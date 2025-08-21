대통령실 "대통령 국정철학 이해하는 분이 공공기관 운영해야"

"국민의 세금으로 운영되는 공공기관은 국민이 선출한 대통령의 국정철학을 일관되게 반영해야 한다는 게 다수의 여론입니다."
대통령실이 공공기관장 임기를 대통령 임기와 일치시키는 입법에 동의한다는 입장을 밝혔다. 우상호 대통령실 정무수석은 21일 브리핑에서 "더불어민주당 김병기 원내대표를 포함해 여당 지도부가 공공기관 임원 임기 제도개선 관련된 법안도 내고 (관련) 말씀도 하고 계신다. 이에 대한 대통령실의 입장을 밝힌다"라며 이같이 말했다.
김병기 원내대표는 지난 19일 "윤석열 알박기를 제거해 공공기관을 정상화하겠다"라며 공공기관 운영법 개정안 처리 방침을 밝힌 바 있다. '광복은 연합군의 선물'이란 취지의 광복절 기념사로 물의를 빚은 김형석 독립기념관장 등을 거론하면서다(관련 기사 : 역사전쟁 나선 민주당 "제2의 김형석 막겠다, 법적 장치 마련" https://omn.kr/2ezfs
).
이에 대해 우 수석은 "전임 정부에서 임명된 공공기관장들이 국민주권 정부와의 국정철학과 보조를 맞추지 않고 있다는 평가가 이어지고 있다"며 "제도의 문제 때문에 정권 교체기마다 소모적인 논란이 되풀이되는 것이 안타깝다"고 짚었다.
이어 "국민의 세금으로 운영되는 공공기관은 국민이 선출한 대통령의 국정 철학이 기관 운영에 일관되게 반영될 수 있게 해야 한다는 것이 다수의 여론"이라며 "따라서 대통령의 국정철학을 잘 이해하는 분이 공공기관의 임원으로 일할 수 있어야 한다고 생각한다"고 밝혔다.
특히 우 수석은 "계엄과 탄핵의 혼란을 틈타서 임명된 기관장 문제는 심각하게 바라봐야 한다"고 했다.
이에 대해 그는 "탄핵 가결 이후 임명된 기관장이 53명이나 되고, 이 중 22명은 윤석열 파면 이후에 임명됐다"라며 "위헌적인 계엄을 탄핵으로 처벌한 국민 의지에 정면으로 도전한 것이고, 인사권자가 궐위된 상황에서 권한대행이 현상 유지 이상의 행위를 하는 것은 헌법적 한계를 벗어난 임명이었다는 것이 다수 의견"이라고 지적했다.
"제가 야당 비대위원장일 때도 같은 주장했다"
우 수석은 이 문제를 단순히 정파적 관점으로 해석하거나 바라 볼 사안이 아니라고 강조했다.
윤석열 정부 출범 후 문재인 정부에서 임명된 공공기관장들에 대한 거취 논란이 불거졌을 때 자신이 민주당 비상대책위원장으로서 이미 같은 주장을 한 바 있다고도 부연했다(관련 기사 : 우상호 "우리가 윤석열 총장 잘라야 했나? 똑같은 문제" https://omn.kr/1zqr8
).
그는 그러면서 "이번 22대 국회에서 관련법 개정안이 다수 발의된 것으로 알고 있다"며 "매번 반복되는 소모적 논쟁을 이제는 끝낼 수 있도록 국회에서 여야 대화로 지혜를 모아주실 것을 간곡하게 요청드린다"고 밝혔다.
우 수석은 다만 "공공기관장 임기와 관련해서 세부적인 각론은 대통령실에서 말씀드릴 수 있는 사안은 아니라고 판단한다", "여야가 대화를 통해서 해결해 주셨으면 좋겠다는 정도의 입장을 갖고 있다"면서 구체적인 방법론에 대해서는 말을 아꼈다. '향후 국회에서 관련 입법이 처리되더라도 현재 임기를 수행 중인 공공기관장들에게 소급 적용 되긴 어려운 것 아니냐'는 취지의 질문 등을 받고서다.
이에 대해 그는 "지금 어떤 법안의 내용이 가장 적절한지 여부, 또 그것을 처리하는 과정의 여러 가지 방법론 등은 대통령실에서 관여할 수 있는 문제는 아니다. 저는 오늘 일반론적인 입장을 말씀드린 것"이라고 밝혔다.
"공공기관 개혁 문제와도 연결된 문제"
우 수석은 이후 이어진 기자간담회에서도 "(공공기관장-대통령 임기 불일치 문제는) 여야를 막론하고 모든 국회의원들이 문제가 있다고 생각하는 사안"이라며 이 문제에 대한 언론의 협조를 구했다.
그는 "공공기관장의 임기를 보장하려 한 것은 그 기관의 운영 안정성을 돌보기 위함이었지 대통령의 철학과 다른 사람이 (공공기관 운영을) 해도 좋다는 취지로 임기를 보장한 게 아니다"라며 "대통령 직선제 국가에서 대통령이 자기 철학에 맞는 사람을 공공기관장으로 임명할 수 없게 만드는 것이 민주주의 원리에 맞나"라고 반문했다.
이 문제가 공공기관 개혁 문제와도 연관돼 있다고도 강조했다. 우 수석은 "예를 들어 특정 공공기관을 통폐합하자고 할 때 (윤석열 정부에서 임명한) 그 기관들이 반대하면 못하지 않나"라며 "이런 여러 요소들을 다 생각할 때 (공공기관장-대통령 임기 일치는) 꼭 필요한 일"이라고 말했다.
참고로 이재명 대통령은 지난 13일 '나라재정 절약 간담회'에서 "공공기관이 너무 많아서 숫자를 못 세겠다"라면서 공공기관 통폐합을 시사한 바 있다. 김용범 정책실장 역시 지난 20일 기자간담회에서 "대통령비서실장을 팀장으로 하는 공공기관 개혁 TF가 만들어질 것"이라며 개괄적인 방향까지 거론했다.