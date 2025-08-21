김건희 '한동훈 배신' 발언 진위, '윤 멘토' 신평에 물으니

큰사진보기 ▲신평 변호사가 자신의 페이스북에 올린 신 변호사 자신과 윤석열 전 대통령의 사진. ⓒ 신평변호사페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

전직 대통령 윤석열씨의 부인 김건희씨 변호인 측이 '김건희씨는 신평 변호사와의 접견 자리에서 '한동훈의 배신' 관련 내용의 발언을 하지 않았다'고 공개 반박한 가운데, 이 발언을 전한 신평 변호사는 "노코멘트(무대응)로 일관하겠다"라고 했다. 그러면서도 "(발언 유무를 갖고) 김건희씨 변호인 측과 다투면 사람들이 누구를 욕하겠나. 콩가루 집안이라고 하지 않겠나"라고 말했다.김건희씨 측의 공개 반박은 신평 변호사가 지난 19일 오후 2시 서울 남부구치소에서 김건희씨를 접견한 뒤 들었다는 내용을 소셜미디어에 알리면서 논란이 일자 나왔다. 신 변호사는 김건희씨가 "그(한동훈)가 그렇게 배신하지 않았더라면 그의 앞길에는 무한한 영광이 기다리고 있었을 것이 아니냐"고 말했다고 전했다.'김건희씨 변호인 측에서 한동훈 발언은 없었다고 밝혔는데, 누구 말이 맞는 건가'라는 <오마이뉴스>의 질의에 21일 신 변호사는 "노코멘트(무대응)로 일관하겠다"라고 답했다. 그 이유를 재차 묻자 신 변호사는 "(발언 유무를 갖고) 김건희씨 변호인 측과 다투면 사람들이 누구를 욕하겠나. 콩가루 집안이라고 하지 않겠나"라고 답했다.신 변호사는 김건희씨 변호인 측의 공개 반박이 언론에 크게 다뤄지는 것에 대해 다소 불만을 표시하기도 했다. 그는 "일방적으로 그쪽 이야기만 듣고 (보도)하면 좀 그렇다"고 말했다.김건희의 법률 대리인인 유정화 변호사는 21일 오후 신평 변호사를 겨냥해 "사건 당사자(김건희)의 권익을 심각하게 훼손할 수 있으며, 향후 재판에도 돌이킬 수 없는 악영향을 끼칠 수 있는 위험한 언동"이라면서 "만약 진정으로 김 여사를 위한다면 언론 앞에서 관계를 과시하고 자기 존재감을 드러내는 대신, 최소한의 절제와 신중함을 보였어야 한다"고 직격했다.참고로 신 변호사가 자신의 소셜미디어와 언론을 통해 전한 김건희씨의 다른 발언, "선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요?" "(이재명) 대통령이 사람을 키웠다. 키울 줄 아는 분이다. 이것을 남편(윤 전 대통령)에게 다음에 (접견)가시거든 꼭 전해달라" 등의 발언에 대해서 김건희씨 변호인 측은 특별한 반박을 하지 않았다.'향후 윤석열씨도 접견하러 갈 건가'라는 질문에 신평 변호사는 "글쎄, 다음주 쯤에 한번 가볼까 생각하고 있다"고 알렸다.