시흥산업진흥원 '찾아가는 한국어교육'..."자신감 생겼어요"

큰사진보기 ▲시흥산업 진흥원이 진행한 '찾아가는 한국어교육’ 수료식 ⓒ 시흥산업진흥원 관련사진보기

시흥산업진흥원이 지난 3월부터 외국인 노동자를 대상으로 진행한 '찾아가는 한국어 교육'이 20일 수료식을 끝으로 막을 내렸다.20일 열린 수료식에서 수업에 성실하게 참여한 교육생들에게 수료증을 전달했다. 수료증을 받은 이들은 "직장에서 필요한 한국어를 배워 자신감이 생겼다, 생활에도 큰 도움이 되었다"는 등의 소감을 전했다.찾아가는 한국어 교육은 시흥산업진흥원이 주관하고 시흥시외국인복지센터가 운영했다. 매화산단경영인협의회는 외국인 노동자들이 수업 받을 시간을 할애하고 장소를 제공하는 등 협조를 아끼지 않았다.외국인 노동자들의 안정적인 정착과 직장 내 원활한 소통을 위해 찾아가는 한국어 교육을 했다는 게 시흥산업진흥원 관계자 설명이다.교육은 지난 3월 25일 부터 8월 12일 매주 화·목요일 오후 7시부터 9시까지 총 37회 진행했다. 수업 장소는 외국인 노동자 일터가 있는 시흥시 매화 산단 안에 있는 ㈜선우에어텍 강당이다. 외국어복지센터에서 한국어 강사를 파견해 노동자들이 근무시간 이후에 교육받을 수 있도록 한 게 특징이다. 교육에 참여한 외국인 노동자 17명 모두 수업에 성실하게 임해 수료증을 받았다.시흥산업진흥원 관계자는 이날 수료식에서 "이번 프로그램은 언어 교육을 넘어 외국인 근로자가 지역과 기업에서 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는데 의미가 있다"며 "앞으로도 기업의 원활한 운영과 성장을 위해 실효성 있는 교육과 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.