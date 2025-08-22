영국 임대차 계약서에서 볼 수 있는 '후추 한 알'의 의미

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲영국의 계약 문화를 알 수 있는 페퍼콘 ⓒ sonnnchen on Unsplash 관련사진보기

AD

얼마 전, 다니고 있는 영국 회사에서 사무실 임대 계약을 협상하는 자리에 함께하게 됐다. 10년짜리 장기임대 중 5년차 갱신 협상이었다. 영국은 보통 장기계약을 맺은 다음 중간에 렌트 리뷰(RENT REVIEW)를 갖고 임대료 협상을 한다. 이때 물가상승률이 반영되고 주변 건물들의 시세가 반영되어 장기계약을 맺었다 하더라도 관행적으로 임대료가 오르게 되어 있다.5년 전 맺은 임대차계약서를 검토하다보니 낯선 문구가 보였다. 바로 '후추 한 알이라니? 임대차 계약서에 웬 후추 알이 등장한단 말인가. 검색을 해보니 이것은 바로 한국에선 익숙하지 않은 페퍼콘(Peppercorn), 즉 '렌트 프리(Rent Free)'를 뜻하는 말이다. 말 그대로 계약서에 명시된 일정 기간 동안은 임대료를 내지 않아도 된다는 뜻이다.영국이나 유럽에서는 임차인을 유치하기 위해 임대인이 흔히 제시하는 협상 카드 중 하나인데, 초기 인테리어 공사 기간이나 중간 협상 기간 동안 비용 부담을 줄여주고 공실 위험을 낮추기 위해사다. 이렇듯 페퍼콘은 임대인과 임차인 모두의 이해관계를 맞추는 장치로 자리 잡았다.우리나라 민법에는 '사용대차(使用貸借)'라는 개념이 있다. 금전이나 임대료 지급 없이, 단순히 어떤 물건이나 부동산을 무상으로 빌려 쓰는 계약이다. 영국의 페퍼콘은 얼핏 보면 사용대차와 비슷하다. 실질적으로는 무상 사용인데, 차이가 있다면 영국에서는 법적 형식 때문에 '후추 한 알'이라는 상징적 임대료를 명시해둔다는 점이다. 대가 없이는 계약이 성립되지 않는다는 영국 문화를 알 수 있는 대목이다. 말하자면, 사실상 무료이지만 형식상 대가(후추 한 알)를 갖춘 계약인 셈이다.오늘날에는 실제로 후추 한 알을 주고받지 않지만 중세부터 이어진 수백 년의 법 전통과 시장논리의 그 상징성이 지금까지 법률 용어로 남아 있는 것이다. 혹여나 영국에서 부동산 계약을 하게 된다면 후추 한 알을 꼭 챙겨보시기를 바란다.