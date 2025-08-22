'1인 1태블릿 보급' 충북, 스마트기기 금지법 앞두고 교사들 한숨

큰사진보기 ▲지난 3일 부산 수영구 덕문여자고등학교 3학년 교실에서 수험생들이 자율학습을 하고 있다. 기사 내용과 직접적 관련이 없는 자료사진. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

'수업 중 스마트기기 사용금지 법안'이 본회의 표결만 앞둔 가운데 이 법안을 놓고 '1인 1스마트기기'를 보급하며 사용을 적극 권장하는 충북에서 설왕설래하고 있다.앞서 국회 교육위원회는 수업 중 학생의 스마트기기 사용을 원칙적으로 금지하는 초·중등교육법 일부개정안을 의결했다.개정안에 따르면 학생은 수업 중 원칙적으로 스마트기기를 사용할 수 없다. '교육 목적'과 '긴급 상황'에 한해서는 사용할 수 있다. 장애가 있거나 특수교육이 필요한 학생이 수업 보조기기로 사용하거나 긴급 상황 대응해야 할 경우에도 예외적으로 쓸 수 있도록 했다. 나아가 필요한 경우 교내 스마트기기의 사용·소지를 제한할 수 있는 법적 근거도 마련했다.이 법안에 대해 충북에서는 '취지에는 동의하지만, 실효성이 있겠느냐'는 의견이 나온다. 또 다른 갈등의 씨앗이 될 수 있다는 지적도 있다.이미 충북교육청은 도내 학생들(초등학교 3학년~고등학교 3학년)에게 1인 1대 스마트기기(이로미)를 배부, 사실상 충북의 모든 학생들은 수업 중 태블릿PC를 사용하고 있다. 특히 도교육청은 '디지털 기반 다차원 교수학습 플랫폼 다채움' 등 교내 스마트기기 사용을 적극 권장하고 있다.이러한 상황에서 수업 중 스마트기기 사용금지는 사실상 실현 불가능하다는 관측이 나온다. 물론 이 법안에는 '다만 교육 목적과 긴급 상황 대비용으로는 사용할 수 있다'는 예외 조항이 있기 때문에 아직까지 큰 동요는 없는 상황이다.문제는 교육 목적인지 아닌지 그 기준이 애매하고, 누가 지도를 하느냐는 것이다.충북지역의 한 중학교에서 근무하는 교사 A씨는 "어떤 것이 교육적이고, 어떤 것이 비교육적인지 그 기준과 잣대가 너무 애매하다"라며 "그 기준과 잣대를 주관적으로 정한다면, 많은 혼란이 예상된다"고 말했다. 이어 "학생들이 자율적으로 스마트기기를 사용할 때도 일일이 허락을 받아야 하는 상황이 될 수 있다"고 덧붙였다.법안이 통과될 경우, 학생들을 통제하는 업무가 온전히 교사들의 몫이 될 수 있다는 걱정도 나온다.현재 충북지역 모든 학생들은 이로미를 학습 목적으로만 사용하지 않고 있다. 쉬는 시간 또는 점심시간에 이로미를 이용해 게임을 하고 유튜브를 보고 있다. 이런 상황에서 이를 통제할 수 있는 방안은 사실상 없고, 이를 지도해야 하는 것은 교사들의 몫이 된다는 것.교사 A씨는 "지도를 해서 많이 줄어들기는 했지만, 아직도 많은 학생들이 이로미를 이용해 게임을 하거나 유튜브를 보고 있다. (이로미에)웬만한 콘텐츠는 다 접속이 된다"며 "이를 일일이 교사가 다 통제하긴 사실상 어렵다"라고 토로했다.또 다른 초등학교 교사 B씨는 "순간순간 학생들이 몰래 게임을 하고 유튜브 보는 것을 어떻게 다 통제할 수 있겠냐"며 "또 다른 갈등의 씨앗이 될 수 있다"고 말했다.충북교육청 장학사 C씨도 "학생들이 이로미를 통해 게임을 하거나 유튜브를 보고 있는 것을 안다. 사실상 이를 강제할 수 있는 대안은 아직 없다"며 "지속적인 캠페인이나 지도를 하고 있다"고 말했다.교사 A씨는 "학생들의 과도한 스마트기기 의존을 줄인다는 법안의 취지에는 동의하지만, 단속하고 지도하는 것은 또 선생님들의 몫이 될 것이다. 이것을 법으로까지 정해야 하나 하는 생각이 든다"고 말했다.그러면서 "생활 규정 또는 교육공동체에서 기준을 정하고 기준에 부합하지 않는 학생들에게 민주적으로 책임을 묻는 방식으로 하면 될텐데, 정치에 참여할 수도 없는 미성년자들의 인권침해 요소는 분명히 있어 보인다"고 강조했다.청소년·인권운동 단체들의 연대체인 '학생인권법과 청소년인권을 위한 청소년-시민전국행동'은 20일 기자회견을 열고 "학생의 자유와 권리를 심각하게 위협하며, 법률로 확정될 경우 학교 현장에서 과도한 인권 침해를 조장할 것"이라며 재논의를 요구했다.