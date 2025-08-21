민주당대전시당 "대전시 0시 축제 자화자찬 뒤엔 시민 고통"

큰사진보기 ▲더불어민주당대전광역시당 ⓒ 민주당대전시당 관련사진보기

지난 8일부터 16일까지 대전 원도심 일대에서 열린 '2025 대전 0시 축제'에 대해 대전시가 '방문객 216만, 경제효과 4021억 원'이라는 평가를 내린데 대해 민주당대전시당이 "대전시의 요란한 자화자찬 뒤에는 시민 고통이 가려져 있다"고 혹평했다.민주당대전광역시당은 21일 논평을 내 "0시 축제가 막을 내리자마자, 대전시의 요란한 자화자찬이 이어지고 있다"며 "'방문객 216만, 경제효과 4021억 원'이라는 근거 불분명한 숫자를 방패 삼아 일방적인 '성공'으로 포장하고 있다"고 비판했다.이어 "그러나 화려한 숫자 뒤에는 12일간의 교통지옥과 소음공해 등으로 일상이 빼앗긴 시민들의 희생과 절규가 철저히 가려져 있다"며 "12일 동안 도심은 거대한 주차장으로 변했고, 출퇴근길은 매일 전쟁이었다. 직장인과 상인, 택배 기사 모두가 발이 묶였고 '집 앞까지 가는 데 한 시간 넘게 걸린다'는 시민의 외침은 절규에 가까웠다"고 주장했다.아울러 민주당대전시당은 대전시가 내세우는 경제효과도 의미가 없다고 주장했다. 이들은 "시민의 고통을 담보로 한 '경제효과'는 무의미하다. 축제 주변 일부 상권의 반짝 특수를 대전 경제 전체의 성과인 양 호도하는 것은 시민 전체를 우롱하는 행위"라고 비판했다.그러면서 0시 축제의 정체성을 지적했다. 이들은 "유명 가수 공연과 먹거리 부스로 채워지고 시민이 배제된 축제는 '축제'가 아니라 '관제 행사'일 뿐"이라며 "'이걸 기획한 사람 집 앞에서 했으면 좋겠다'는 냉소는 단순한 푸념이 아니다. 일상이 빼앗긴 시민들이 느낀 절망과 분노의 다른 표현이다"고 밝혔다.민주당 대전시당은 끝으로 "축제의 주인공은 시민이어야 하지만, 0시 축제에서 시민은 주인공이 아니라 들러리였고, 때로는 피해자였다"며 "시민의 일상을 파괴하고 희생을 강요하는 행사는 결코 축제가 아니다"라고 덧붙였다.한편, 이장우 대전시장은 이날 대전시청에서 0시 축제 결산 브리핑을 갖고 "2025 대전 0시 축제에 총 216만여 명의 방문객이 다녀가 명실상부 대한민국 대표 여름 축제로 자리매김했다"며 "대전 0시 축제는 2023년 첫 개최 이후 지역경제 활성화와 도시브랜드 제고, 세계적 축제로의 도약을 목표로 해왔는데, 짧은 기간 동안 '노잼도시'라는 오명을 벗고 '꿀잼도시·완잼도시·웨이팅의 도시'라는 수식어가 따라붙는 전국에서 가장 핫한 도시로 변화시켰다"라고 평가했다.