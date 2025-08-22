22일 밤 9시부터 딱 5분, 도시의 어둠을 보여줍시다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲22회 에너지의 날 포스터불을 끄고 별을 켜다 에너지의 날 슬로건 동참자를 찾다 ⓒ 에너지시민연대 관련사진보기

어느새 8월 하순입니다. 가을을 맞이한다는 입추가 지나고 더위가 물러난다는 처서가 다가옵니다. 그런데 여전히 한낮의 기온은 30도를 훌쩍 넘어서고 햇볕은 뜨겁다 못해 따갑습니다. 해가 져도 더위는 떠날 줄 모릅니다. 더위에 지친 사람들은 자기 직전까지 에어컨을 켜두거나, 때론 도저히 견딜 수 없다며 24시간 에어컨을 켜놓기도 합니다.주변 친구들에게 물어봤더니, 올 여름엔 7월부터 지금까지 에어컨을 켜고 산다는 이들이 많았습니다. 누군가는 밤새 잠을 설치면 다음 날 도저히 일을 할 수 없기 때문이라고 했고, 또 다른 친구는 집안에 어르신이 계시기 때문에 무더위에 쓰러지실까 염려되기 때문이라고 했습니다. 전기 요금 걱정은 되지만 어쩔 수 없다는 의견이 많았습니다.친구들 모임이 있어 오랜만에 지하철을 탔습니다. 출근 시간이 지나서인지 지하철은 한산했습니다. 자리를 잡고 앉았는데 에어컨 바람이 너무 차가워서 가방 안에 준비해 간 긴팔 가디건을 꺼내 입었습니다. 친구들과 만나 점심을 먹는데도 찬바람이 얼굴을 때릴 정도였습니다. 뜨끈한 국물을 곁들였는데도 가디건을 벗을 수가 없었습니다.우리나라 여름철 적정 실내 온도는 산업통상자원부와 환경부의 지침에 따라 26도에서 28도 사이라고 합니다. 하지만 이를 지키는 사람들은 많지 않습니다. 지하철이나 버스를 타면 오돌오돌 떨며 준비해 간 긴소매 옷을 꺼내 입어야 합니다. 도서관이나 행정복지센터에 들어가도 마찬가지입니다. 그럴 때마다 '이러면 안 되는데' 하는 생각과 함께 10여 년 전 그날이 떠오릅니다.2011년 가을 어느 날이었습니다. 여느 때처럼 외출하고 돌아와 욕실에서 샤워하는데 갑자기 전등불이 꺼졌습니다. 머리에는 거품이 잔뜩 묻어 있었습니다. 저는 어찌해야 할지 몰라 허둥대고 있었습니다. 다행히 불은 곧 다시 들어오고 큰 문제가 일어나지 않았습니다.알고 보니 가을에도 이어진 이상 고온 현상으로 전력 수요가 급격히 늘어나 예비 전력이 부족해지면서, '블랙아웃(대규모 정전)' 위험을 막기 위해 지역별로 순환 단전을 시행한 것이었습니다. 그 사건 이후 정부는 전력 수급 정책을 정비했고, 지금까지는 대규모 정전 사태가 다시 발생하지 않고 있습니다.그날 그 사건 이후 저는 문득문득 캄캄한 욕실에서 머리에 거품을 뒤집어쓰고 혼자 두려움에 떨던 그때가 떠오릅니다. 그리곤 '그 시간이 조금 더 길었다면 어떻게 되었을까? 우리에겐 어떤 일들이 일어났을까?' 스스로 되물어 보곤 합니다.우리나라는 전력거래소를 통해 5분 단위로 전략 수급량에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 공급 예비율이 10% 이상이면 안정적이라고 합니다. 우리나라 2025년 8월 20일 현재 전력 공급 예비율은 21.93%로 안정적이라고 볼 수 있습니다.하지만 기후변화로 인해 무더운 여름이 길어지면서 가을에도 냉방 기구를 계속 사용한다면 에너지에 적신호가 켜질 수 있습니다. 또한 최근에는 겨울철 전기 난방기구가 급증하면서 겨울철 에너지 위기 이야기도 심심치 않게 뉴스에 등장합니다. 우리가 에너지를 물 쓰듯 하면서 막연하게 호언장담할 수 없다고 생각합니다.2003년 8월 22일은 우리나라 최대 전력 소비(47,385MW)를 기록한 날이었습니다. 이날을 계기로 에너지 위기를 절감한 에너지시민연대는 매년 8월 22일을 '에너지의 날'로 지정하고, 기후변화와 에너지 절약의 중요성을 알리기 위한 범국민 행사를 진행합니다.'불을 끄고 별을 켜다'를 슬로건으로 서울을 비롯한 전국 30여 단체가 동시 개최하며, 에너지 가요제, 별빛 음악회, 단체 줄넘기, 탄소제로 먹거리 장터, 천체 관측, 거리 행진 등 다양한 체험 행사가 마련됩니다. 또한 오후 2~3시에 에어컨 적정 온도 유지하기와 밤 9시부터 5분간 전등 끄기를 독려해, 시민들이 직접 에너지 절약을 실천하도록 하고 있습니다.에너지시민연대에 따르면 2019년에는 전국에서 약 22만 명이 소등 행사에 참여했는데, 지난해인 2024년에는 14개 지역에서 무려 170만 명이 함께했다고 합니다. '에너지의 날'은 참여 규모뿐 아니라 실제 절감 효과도 큽니다. 2024년 행사를 통해 약 54만 kWh의 전력을 절약했는데, 이는 1500가구가 1년 동안 사용하는 전력량과 맞먹는 수준입니다.올해 2025년 제 22회 에너지의 날에도 다양한 프로그램이 준비되어 있다고 합니다. 오는 8월 22일 '에너지의 날' 행사에 참여해 우리가 당연하게 누려온 에너지의 소중함을 되새기고, 생활 속에서 절약할 수 있는 방법을 함께 찾아보면 좋겠습니다.에너지시민연대 홈페이지*MW는 메가와트 즉, 백만 와트