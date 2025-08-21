용인경전철, 12년 소송 끝 새 출발... 시민들 '일상 속 대중교통 돼야'

큰사진보기 ▲중앙시장을 지나 종착역으로 달리고 있는 경전철 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

경기 용인경전철 사업과 관련해 불거졌던 대규모 민자사업의 수요 부풀리기 논란이 마침내 마침표를 찍었다. 지난 7월 16일 대법원은 용인경전철 손해배상 청구 주민소송에서 전임 시장과 한국교통연구원의 손해배상 책임을 최종적으로 인정하는 판결을 했다. 이는 엉터리 수요 예측으로 용인시에 막대한 손해를 입힌 책임을 묻는 것으로, 대규모 민자사업에 경종을 울리는 의미 있는 판결로 평가받고 있다.과거 부실한 행정으로 발생한 한계를 넘어 용인경전철은 현재 용인 시민들의 일상생활에 깊숙이 스며든 중요한 대중교통 수단으로 자리 잡을 수 있도록 해야 한다고 이용자들은 입을 모으고 있다. 출퇴근 시간뿐만 아니라 주말에도 많은 시민이 경전철을 이용하며 용인시 내 이동 편의성을 높이고 있다.12일 오전 시간대 기흥역에서 출발해 종착역까지 이동하면서 만난 이용객 대부분은 경전철이 더 활성화되길 바란다고 말했다. 기흥역에서 만난 대학생 김민지씨는 "등하교 때 경전철을 주로 이용한다. 차가 막히는 것보다 훨씬 빠르고 정시성이 있어서 좋다. 수업 시간 맞추기에도 편하고, 기흥역에서 갈아타서 다른 곳으로 이동하기도 편리하다"라며 경전철의 편리함을 강조했다.중앙시장역 인근에서 장을 보고 나오던 50대 장희철씨는 "예전에는 버스 노선이 복잡해서 시장 오기가 번거로웠는데, 경전철이 생긴 이후로는 중앙시장 오는 게 훨씬 수월해졌다"라며 경전철이 지역 경제에도 긍정적인 영향을 미친다고 말했다.전대역에서 만난 70대 이순자씨는 "나이 들어서 운전하기 힘든데 경전철 덕분에 복지시설 가기도 좋고 병원 가는 것도 편리하다. 노인에게는 정말 잘 활용할 수 있는 발이라고 본다. 집에서 경전철역까지 멀어 불편한 것을 제외하면 나쁜 것이 없다"라며 경전철 이용의 만족감을 드러냈다.용인경전철이 시민들의 일상에 필수적인 교통수단으로 자리 잡은 만큼 과거의 잘못을 딛고 더욱 적극적인 활성화 방안을 모색해야 할 시점이라는 의견도 많다. 현재의 안정적인 운영을 넘어 이용객의 편의를 증진하고 잠재적 수요를 창출하기 위한 다각적인 노력이 필요하다는 것이다. 전문가와 이용객들은 ▲배차 시간에 맞춘 연결 대중교통 확대 ▲주요 거점과의 연계를 강화하는 환승 시스템 개선 ▲지역 축제나 관광 명소와 연계한 관광 상품 개발 등을 활성화 방안으로 제시하고 있다.또한 경전철 역사를 중심으로 한 상권 활성화 및 문화 공간 조성을 통해 시민들의 접근성을 높이고 경전철 이용을 유도하는 방안도 고려할 수 있다. 용인경전철이 단순한 교통수단을 넘어 용인시의 발전을 이끄는 핵심 인프라로 거듭나기 위한 지속적인 관심과 투자에 대한 명분은 꾸준히 상승하고 있는 셈이다. 12년간의 소송이라는 뼈아픈 경험을 바탕으로 용인경전철이 시민과 함께 성장하는 명실상부 용인시의 대표 교통수단으로 자리매김할 수 있을지 관심이 쏠린다.