국제평화포럼, 통일공방, 통일시대연구원, 평택시농민회, 평택여성회, 평화나비네트워크, 평화나비대전행동, 평화를만드는여성회, 평화시민네트워크, 평화와통일을여는사람들, 평화통일교육문화센터, 평화통일교육센터, 평화통일센터 하나, 평화통일시민연대, 포천시농민회,포항시농민회, 하남여성회, 하동군농민회, 한국교회여성연합회, 한국대학생진보연합, 한국민족예술단체총연합, 한국민족예술단체총연합 , 한국비정규노동센터, 한국사회 대전환을 위한 범불교시국회의(범불교시국회의), 한국여성단체연합, 한국작가회의 , 한국작가회의 양주지부, 한국진보연대, 한국천주교 여자수도회 장상연합회, 한국청년연대, 한국YMCA전국연맹, 한남대학교 민주동문회, 한민족유럽연대(독일), 한반도춤연구소, 함안군농민회, 함안군여성농민회, 함안여성회, 함양군농민회, 함평군농민회, 합천군농민회, 합천군여성농민회, 합천진보연합, 항일혁명가기념단체연합 , 해남군농민회, 행동하는학부모네트워크, 홍천군농민회, 홍천군여성농민회, 화성시농민회, 화성여성회, 화순군농민회, 화순군여성농민회, 화순진보연대, 횡성군여성농민회, AOK 한국 , KIN(지구촌동포연대), NCCK인권센터

오는 23일 한일정상회담을 앞두고 693개 시민사회단체가 역사정의 평화를 위한 시국선언을 발표했다.693개 시민사회단체는 21일 오후 1시, 서울 향린교회에서 "역사 정의·평화 실현 없는 굴욕 외교는 안 된다"며 시국선언을 했다. 이날 학계, 노동, 시민사회, 어민 대표 등 각계 인사들이 참석해 한일 관계의 역사 정의 실현과 일본 정부의 사과 및 배상을 강력히 촉구했다.'한일 정상회담에 바란다. 역사 정의, 평화를 위한 시민사회 시국선언문'을 통해 "윤석열 정권은 국내에서는 친일 극우로 일본에는 굴욕·굴종적인 태도를 취했다"며 "우리 주권자 국민들은 추운 겨울 아스팔트 위에서 친일 극우 윤석열의 내란을 맨몸으로 거리에서 막아냈고, 지난 2018년 아베 정권의 화이트리스트 배제에 맞서 '노 아베 투쟁'으로 한일 군사정보보호협정의 연장을 막아냈다"고 강조했다.이어 "지난 120년간의 굴욕적인 역사를 이제 청산하고 역사·정의·평화가 바로 서는 새로운 한일 관계를 요구한다"며 일본 정부를 향해 ▲조선 불법 강점과 반인도적 범죄행위 공식 사죄와 법적 배상 ▲재일동포ﾠ혐오범죄와ﾠ조선학교ﾠ차별ﾠ등에ﾠ대한ﾠ근본적인ﾠ대책ﾠ마련 및ﾠ재일동포ﾠ인권 보장 등을 촉구했다.단체는 우리 정부를 향해서도 ▲일본 기업과 정부에 면죄부 주는 제3자변제안 철회 ▲3년간 자행된 일본 방사성 오염수의 무단 방류 중단 ▲간토대학살을 비롯한 민간인 학살과 조선인 피폭 등 반인도적 범죄행위 진상 규명 및 강제동원 피해자 유해 송환 등 인도적 조치 추진 ▲동북아 평화를 위협하는 원씨어터전략과 미일동맹의 하위파트너로 편제하려는 한미일 군사협력 중단 등을 촉구했다.주제준 한일역사정의평화행동 공동집행위원장의 진행으로 이만열 시민모임 독립 이사장, 박석운 한일역사정의평화행동 공동대표, 이나영 정의기억연대 이사장, 정철수 전국어민회총연맹 고성군 어민회 회장, 함재규 민주노총 통일위원장, 김영환 민족문제연구소 대외협력실장, 최상구 지구촌동포연대 대표 등이 발언했다.먼저 이만열 시민모임 독립 이사장은 "간토 대지진 조선인 학살 진상 규명이 정부 국정과제로 채택된 것은 역사적 의미가 크다"며 "진상 규명은 임시정부 시절부터 이어져 온 시대적 과제이며, 한일 우호의 기초는 역사 존중에 있다"고 밝혔다.또한 "일본이 강제동원·위안부 문제와 함께 간토 학살의 책임을 인정하고 공식 사과해야 한다"며 "이재명 대통령이 다가올 한일 정상회담에서 이 문제를 당당히 제기해야 한다"고 강조했다.이나영 정의기억연대 이사장은 "이재명 대통령이 일본 요미우리 신문과의 인터뷰에서 2015년 한일 위안부 합의를 유지하겠다고 밝힌 데 대해 깊은 실망을 표한다"며 "이재명 대통령은 과거 소녀상 건립을 지원했던 인물임에도 피해자와 국민의 기대를 저버리고 전 정부의 과오를 답습하고 있다"고 비판했다.이어 "2015년 합의는 국제사회에서도 피해자 중심 접근이 부재하고 배보상이 불완전하다고 지적된 만큼 이미 사문화된 합의"라며 "일본군 성노예제는 단순한 한일 간의 문제가 아니라 전 세계 여성 인권의 보편적 과제이다. 정부가 일본의 공식 사죄와 법적 배상을 이끌어내는 것이 역사 정의 실현의 길"이라고 강조했다. 이 이사장은 "생존 피해자가 단 6명만 남은 상황에서 이재명 대통령이 마지막 기회를 놓치지 않기를 바란다"고 덧붙였다.박석운 한일역사정의평화행동 공동대표는 "'과거사 문제'라는 용어는 잘못된 프레임이다. 이는 지나간 일이 아니라 현재와 미래를 위한 한일 역사 정의의 문제"라며 "2015년 위안부 합의와 강제동원 제3자 변제안 모두 국회 비준이나 법적 근거가 없는 정치적 합의에 불과하다. 대한민국 대법원의 판결을 대통령이 존중하는 것이 법치주의와 입헌주의의 기본"이라고 지적했다.김영환 민족문제연구소 대외협력실장은 "이재명 대통령의 요미우리 인터뷰가 일본에서 과거사 문제의 종결 선언처럼 받아들여질 수 있다"며 "피해자의 인권과 법적 책임 문제를 감정 문제로 치부하는 것은 피해자에 대한 모욕"이라고 비판했다.그는 "이미 존재하는 대법원 판결을 대통령이 지켜야 한다. 일본 정부는 2015년 합의나 윤석열 정부의 제3자 변제안에 대해 아무런 책임도 이행하지 않았다"며 "굴욕 외교를 되풀이해서는 안 된다. 역사 정의를 분명히 세우는 것이 미래지향적 관계의 출발점임을 천명해야 한다"고 강조했다.또한 "후쿠시마 핵 오염수 투기는 '인류 공동의 우물에 독극물을 붓는 범죄'이다. 이를 강력히 비판하고 양국 공동조사를 통한 철저한 검증이 필요하다"며 "역사 정의와 사법부 판결을 넘어서는 합의는 국민 주권을 훼손하는 것"이라고 밝혔다. 이어 "정부는 강제동원·위안부·오염수 문제에서 국민과 함께한 투쟁의 기억을 되새기고 원칙을 지켜야 한다"고 강조했다.정철수 전국어민회총연맹 고성군 어민회 회장은 "일본의 핵 오염수 해양 투기 2년이 지났다"며 "바다는 쓰레기장이 아니다"라고 비판했다.그는 "지난 2년간 어민들은 불안과 생계 위협 속에서 살아왔다. 일본 정부는 즉각 투기를 중단하고 대안을 마련해야 한다"고 촉구했다. 또한 그는 정부를 향해 "실질적인 수산업 보호 대책과 국민 식량 안보를 지킬 국가적 대응"을 요구하며 "바다는 우리의 생명줄이다. 이번 한일 정상회담에서 굴욕적 태도를 넘어 국민의 안전과 주권을 지켜줄 것"을 당부했다.최상구 지구촌동포연대 대표는 "8·15 경축사에 재일동포 관련 메시지가 포함된 것은 의미 있지만, 여전히 동포 사회가 겪는 혐오와 차별의 현실은 반영되지 못했다"며 "일본 지방의원들의 혐오 발언과 조선학교 무상화 배제 문제는 심각하다. 이는 100년 전 조선인 차별의 연장선"이라고 강조했다.또한 "한국 활동가들이 일본 입국 과정에서 조사·입국 거부를 당한 사례가 있다. 한국 정부가 적극적으로 대응해야 한다"며 "더불어 사할린 한인 학살 진상 규명이 여전히 미흡한 상황에서 일본 언론이 가해자 후손만을 조명하는 현실은 개탄스럽다"고 말했다. 최 대표는 "재일동포 인권 보호와 재외국민 안전 보장을 위해 한국 정부가 나서야 한다"고도 했다.함재규 민주노총 통일위원장은 "한일 정상회담을 앞두고 국민 행복과 주권을 지키는 실용적 국익 외교를 기대한다"며 "일본의 사과 없는 전쟁범죄 합의는 면죄부에 불과하며 미완의 역사적 과제"라고 지적했다.또한 "미국과 일본이 동아시아를 전쟁기지화하고 한국을 종속국으로 만들려는 움직임에 강력히 반대한다. 한미일 군사 동맹 심화와 전쟁 연습은 중단되어야 한다"며 "한국 정부는 자주권과 평화를 지켜내는 외교를 펼쳐야 한다"고 강조했다.참석자들은 시국선언문을 통해 "윤석열 정권의 대일 굴욕 외교"를 비판했다. 특히 강제동원 제3자 변제안과 2015년 위안부 합의 지지, 일본의 사도광산 유네스코 등재 동의, 독도 표기 문제, 조선학교 차별 방치 등을 열거하며 "굴욕 외교가 일본에 면죄부를 주고 있다"고 지적했다.또한 일본의 방사성 오염수 해양 방류와 후쿠시마 수산물 수입 요구를 규탄했고, 한미일 군사 협력이 동북아 평화를 위협하고 있다고 경고했다.