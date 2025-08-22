하청노조가 원청과 단체교섭 하게 되면, 이렇게 달라진다

큰사진보기 ▲민주노총, 금속노조는 2022년 7월 22일 오후 대우조선해양에서 "조선하청 노동자 총파업 투쟁 보고, 농성해단식"을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대우조선해양 하청노조 파업 51일째인 7월 22일 오전 경남 거제시 대우조선해양 옥포조선소 1독 인근에 경찰이 배치돼 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 김용균재단 회원이자 금속노조 거제통영고성 조선하청지회 사무장입니다.

일명 '노란봉투법'으로 불리는 노동조합법 2조, 3조 개정안이 국회 본회의 통과를 앞두고 있다. 노동조합법 개정의 핵심 내용 중 하나는 "고용계약 체결의 당사자가 아니더라도 노동자의 노동조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배･결정할 수 있는 지위에 있는 자도 그 범위에 있어서는 사용자로 본다"라고 사용자 개념을 확대하는 것이다.그동안 원청 기업은 하청노동자의 임금, 복지, 고용, 안전 등 중요한 노동조건에 대한 실질적인 결정권을 가지고 있음에도, 직접적인 고용계약 당사자가 아니라는 핑계를 대며 하청노동조합의 단체교섭 요구를 거부해왔다. 하청노동자의 노동으로부터 발생한 이윤 대부분을 독차지하면서도 사용자의 책임은 손쉽게 회피해왔다. 그런데 노동조합법 개정이 되면 하청노동조합과의 단체교섭을 거부할 법률적 근거가 사라지게 된다.노동조합법 개정은 어느 날 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 것이 아니다. 법이 개정되기 이전부터 노동위원회와 법원은 하청노동자의 노동조건을 실질적으로 결정하는 원청 역시 하청노동자의 사용자라는 판결을 여러 차례, 일관되게 내려왔다. CJ대한통운 원청이 대리점에서 일하는 택배노동자의 사용자라는 판결이 1심과 2심을 거쳐 대법원의 최종 판결을 기다리고 있다. 얼마 전 7월 25일, 한화오션 원청이 조선소 하청노동자의 사용자이며, 현대제철 원청이 제철소 하청노동자의 사용자라는 서울행정법원의 판결이 있었다. 다시 말해, 노동조합법 개정은 이미 노동위원회와 법원이 거듭 판결해 온 내용을 한참 뒤늦게 법률에 반영한 것이다.재벌 대기업과 기업의 편에 선 거대 언론과 역시 기업의 입장을 대변하는 이른바 '전문가'들은 노동조합법이 개정되면 산업현장에 큰 혼란이 올 거라고 거짓 공포를 퍼뜨리고 있다. 하청노동조합이 원청과 단체교섭을 할 수 있게 되면 파업이 크게 증가할 것이라고도 거짓 선동을 하고 있다. 이는 노동조합이 없는 것을, 노사관계가 제도화되지 못한 것을, 헌법이 부여한 노동삼권이 실제로는 전혀 보장되지 않는 것을 '정상'으로 여기는 '노조혐오'의 다른 표현이다. 오히려 현실은 이들의 주장과 정반대이다.하청노동조합과 원청 사이의 노사 대립과 갈등이 격화되고, 하청노동조합이 때때로 극단적인 선택을 할 수밖에 없는 이유는 원청이 하청노동조합의 존재 자체를 인정하지 않고 하청노동조합과의 단체교섭을 거부하여 서로 간의 이해를 조정할 노사관계가 제도화되어 있지 않기 때문이다.노동조합법 개정으로 하청노동조합이 원청 기업과 단체교섭을 할 수 있게 되면 노동현장은 어떻게 달라질까? 노동자의 생명과 직결된 안전문제를 통해 살펴보자.'국민주권'을 표방한 이재명 정부가 들어선 이후 가장 눈에 띄는 변화 중 하나가 중대재해와 관련된 것이다. 대통령이 불시에 중대재해가 연이어 발생한 기업을 찾아가 저임금-장시간노동-중대재해의 상관관계를 날카롭게 지적하고, 국무회의에서 장시간 중대재해에 대한 열띤 토론이 펼쳐지고, 대통령이 노동부장관에게 중대재해 예방과 감소에 직을 걸라고 말하는 것은 분명 커다란 변화다.그런데 어찌 된 일인지, 이 같은 대통령의 광폭행보에도 불구하고 언론에는 연일 중대재해 소식이 끊이지 않고 있다. 대통령의 말과 행동에 따라 언론이 중대재해 문제에 더 많은 관심을 갖고 더 많은 보도를 쏟아내는 일종의 착시현상일 수도 있겠으나, 대통령의 적극적인 말과 행동에도 중대재해는 쉽사리 줄어들 것 같지 않다.중대재해 예방과 감소를 위해 중대재해 발생에 따른 기업의 책임과 비용부담을 크게 늘리는 것은 매우 중요하다. 여전히 솜방망이에 불과한 '중대재해처벌법'은 지금보다 훨씬 더 강화되어야 한다. 그러나 우리가 매일 뉴스를 통해 확인하는 것처럼 제제와 처벌만으로는 중대재해를 막을 수 없다. 강력한 처벌과 더불어 노동조합이 노동현장의 안전에 대해 지금보다 더 큰 권리를 갖고 더 적극적인 참여할 수 있게 되는 변화가 함께 있어야 한다.안전 문제에 대해 노동조합의 참여와 권리 확대를 가능하게 하는 주요한 방법이 바로 단체교섭이다. 조선소에서는 생산 대부분을 하청노동자가 담당하고 있고, 그래서 중대재해 피해의 대부분 역시 하청노동자에게 집중되어 있다. 반면 생산공정이나 설비를 보다 안전하게 개선할 수 있는 권한은 전적으로 원청 기업이 가지고 있다. 그런데 하청노동자와 하청노동조합의 안전에 대한 의견과 요구를 원청에 전달하고 반영할 제도와 시스템은 전혀 없다. 이 같은 비대칭과 어긋남을 바로 잡아야 한다. 그 중요한 방법이 '단체교섭'이다.앞서 이야기한 것처럼, 7월 25일 서울행정법원은 현대제철과 한화오션 원청이 하청노동자의 사용자이므로 하청노동조합과 단체교섭을 해야 한다고 판결했다. 특히 논란의 여지 없이 원청의 교섭 의무를 분명히 한 분야가 바로 노동안전이다. 이 같은 법원 판결에 따라, 그리고 노동조합법 개정에 따라 하청노동조합이 원청과 단체교섭을 하게 된다면 하청노동자는 자신의 생명을 지키기 위해 노동안전에 대한 효과적이고 실질적인 원청에 요구할 것이다. 물론 노동조합의 요구가 다 받아들여지지 않을 수도 있다. 그러나 단체교섭을 통해 원청 기업과 하청노동조합이 합의해 단체협약을 체결하는 만큼 현장은 더 안전해질 것이다. 노동조합이 있는 기업이 노동조합이 없는 기업보다 산재가 더 적게 발생한다는 것은 이미 통계로도 충분히 입증된 사실이다.시시때때로 동료의 죽음을 목도하거나 자신이 죽음의 위협 속에서 일해야 하는 하청노동자들은 중대재해에 대한 대통령과 정부의 관심과 제도개선 노력을 적극 지지한다. 그러나 다른 한편으로 자신과 동료의 생명을 스스로 힘으로 지키기 위해 안전에 대한 하청노동조합의 참여와 권리 확대를 절실히 요구한다. 그것을 실현할 수 있는 가장 좋은 방법이 바로 하청노동조합이 원청 기업이 직접 단체교섭을 하는 것이라고 주장한다."이대로 살 순 없지 않습니까?"라고 외치며 한화오션 하청노동자들은 2022년 여름 51일 동안 파업투쟁을 했다. 그 결과 한화오션 20개 하청업체와 단체교섭을 하고 단체협약을 체결해 왔다. 그러나 그 한계는 너무도 분명하다. 이제는 하청노동자의 노동조건에 대한 실질적인 결정권을 가지고 있는 원청 한화오션과 직접 단체교섭을 해야 한다. 노동위원회와 법원의 판결이, 국회의 법 개정이 모두 그것이 시대의 요구라고 말하고 있다.