석유화학 구조개편에 뒤숭숭한 서산 "이대로면 지역경제 무너져"

산업통상자원부가 20일 서울 대한상공회의소에서 열린 '석유화학산업 재도약을 위한 산업계 사업재편 자율협약식'을 통해 석유화학업계의 사업재편 방향을 공식화했다. 핵심은 나프타분해시설(NCC) 270~370만톤 감축과 고부가·친환경 제품 전환이다. 정부는 과잉 설비 축소, 재무 건전성 확보, 지역경제·고용 영향 최소화라는 '3대 원칙'을 내세우며, 기업의 자구노력 이후 금융·세제·R&D 지원에 나서겠다고 밝혔다.하지만 현장의 공기는 무겁다. 정부와 업계가 '불가피한 구조조정'이라 설명하는 사이, 지역 경제와 고용 충격은 이미 현실로 다가오고 있기 때문이다."이미 생산라인 중 일부는 멈췄고, 명예퇴직 신청을 받는 회사도 있다"는 노동자의 증언은 불안이 아니라 현장의 실상이다. "울산 샤힌 프로젝트가 완공되면 대산은 설 자리가 없어진다. 앞으로 3년 안에 생산이 반토막 날 것"이라는 우려는 산업 경쟁력 차원의 문제가 곧 지역경제 붕괴로 이어질 수 있음을 보여준다.정부는 범용 NCC 설비를 줄이고 고부가 제품으로 전환하겠다는 구상을 내놨다. 그러나 내년 가동을 앞둔 샤힌 프로젝트는 연간 320만 톤의 석유화학 제품을 추가로 쏟아낼 예정이다. 산업부는 이를 "전환 투자"라고 설명하지만, 현장에서는 "한쪽에선 줄이고 다른 쪽에선 늘리는 앞뒤 안 맞는 정책"이라며 고개를 젓는다. 노동자들은 '결국 공급 과잉이 심화돼 대산 공장의 가동률부터 떨어지고, 그 부담은 지역 노동자가 떠안게 될 것'이라고 말한다.샤힌 프로젝트는 에쓰오일(S-OIL)이 울산 온산국가산업단지에 짓고 있는 대규모 석유화학 복합시설로, 총 사업비 9조 2580억 원이 투입된다. 대주주인 사우디 아람코의 한국 투자 가운데 최대 규모이며, 산업부에 따르면 공정률은 이미 70~80%에 달해 내년 하반기 가동이 예상된다. 서산 노동자들이 느끼는 위기감은 이 같은 '초대형 증설'과 맞물려 있다."예전 같으면 일시적 어려움이라 생각했겠지만, 지금은 복구될 가능성이 없다. 이대로라면 서산 경제는 무너질 게 뻔하다." 또 다른 노동자의 말이다.신현웅 정의당 충남도당 노동위원회 위원장은 "고용위기지역 지정 문제가 곧 불거질 것"이라며 "이미 가동률이 예전의 60% 수준에 불과하다. 정부가 말하는 18∼25% 감축은 사실상 '생산을 하지 말라'는 말과 같다. 현장을 보지 않고 하는 이야기"라고 지적했다.플랜트노조 관계자는 "일거리가 줄면서 노동자들이 당진 등 다른 지역으로 떠나고 있다"며 "아직은 버틸 만하지만 내년이면 서산에서 일하는 노동자 수가 급격히 줄 것"이라고 전망했다.시민단체 관계자는 "대산만이 아니라 서산 시내 전역에서도 빈 점포가 늘고 있다"며 "시는 감나무 아래서 감 떨어지기만 기다릴 것이 아니라, 적극적인 대책을 내놔야 한다"고 꼬집었다.정부는 구조개편을 산업 생존을 위한 불가피한 선택이라고 말한다. 그러나 서산 현장은 "앞이 더 두렵다"는 절박한 목소리로 가득하다. 구조개편이 곧 지역 붕괴로 이어지지 않도록, 정부와 지자체가 선언적 지원을 넘어 현실적이고 세밀한 대책을 내놔야 한다는 요구가 높아지고 있다.