순천 레미콘공장 질식 추정 사고... 3명 의식불명, 그중 2명 심정지

큰사진보기 ▲21일 소방당국이 전남 순천 소재 레미콘공장 간이탱크 질식 추정 사고 부상자 구조에 나선 모습. ⓒ 독자제공 관련사진보기

전남 순천 소재 레미콘공장에서 발생한 질식 추정 사고로 작업자 3명이 의식 불명 상태로 구조됐다. 이 중 2명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다.21일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 1시 29분 순천시 서면 순천일반산업단지 내 한 레미콘 공장에서 간이탱크 청소 작업자 3명이 연락 두절됐다는 신고가 119에 접수됐다.1시 39분께 현장에 도착한 119 구조대는 굴삭기 등 장비를 이용, 간이패널을 해체하고 밀폐된 공간에 있던 작업자 구조에 나섰다.오후 3시 16분 첫 번째 작업자 A (60)씨를 구조하고, 오후 3시 33분 두 번째 작업자 B (57)씨를 구조했다. 오후 3시 42분 마지막으로 세 번째 부상자 C (53)씨를 탱크 밖으로 꺼내 구조 작업을 마무리했다.구조 당시 작업자 3명은 모두 의식이 없는 상태였다. 이 중 B 씨와 C 씨는 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐다. 가장 먼저 구조된 A 씨는 호읍과 맥박은 있었던 것으로 파악됐다.경찰은 화학약품 저장 탱크 청소에 투입된 작업자 1명이 밖으로 나오지 못하자, 다른 2명이 구조하기 위해 내부로 들어갔다가 사고를 당한 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사 중이다.