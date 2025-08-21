프라페, 빵... 메가커피, '여주쌀'로 가을 신메뉴 출시한다

큰사진보기 ▲경기 여주시가 앤하우스 메가MGC커피와 ‘성공적인 대왕님표 여주쌀 활성화 및 홍보’를 위해 업무협약(MOU)을 체결했다 ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시가 앤하우스 메가MGC커피와 '성공적인 대왕님표 여주쌀 활성화 및 홍보'를 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.여주시에 따르면, 이번 협약식은 14일 오전 여주시청에서 이용철 여주시 경제환경국장을 비롯해 메가MGC커피 신방섭 부사장, 여주시 소재의 메가MGC커피 가맹점주 2인 등 양측 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.이번 협약을 통해 양측은 ▲대왕님표 여주쌀을 활용한 메뉴 2종 공동 개발 및 출시 ▲'대왕님표 여주쌀 인지도 제고 및 소비 확대 ▲전국 약 3800여개 메가MGC커피 오프라인 매장 및 온라인 SNS 채널 등을 통한 여주쌀 활용 메뉴의 원활한 홍보 마케팅 등을 위해 협력하기로 했다.특히 이번 협약과 더불어 '대왕님표 여주쌀'을 활용한 음료 및 디저트 신메뉴 2종을 선보이며, 젊은 소비층에게 트렌디하고 차별화된 대왕님표 여주쌀의 가치를 전달할 예정이다. 여주시는 이번 기회를 통해 여주쌀의 판로 확대와 대왕님표 여주쌀의 브랜드 가치 제고를 기대하고 있다.이번에 출시되는 신메뉴 2종 중 '누룽누룽 바삭 프라페'는 대왕님표 여주쌀로 만든 누룽지를 넣어 달콤하고 고소한 프라페 위에 바삭한 누룽지를 토핑한 음료다. '매콤 비빔 주먹빵'은 고소한 삼각빵 속을 대왕님표 여주쌀이 함유된 매콤한 비빔밥으로 채운 특색있는 빵으로, 소비자들에게 색다른 즐거움을 선사한다는 계획이다.여주시 이용철 경제환경국장은 "이번 협약을 계기로 여주쌀의 우수성을 널리 알리고, 젊은층에서 인기가 높은 국내 최대 규모 프렌차이즈 메가MGC커피와 함께 새로운 소비 문화를 만들어 가는 중요한 발걸음"이라며 "여주시 농업과 지역 경제 활성화에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.메가MGC커피 신방섭 부사장은 또한 "국내 최고 품질을 자랑하는 대왕님표 여주쌀을 활용해 고객들에게 특별한 맛과 경험을 제공할 수 있게돼어 기쁘다"며 "앞으로도 적극적인 지역 상생 활동을 통해 지역 경제 활성화에 기여하고 사회적 책임을 다하는 기업이 되겠다"고 전했다.여주시는 이번 협약을 계기로 향후 다양한 브랜드와의 협력을 확대해 '대왕님표 여주쌀' 브랜드를 전국적으로 알리는 데 주력할 방침이다.