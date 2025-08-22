이 숲은 멀리서 봐야 합니다, 위에서 보면 더 좋고요

큰사진보기 ▲바다와 어우러진 한반도 해송숲. 신안 증도 상정봉에서 내려다 본 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲한반도 해송 숲길. 솔숲 사이로 불어오는 바닷바람을 맞으며 송림욕을 즐길 수 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲증도 상정봉에서 내려다 본 한반도 해송숲 주변 풍경. 바다와 논, 염전과 마을이 한데 어우러져 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲상정봉에서 내려다 본 태평염전. 한반도 해송숲이 보이는 그 자리에서 볼 수 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲우전해변 백사장. 짱뚱어해변으로도 불린다. 증도에서의 호젓한 시간을 선사한다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲태평염전. 끝이 아스라할 만큼 넓다. 소금밭전망대에서 내려다 본 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲천일염을 생산하는 태평염전. 단일염전 가운데 국내에서 가장 큰 염전으로 알려져 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲소금박물관. 태평염전과 함께 건축물이 근대문화유산으로 지정돼 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲갯벌습지와 어우러진 염생식물원. 사철 다른 빛깔로 길손을 맞아준다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲문준경 전도사 순교 기념관. 문준경은 박애와 헌신으로 복음을 전했다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲증도와 화도 잇는 노두. 바닷물이 빠지면 노두를 따라 사람도, 자동차도 오갈 수 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲짱뚱어탕. 증도에서 맛보는 건강식 가운데 하나다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲노두 위를 다니는 자전거. 증도에서 머무는 시간은 한 박자 느리게 간다. 그만큼 여유를 안겨준다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 전남일보에도 실립니다.

한반도의 긴장이 조금씩 덜어지고 있다. 이재명 정부 들어 우리 군의 대북 방송이 중단되고, 북한의 대남 소음방송이 멈췄다. 대북 확성기가 사라지고, 대남 확성기도 철거되고 있다. 한반도에 화해와 평화의 꽃망울이 다시 머금기 시작했다.'한반도 해송숲'이 생각난 이유다. 증도 우전해변 해송숲이다. 백사장 해변이 한반도의 동해안을 이룬다. 서남해안은 갯벌이고, 서해안은 간척 논으로 이뤄졌다. 뭍은 온통 소나무 숲이다. 남과 북을 갈라놓는 철조망도 없다. 방송용 확성기는 애당초 없었다. 긴장감이라곤 찾아볼 수 없는, 하나 된 한반도 그대로다.한반도를 가득 채운 소나무는 방사림(防沙林)이다. 바닷바람에 실린 모래가 논밭으로 날리는 것을 막으려고 심었다. 한국전쟁 직후였다. 해송숲 사이로 숲길도 만들어졌다. 가슴 깊이 호흡하며 송림욕을 즐길 수 있다. 솔숲 사이로 불어오는 바닷바람도 살갑다.햇볕 짱짱한 날에도 그늘이 드리운다. 소나무 숲 사이로 보이는 해변 풍경은 덤이다. 숲길에 오르막이나 내리막도 없다. 누구라도 부담 없이 걸을 수 있다. '향기 숲'도 여기에 있다. 꽃향 좋기로 이름난 금목서와 은목서 3600그루가 줄지어 길을 안내한다.한반도 해송숲은 멀리서 봐야 한다. 위에서 내려다보면 더 좋다. 조망 지점은 상정봉이 제격이다. 상정봉은 증도면사무소 뒤편 산봉우리를 일컫는다. 면사무소 옆 산길을 따라 20∼30분 오르면 된다. 거리는 1킬로미터 남짓이다.상정봉에 서면 한반도 해송숲만 보이는 게 아니다. 드넓은 염전이 저만치 보인다. 해송숲 서남쪽은 온통 갯벌이다. 바닷물이 빠져 드러난 갯벌도 광활하다. 수평선, 지평선에 빗대 '개평선'이라 불러도 될 만큼 넓다.갯벌도 꿈틀꿈틀 살아있다. 송송 뚫린 구멍 사이로 헤아릴 수 없을 만큼 많은 게와 짱뚱어가 노닌다. 갯벌 위를 가로질러 다리도 놓여 있다. '짱뚱어다리'다. 다리 아래로 짱뚱어가 많이 살고 있다고 이름 붙었다.갯벌에 발을 들이지 않고, 다리 위에서 짱뚱어와 게를 살필 수 있다. 겉으로 보이는 풍경과 달리, 다이내믹한 갯벌이다. 머드팩을 하지 않고, 갯벌에서 숨을 쉬는 것만으로도 건강해진다. 짱뚱어다리를 배경으로 해 지는 모습도 환상경이다.짱뚱어다리에서 가까운 데에 태평염전도 있다. 소금밭도 끝이 아스라할 만큼 넓다. 그 규모에 입이 쩌억- 벌어진다. 단일염전 가운데 국내에서 제일 크단다. 수평선, 개평선에 빗대면 '염평선'이다. 소금박물관 옆 소금밭전망대에 오르면 실감 난다.소금밭을 따라 길게 늘어선 소금창고도 멋스럽다. 겉으로 보이는 모습이 낡고 헐었지만, 풍경은 한 폭의 그림이다. 소금밭과 창고는 한국전쟁 직후 들어섰다. 소금밭에선 염부가 대파를 밀며 소금을 수확하고 있다.염전을 체험하는 여행객들도 보인다. 소금이 만들어지는 과정을 보고, 수확해 보는 체험이다. 햇볕과 바람의 도움을 받은 바닷물이 천일염으로 변하는 과정이 신기하기만 하다. 체험객들은 살아 숨쉬는 자연과 과학, 조상의 지혜를 배우며 감탄사를 연발한다. 류시화의 시 '소금'도 떠오른다.'소금이/ 바다의 상처라는 걸/ 아는 사람은 많지 않다.// 소금이/ 바다의 아픔이라는 걸/ 아는 사람은 많지 않다.// 세상의 모든 식탁 위에서/ 흰 눈처럼/ 소금이 떨어져 내릴 때// 그것이 바다의 눈물이라는 걸/ 아는 사람은 많지 않다.// 그 눈물이 있어/ 이 세상 모든 것이/ 맛을 낸다는 것을'태평염전과 함께 근대문화유산으로 지정된 소금박물관도 소중하다. 갯벌습지와 어우러진 염생식물원도 볼만하다. 산업용 소재를 재활용해 만든 음악배 '두드림호'도 눈길을 끈다. 천일염을 가미한 소금아이스크림과 소금커피 맛도 색다르다.증도는 물이 적어 '시루섬'으로 불렸다. 지명에 한자가 쓰이면서 증도(曾島)가 됐다. 전라남도 신안군에 속한 증도면 소재지다. 증도는 본섬과 화도, 병풍도, 소악도, 대기점도, 소기점도 등 6개 유인도와 93개 무인도로 이뤄져 있다. 6개 섬에 1200여 명이 살고 있다.증도는 '보물섬'으로 불린다. 1975년, 섬에서 서북쪽으로 2킬로미터 떨어진 바다에서 보물이 다량 발견됐다. 송·원나라 시대 유물이다. 수중 유물은 청자, 배 파편, 동전, 바둑판 등 2만 3000여 점에 이른다.신안해저유물 발굴기념비가 증도에 세워져 있다. 유물이 발견된 바다가 보이는 방축리 해안이다. 재개장을 준비하고 있는 카페 '700년 전의 약속'이 그 앞에 있다. 기념비에서 방축리 방면 해안 드라이브도 여유를 선사한다.문준경 전도사(1891~1950) 순교 기념관도 증도에 있다. 문준경은 박애와 헌신으로 복음을 전했다. 증도 등 신안 섬에 교회가 많이 들어섰다. 문준경은 한국전쟁 때 순교했다. 그녀의 희생과 순교는 한국성결교회 성장의 밑거름이 됐다.증도대교에서 면소재지에 이르는 가로변 '매그놀리아 가든(목련 정원)'도 매력 있다. 하얀 꽃을 피우는 태산목 2만 그루가 줄지어 심어졌다. 미세먼지를 막아주는 숲이다. 바다가 보이는 풍경과 꽃향이 마음까지 편안하게 해준다.드라마 촬영지로 알려진 화도도 증도에 속한다. 바닷물이 빠지면 증도 본섬과 이어주는 노두가 드러난다. 노두를 따라 사람도, 자동차도 오갈 수 있다. 자전거를 타고 지나는 여행자의 모습도 평화롭다.증도는 느리게 사는 섬이다. 나지막한 집, 유연하게 돌아가는 해안, 바다 위에 점점이 떠 있는 섬 풍경이 고요하다. 섬사람들도 직선보다 곡선을 좋아한다. 때가 덜 묻은 섬이다. 증도에서 보내는 시간이 한 박자 느리게 가는 이유다. 그만큼 여유를 안겨준다.