순천 레미콘공장 질식 추정 사고... 3명 의식불명, 그중 2명 심정지

사회

광주전라

25.08.21 17:30최종 업데이트 25.08.21 17:30

탱크 청소 작업자 쓰러지자 구조 나선 2명도 사고 당한 듯

21일 소방당국이 전남 순천 소재 레미콘공장 간이탱크 질식 추정 사고 부상자 구조에 나선 모습.
21일 소방당국이 전남 순천 소재 레미콘공장 간이탱크 질식 추정 사고 부상자 구조에 나선 모습.

전남 순천 소재 레미콘공장에서 발생한 질식 추정 사고로 작업자 3명이 의식 불명 상태로 구조됐다. 이 중 2명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다.

21일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 1시 29분 순천시 서면 순천일반산업단지 내 한 레미콘 공장에서 간이탱크 청소 작업자 3명이 연락 두절됐다는 신고가 119에 접수됐다.

1시 39분께 현장에 도착한 119 구조대는 굴삭기 등 장비를 이용, 간이패널을 해체하고 밀폐된 공간에 있던 작업자 구조에 나섰다.

오후 3시 16분 첫 번째 작업자 A (60)씨를 구조하고, 오후 3시 33분 두 번째 작업자 B (57)씨를 구조했다. 오후 3시 42분 마지막으로 세 번째 부상자 C (53)씨를 탱크 밖으로 꺼내 구조 작업을 마무리했다.

구조 당시 작업자 3명은 모두 의식이 없는 상태였다. 이 중 B 씨와 C 씨는 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐다. 가장 먼저 구조된 A 씨는 호읍과 맥박은 있었던 것으로 파악됐다.

경찰은 화학약품 저장 탱크 청소에 투입된 작업자 1명이 밖으로 나오지 못하자, 다른 2명이 구조하기 위해 내부로 들어갔다가 사고를 당한 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

#순천#간이탱크#작업자#의식불명

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

