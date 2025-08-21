이천시, ㈜에어로아레스와 업무 협약... 첫 첨단 드론 기업 유치

큰사진보기 ▲경기 이천시는 무인항공기(UAV) 및 안티드론 전문기업인 ㈜에어로아레스(대표 조태호)와 드론 산업 육성을 위한 업무지원 협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

AD

경기 이천시는 무인항공기(UAV) 및 안티드론 전문기업인 ㈜에어로아레스(대표 조태호)와 드론 산업 육성을 위한 업무지원 협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.이번 협약은 지난 8월 8일 체결한 KOREA-ITC와의 상호 협력 협약에 이어 실제 기업 유치의 첫 사례로, 이천시 드론산업 육성의 실질적인 출발점이다. 특히 ㈜에어로아레스는 이천시가 유치한 1호 첨단 드론 기업으로, 이번 협약을 통해 이천시는 본격적인 드론산업 생태계 구축을 위한 기반을 갖추게 됐다.이날 협약식에는 김경희 이천시장과 ㈜에어로아레스 대표를 비롯해, 첨단미래도시추진단장·군관협력정책자문관 등 주요 인사들이 참석한 가운데 진행됐다.㈜에어로아레스는 무인항공기(UAV) 부품을 제조하고 대드론 대응체계, 무선통신 시스템 등 핵심 기술을 보유한 기업으로 서울에 있는 본사와 기술 부서를 이천시로 이전해 본격적으로 드론 사업을 전개할 예정이다.이번 협약을 통해 700㎡ 부지에 50여억 원 규모의 투자와 향후 연차별로 5명~10명의 신규 고용 창출이 이루어질 것으로 예상된다. 또한 이천시 드론창업지원센터와 연계한 전문 교육과정 개설 및 기술 창업 활성화도 함께 추진될 계획이다.이천시는 육군종합정보학교 등 군 관련 기관과의 지리적 인접성을 바탕으로, 드론 시제품의 시험비행 및 실증 테스트가 즉시 가능한 최적지로 꼽힌다. ㈜에어로아레스는 이를 활용해 기술 개발 기간 단축과 제품 완성도 향상이라는 이점을 확보할 수 있다.이번 협약을 계기로 드론 산업을 미래 전략산업으로 육성하기 위해 ▲드론 실증 시험대(테스트베드) 활성화(청미천 일원) ▲드론창업지원센터 활성화 등 여러 방면에서 지속적으로 추진할 계획이다.김경희 이천시장은 "(주)에어로아레스는 이천시가 유치한 첫 번째 첨단 드론기업으로, 이번 협약은 이천시 드론 산업의 실질적 기반을 다지는 뜻깊은 이정표"라며 "드론 특화도시로서의 경쟁력을 높이고, 기업과 지역이 함께 성장하는 미래를 만들기 위해 시에서도 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.