"미디어 바우처 통해 나쁜 언론 규제 아닌 좋은 언론 보상하자"

오늘날 뉴스 미디어는 산업 구조와 기술 환경의 급격한 전환 속에서 그 역할과 존속 가능성이 흔들리는 위기에 직면해 있다. 디지털 플랫폼 중심의 생태계에서 전통 언론은 수익성 악화에 시달리고, 언론 종사자들은 구조조정과 클릭 경쟁에 지속적으로 노출되고 있다. 시민의 언론 불신은 심화되고, 공익 저널리즘은 점점 주변화되어 민주주의의 토대를 약화시킬 수 있다는 우려도 커지고 있다.이러한 위기에 대응하고자 프랑스에서는 2021년경 학계를 중심으로 '정보 민주화법'이라는 입법적 구상이 제시된 바 있다. 이는 언론의 독립성과 시민 참여를 제도적으로 보장하고자 했으며, 핵심은 '미디어 독립을 위한 바우처(Bons pour l'indépendance des médias)' 제도이다. 이 제도는 언론이 국가나 시장 권력이 아닌 시민의 선택에 기반하여 지원받는 구조를 설계함으로써, 언론 생태계의 주체를 시민으로 전환하려는 시도다.이러한 구상은 '나쁜 언론'을 규제하는 방식이 아니라 '좋은 언론'을 보상하는 메커니즘을 통해 언론 생태계를 개선하려는 새로운 접근법이다. 국내에서도 이와 유사한 미디어 바우처 제도는 언론개혁을 위한 대안적 방안으로 관심받고 있다.최근 김승원 더불어민주당(경기 수원시갑) 국회의원이 발의한 '국민 참여를 통한 언론 영향력 평가제도' 법안은 바우처를 통해 시민의 언론 선택권을 강화하고, 정부 광고 중심의 기존 언론 지원 구조를 재편하려는 취지를 담고 있다.21일 오후 2시 국회의원회관 제1간담회실에서는 미디어 바우처 제도 도입 방안을 주제로 '언론 정상화, 국회의 실천과제 모색'을 위한 정책 토론회가 열렸다. 이날 행사는 김승원, 김현, 권칠승, 민형배, 박용갑, 박해철, 박홍근, 손명수, 송옥주, 양부남, 염태영, 이주희, 이건태, 이기헌, 추미애, 한민수, 허성무 등 여당 의원이 공동 주최했다.김위근 퍼블리쉬(Publish) 최고연구책임자는 '미디어 바우처를 통한 언론 후원제도' 발표에서 "현재 붕괴에 처한 언론 산업의 위기를 막기 위해, 경제적 위기를 감소하고 언론 신뢰도를 제고할 수 있는 '미디어 바우처 제도' 도입을 적극적으로 고려해야 할 때"라고 강조했다.그에 따르면 현재 언론사 수는 지나치게 많은 반면 매출액, 종사자 수는 상대적으로 아주 적다. 특히 지역 언론사는 더욱 심각한 수준이다. 주요 4대 언론사의 매출 규모가 플랫폼 언론인 네이버 한 곳과 비슷한 실정이고, 전체 언론사 절반 이상이 적자를 기록하고 있다. 한편 기존 주류 언론의 퇴조를 가져온 포털사이트조차도 유튜브를 비롯한 온라인 동영상 플랫폼과 AI 기반 서비스로 인해 또다른 위기를 맞이하고 있다.김 연구책임자는 "이같은 실적 악화, 새로운 플랫폼 등장, 허위정보와 갈등 부추김으로 인한 신뢰도 저하라는 복합 위기에 처해 있는 현재의 언론산업 위기를 극복하기 위해 안정적인 재원 확보와 함께 미디어 바우처를 통한 언론 후원제도'의 도입이 필요하다"고 강조했다.이어 "이 제도는 디지털 환경에서 건강하고 신뢰받는 저널리즘 생태계 구축에 기여하고, 고품질 저널리즘 생산에 필요한 동력을 얻게 될 것이다"라며 이 제도의 정착을 위해서는 온라인 중심 운영, 단계적 지원 대상 확대, 미디어 바우처를 통한 후원 주기, 체계적 관리 시스템 구축, 시민의 미디어 리터러시(문해력) 교육 등이 병행되어야 한다고 덧붙였다.또한 미디어 바우처 지원금을 블록체인 기반으로 토큰화하고 탈중앙화된 신원 인증 시스템을 활용해 개인정보 유출을 원천 차단하고, 다양한 매체에 지원이 가능하도록 하는 방안도 제시했다.이어진 토론에서는 다양한 관점에서 바우처 제도의 실현 가능성과 과제가 논의됐다.정철운 <미디어오늘> 편집국장은 '미디어 바우처가 저널리즘을 살릴 수 있을까'라는 발표에서 "바우처 재원에 대해 일종의 조세저항이라 할 수 있는 정부 광고보다는 지배적 플랫폼 사업자에게 일종의 콘텐츠 진흥기금의 징수가 바람직하다. 또 바우처 수령 언론사 자격 요건 구체화와 단계적 지원 확대가 필요하다"고 말했다.'지역 미디어바우처 실험을 통한 제도 검증과 정비'라는 주제로 이준형 전국언론노동조합 전문위원은 "현재 지역신문은 디지털 환경의 급격한 변화 속에서 독자 감소, 광고 수익 하락, 경영 악화, 콘텐츠 신뢰도 저하라는 복합적 위기에 처해 있다"며 이를 해소하기 위해 포털 입점의 대폭 확대, 매체별 홈페이지 활성화 시스템 구축을 제안했다.진민정 한국언론진흥재단 책임연구위원은 '공익 저널리즘을 위한 제도적 상상력'이라는 발제를 통해 "미디어 바우처 제도의 성공을 위해서는 미디어 리터러시 교육과 병행하여, 수령 자격 기준의 정교한 설계, 재원 마련의 정당성과 효율성 확보가 중요하다"고 강조했다.행사를 주관한 김승원 의원은 인사말에서 "이제는 언론을 바로 세우고 국민에게 언론 선택과 평가의 권한을 되돌려 드려야 할 때"라며 "국민이 직접 원하는 언론을 선택하고 평가할 수 있는 미디어 바우처 제도와 스스로 정보의 진위와 편향성을 판단할 수 있도록 돕는 미디어 리터러시 교육이 해법이 될 수 있다"고 말했다.김현 의원도 "급변하는 미디어 환경 속에서 전략적 대응은 물론, 저널리즘의 근간인 공정 언론 회복이 시급하다"며 "편집권 독립, 미디어 다양성 확대, 허위 조작 정보 대응 강화, 국민이 올바른 정보를 선택할 수 있도록 하는 미디어 리터러시 교육과 미디어 바우처 제도의 도입이 중요하다"고 강조했다.