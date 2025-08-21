순천 레미콘공장 질식 추정 사고... 3명 의식불명, 그중 2명 심정지

전남 순천 소재 레미콘공장에서 발생한 질식 추정 사고로 작업자 3명이 의식 불명 상태로 구조됐다. 이 중 2명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다.
21일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 1시 29분 순천시 서면 순천일반산업단지 내 한 레미콘 공장에서 간이탱크 청소 작업자 3명이 연락 두절됐다는 신고가 119에 접수됐다.
1시 39분께 현장에 도착한 119 구조대는 굴삭기 등 장비를 이용, 간이패널을 해체하고 밀폐된 공간에 있던 작업자 구조에 나섰다.
오후 3시 16분 첫 번째 작업자 A (60)씨를 구조하고, 오후 3시 33분 두 번째 작업자 B (57)씨를 구조했다. 오후 3시 42분 마지막으로 세 번째 부상자 C (53)씨를 탱크 밖으로 꺼내 구조 작업을 마무리했다.
구조 당시 작업자 3명은 모두 의식이 없는 상태였다. 이 중 B 씨와 C 씨는 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐다. 가장 먼저 구조된 A 씨는 호읍과 맥박은 있었던 것으로 파악됐다.
경찰은 화학약품 저장 탱크 청소에 투입된 작업자 1명이 밖으로 나오지 못하자, 다른 2명이 구조하기 위해 내부로 들어갔다가 사고를 당한 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사 중이다.