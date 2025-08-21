"지지율 빠질 겁니다" 보고에, 이 대통령 "피해 있어도 할 일 해야"

큰사진보기 ▲우상호 정무수석이 21일 용산 대통령실에서 기자간담회를 하고 있다. 2025.8.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"피해가 있더라도 해야 할 일을 합시다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 서울 용산 대통령실에서 국무회의에 입장하고 있다. 2025.8.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 조국 전 조국혁신당 대표 등에 대한 광복절 특별사면을 결정하면서 우상호 대통령실 정무수석에게 한 말이다. 우 수석은 지지율 하락 등 여러 부정적 영향에 대한 보고를 사전에 받고도 이 대통령이 정치적 결단을 내린 것이라고 설명했다. 그러면서 "이번 정치인 특사로 가장 크게 피해를 본 분은 이재명 대통령"이라고 했다.우 수석은 21일 오후 용산 대통령실에서 열린 기자간담회에서 광복절 특사 결정 과정 등을 설명해 달라는 질문을 받고 "(특사 관련) 대통령의 가장 큰 관심사항은 신용사면, 민생사면이었다. 그 규모를 가능한 키워서 정권교체의 효능감을 일반 국민들이 느끼게 하는 것, 그게 사면의 정신이라고 말하셨다"며 이같이 말했다.그에 따르면, 조국 전 대표를 비롯한 정치권 인사들에 대한 사면 논의는 '사면·복권 명단 발표 며칠 전'에 시작됐다. ▲ 대통령과 친분이 있거나 측근 인사는 제외한다 ▲ 각 당에서 요구한 인사는 사회 통합 차원에서 우선적으로 반영한다 ▲ 선거법 관련자는 제외한다 등 원칙이 적용됐다.우 수석은 "그러다 보니깐 이화영(전 경기도 평화부지사) 같은 분이 제일 먼저 제외됐다"며 가장 마지막에 조국 전 대표에 대한 사면 여부를 논의하게 됐다고 밝혔다.이에 대해 그는 "일단 대통령 임기 중 조 전 대표에 대한 사면을 피할 수 없을 것 같다는 정무적 판단을 먼저 했다"며 "시기 등 여러 가지를 종합적으로 고려할 때 소위 취임 초에 하는 것이 가장 바람직하다고 해서 사면을 결정했고, 그 사면의 여파에 대해서도 (대통령께) 보고를 드렸다"고 설명했다.이 대통령은 보고 후 고민하다가 휴가 중 조국 전 대표 등에 대한 사면을 전격 결정했다고 했다. 우 수석은 "'정치인 사면을 하게 되면 민생 사면의 빛이 좀 바래고 지지율도 한 4~5%p 빠질 겁니다. 그런데 그거를 감수하시겠습니까?'라고 했다"며 "(이 대통령이) 고민에 들어가셨고 휴가 중 연락이 오셔서 '피해가 있더라도 해야 할 일을 합시다'해서 그 결론을 내리게 됐다"고 했다.이어 "이익을 보기 위해 한 게 아니고 피할 수 없다면 할 수밖에 없다며 (대통령이) 고뇌 어린 결단을 내린 것"이라며 "(특사 관련) 주무 수석으로서 괴로웠다. 대통령 지지율을 떨어뜨린 주범이기도 해서 괴롭다"고 덧붙였다.우 수석은 최근 여러 여론조사에서 드러난 이 대통령 국정지지율 하락과 관련해서는 "인사 문제에서 생긴 아픈 측면, 정치인 사면으로 인한 일부 국민들의 실망감, 여당 소속 의원들의 구설수 등 피할 수 없는 일들의 연속"으로 인한 결과라고 풀이했다. 그러면서 "(정치인 사면 등으로) 4~5%p 하락을 예상했지만 막상 하락하면 주무수석으로서 가슴이 아프다"고 했다.향후 관련 대책에 대해서는 "신발끈을 다시 매고 출발하자는 마음가짐을 수석들끼리 얘기했다"며 "갈등 사안, 찬반이 나눠지는 사안에서 가능한 한 빠져나와서 민생, 경제, 정상회담 등 국가적 국익을 위한 행보들, 또 국민들의 삶을 돌보는 일로 집중할 계획"이라고 밝혔다.앞서 광주·부산·대전 등에서 진행했던 타운홀미팅도 재개할 예정이다.이와 관련, 우 수석은 "한일, 한미정상회담을 마치고 돌아오는 9월 초부터 대통령실을 중심으로 다시 민생안정과 경제살리기 프로그램을 최우선으로 집행하기로 했다"면서 "어떤 요인이든 간에 지지율이 빠졌다는 것은 국민 일부가 지지를 철회했다는 뜻이기 때문에 무겁게 받아들여야 한다고 생각하고 있다"고 말했다.