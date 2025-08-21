큰사진보기 ▲함안고 본관동 새 단장, 미래형 학교로 거듭나다 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 21일(목) 함안고등학교에서 '그린스마트스쿨 함안고 본관동 개축 임대형 민자사업(BTL)' 개관식을 열었다고 밝혔다.이날 개관식에는 도교육청 관계자, 도의원, 함안교육지원청 관계자, 관내 초ㆍ중등학교 교장 등 100여 명이 참석하였다. 개관식은 축하 공연, 경과보고, 축사, 그린스마트스쿨 추진 영상 시청, 색줄 자르기, 시설 관람 순으로 진행되었다.박종훈 교육감은 영상 인사말에서 "교육공동체의 노력으로 새롭게 태어난 함안고등학교에서, 우리 학생들이 마음껏 배움의 날개를 펼치길 바란다"라며, "학교가 새 단장을 하는 동안 불편을 감수하며 협조해 주신 주민 주민들께도 깊이 감사드린다"라고 말했다.함안고등학교는 지난 2021년부터 추진 중인 '그린스마트 임대형 민자사업(BTL)' 대상 16개 학교 중 14번째로 준공됐다. 민간 사업자인 경남스마트교육주식회사와 7개월간 협상을 거쳐 2023년 10월 17일 실시협약을 체결하고, 2024년 2월 착공해 지상 4층, 총면적 6,139㎡ 규모의 본관동을 완공했다.