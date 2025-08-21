시장 정육점 사장이 7년 넘게 고기 기부한 이유

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기 용인시 처인구 중앙시장에 자리한 농심축산도매센타는 단순한 정육점이 아니다. 가게 앞에 있는 분홍색 살아 있는 돼지가 손님을 맞이하고, 품질 좋은 고기가 정직한 가격에 진열된다. 이곳을 2009년 2월부터 운영해온 민대규 대표는 고기를 다루는 기술에서부터 지역사회와 함께하는 삶까지, 20년 가까운 세월을 시장과 함께하고 있다."처음엔 회사원으로 일했어요. 하지만 기술을 익히고 싶었고, 정육 기술을 배우며 이 길로 들어섰습니다."광주시장, 성남 모란시장 등 전통시장 현장을 거쳐온 민 대표는 결국 용인에서 터를 잡았다."농심"이라는 상호엔 '농부의 마음'이라는 뜻 대신, 더 서민적이고 따뜻한 의미를 담았다. "정직하게, 내가 먹는다는 마음을 상호에 담고 싶었죠." 농심축산도매센타의 가장 큰 장점은 발골 작업을 직접 진행한다는 점이다. "중매인을 통해 고기를 선별해 들여오고, 가게에서 직접 발골합니다. 발골 방식에 따라 고기 맛이 달라지고, 버리는 부위를 최소화해 저렴하게 판매할 수 있어요." 소, 돼지, 닭, 수입육, 양고기까지... 품목의 다양성은 물론, 부위별 손질 능력에서 오는 전문성이 돋보인다.가게 앞 분홍 돼지는 본래 반려용이었다. "집에서 강아지, 앵무새, 고양이도 키워요. 미니돼지가 유행하던 시절, 집에서 키우기 어려워 가게로 데려왔죠." 예상 외로 손님들의 반응은 폭발적이었다. "처음엔 왜 돼지를 키우냐는 반응도 있었지만, 이젠 장날만 오시는 손님도 '돼지 키우는 집' 하면 다 알아봐요." 3~4년 가게의 얼굴이 된 이 돼지는 체험학습장으로 보내져 아이들과 함께한다. "사람을 잘 따르고 해코지도 안 해요. 체험장에서도 인기예요."민 대표는 시장의 매력을 '사람 냄새'라고 표현한다. "고기 사다 대화도 나누고, 친구들 만나러 시장에 오는 손님도 많아요. 시장엔 아직 정이 있어요." 기억에 남는 손님 이야기도 빼놓지 않는다. "휠체어에 아버지를 태우고 초등학생 딸이 매주 삼겹살 1만원어치를 사갔던 부녀가 가장 기억에 남아요. 2년 가까이 오셨는데, 딸이 중학교에 진학하고 나선 못 봤어요." 민 대표는 이 같은 일화를 통해 단순한 상인을 넘어 사람과 사람 사이의 관계를 이어가는 연결고리로서 자부심을 느낀다고 덧붙였다.중앙시장 내 농심축산도매센타는 셀프 고기 진열대를 운영한다. "고객이 직접 고기를 고르며 신뢰감을 느끼게 하고 싶었어요." 이는 전통시장에서도 가능한 유연한 운영 방식으로, 소비자 변화에 대응하려는 시도다. 그는 "시장은 바뀌어야 한다"고 강조한다. "사람 냄새는 지키되, 소비자 눈높이에 맞게 진화해야죠."민 대표는 현재 용인 크리스토퍼 총동문회 수석부회장, 용인시 산악연맹 이사, 바르게살기운동본부 감사, 역북 적십자회 부회장, 강원도민회 부회장으로 활동하고 있다. "고향은 강원도 정선이지만, 용인에서 자리 잡으며 지역과 함께하고 싶었습니다. 그래서 다양한 모임에 참여하게 됐어요." 가족과 함께하는 시간이 줄어든 건 아쉽지만, 그만큼 보람도 크다고 말한다. "마음이 따뜻해지고, 누군가에게 도움이 된다는 것만으로도 충분해요."민 대표는 매달 정기적으로 고기를 기부하고 있다. "남사 적십자 봉사단체에 매달 30근, 천주교 수녀님이 운영하는 '영보의 집'에는 매달 두 번 50근씩, 처인노인복지관엔 한 달에 한 번 20가구에 지원하고 있어요." 예전에는 한부모 가정, 조부모 손자녀 가정, 아동센터에도 고기를 전달했지만 코로나19로 중단됐다. 그는 "그냥 그렇게 사는 거예요"라고 말한다. "저도 어려운 시절을 겪었기에, 지역 안에서 가능한 만큼 나누며 살고 싶었어요."마지막으로 민 대표는 다음과 같이 말했다. "용인에서 맛있는 고깃집 하면 농심축산이 떠오를 수 있도록, 정직하게 고기 다루겠습니다. 20년 넘게 찾아주신 고객들께 감사드리며, 앞으로도 믿을 수 있는 고기로 보답하겠습니다."