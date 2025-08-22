"김형석 관장, 독립지사 후손들의 해고서 두손으로 접수하라"

큰사진보기 ▲독립지사 후손들은 지난 20일부터 충남 천안시에 위치한 독립기념관에서 농성을 벌이고 있다. 김형석 독립기념 관장실 앞에 붙은 손팻말. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

독립 지사 후손들이 충남 천안 독립기념관에서 농성을 벌이며 김형석 관장의 퇴진을 요구하고 있는 가운데 전교조 충남지부도 김관장의 사퇴를 촉구하며 "김 관장은 독립지사 후손들의 해고서를 두손으로 접수하라"고 요구하고 나섰다.앞서 지난 20일 독립지사 후손들은 충남 천안에 위치한 독립기념관 김형석 관장실 앞에서 "김 관장에게 해고 통보를 하겠다"며 농성을 시작했다. 농성 이틀째를 맞고 있지만 김 관장은 서울 출장을 이유로 현장에 나타나지 않고 있는 것으로 파악됐다.전교조 충남지부는 이날 성명서를 통해 "광복회 회원과 항일혁명가단체연합 회원 등 독립지사 후손들이 21일 현재도 관장실 앞에서 농성 중"이라고 운을 뗐다.그러면서 "친일과 식민사관을 기본으로 하고, 틈만 나면 광복과 독립운동의 장엄한 역사 의미를 축소하고 폄훼한 '김형석'은 독립기념관의 수장을 맡은 자격이 없다는 사실을 거듭 확인하는 시간이었다"고 비판했다. 이어 "김 관장은 즉각 관장실 앞 독립지사 후손들 앞으로 와서 무릎을 꿇고 '해고서'를 두 손으로 접수하라"고 촉구했다.김형석 관장은 금요일인 오는 22일까지 서울에서 머물 계획인 것으로 전해졌다. 주말을 제외하면 오는 25일 이후에나 독립기념관으로 출근을 할 것으로 보인다.관련해 독립기념관 관계자는 21일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "세부적인 일정까지는 확인할 수 없다. 다만 21일에 이어 22일에도 서울에 일정이 있는 것으로 확인됐다"고 말했다.농성 이후, 독립기념관에서는 '김형석 퇴진'을 촉구하는 시민들의 집회가 이어지고 있다. 천안에 지역구를 둔 더불어민주당 이정문·이재관 국회의원도 22일 오후 1시 50분 독립기념관 분수광장 앞에서 김형석 관장의 퇴진을 촉구하는 기자회견을 열 예정이다.김형석 관장은 지난 8일 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 "공공기관장은 '공공기관 운영에 관한 법률'에 따라 임기동안 최선을 다해 근무하는 것이 공직자로서의 올바른 자세"라며 퇴진 의사가 없음을 밝혔다.