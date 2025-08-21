"과로와 사고로 떠난 환경미화원 동료들... 더 이상 죽고 싶지 않다"

큰사진보기 ▲공공연대노동조합은 8월 21일(목) 오후1시 용산 대통령실 앞에서 '생활폐기물수집운반 환경미화원 안전 및 휴게?위생권 보장 촉구 기자회견'을 개최하였다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견에서 이영훈 위원장이 모두발언을 하고 있다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲공공연대노동조합 생활폐기물수집운반 조합원들이 퍼포먼스를 진행하고 있다. ⓒ 공동연대노동조합 관련사진보기

생활폐기물수집운반 환경미화원들이 열악한 안전 환경과 부실한 휴게·위생시설 문제 해결을 위해 정부의 적극적인 대책 마련을 촉구하고 나섰다.민주일반연맹 공공연대노동조합은 8월 21일(목) 오후 1시 서울 용산 대통령실 앞에서 '생활폐기물수집운반 환경미화원 안전 및 휴게·위생권 보장 촉구 기자회견'을 개최했다.이영훈 공공연대노동조합 위원장은 모두발언을 통해 "산업재해와 사망사고를 줄이기 위해서는 용역·위탁·하청과 같은 왜곡된 비정규직 고용형태를 근본적으로 없애는 것이 필요하다"고 강조했다. 이 위원장은 "현 정부의 정책이 비정규직 제도는 그대로 두고 죽는 사고만 막으려는 반쪽짜리 대책"이라고 비판했다.최윤숙 동부환경 지회장은 현장발언을 통해 "지난 5년 동안 600여 명의 동료가 과로와 사고로 목숨을 잃었다"며 "매번 출근길에 무사히 집에 돌아갈 수 있을지 두려움을 안고 일한다"고 현장의 절박한 상황을 전했다. 최 지회장은 "휴게공간은커녕 앉아서 시원한 물 한 잔 마실 곳조차 없는 경우가 태반"이라고 말했다.노동조합은 기자회견문을 통해 현재 국회 환경노동위원회에 계류 중인 진보당 정혜경 의원 대표발의 '폐기물관리법 개정안'의 즉시 통과를 촉구했다.특히 김성환 환경부 장관이 인사청문회에서 "현행 안전기준에 포함되지 않은 휴게 및 위생 공간 등에 대해 면밀히 살펴보겠다"고 답변한 점을 언급하며, 이재명 대통령이 노동자의 산업안전에 보이고 있는 관심을 바탕으로 환경미화원의 안전보장과 휴게와 위생시설 마련에 적극적인 조치를 취할 것을 요구했다.기자회견 후에는 생활폐기물수집운반노동자들의 각종 문제를 표현하는 상징의식을 진행하고, 대통령실에 '생활폐기물수집운반 환경미화원 안전 및 휴게.위생권 보장 촉구 서한문'을 전달했다.