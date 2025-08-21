이장우 "0시 축제에 216만 명 방문, 경제효과 4021억 원"

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 21일 0시 축제 결산 브리핑을 하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

이장우 대전시장이 지난 8일부터 16일까지 원도심 일원에서 열린 '2025 대전 0시 축제'에 총 216만여 명의 방문객이 다녀가 명실상부 대한민국 대표 여름 축제로 자리매김했다고 평가했다.이 시장은 21일 오후 대전시청에서 2025 0시 축제 결산 브리핑을 갖고 이 같이 밝혔다. 이 시장은 "대전 0시 축제는 2023년 첫 개최 이후 지역경제 활성화와 도시브랜드 제고, 세계적 축제로의 도약을 목표로 해왔다"며 "짧은 기간 동안 '노잼도시'라는 오명을 벗고 '꿀잼도시·완잼도시·웨이팅의 도시'라는 수식어가 따라붙는 전국에서 가장 핫한 도시로 변화시켰다"라고 강조했다.이 시장은 특히 올해 0시 축제는 전국이 배우러 오는 '성공 모델'로 자리를 잡았다고 밝혔다. 전국 각지 지자체 관계자들이 직접 찾는 벤치마킹 대상이 됐다는 것. 원주·천안·보령·화천 등 10개 자치단체와 축제 관련 기관 관계자들이 직접 대전을 찾아 운영 노하우를 배우고 갔다고 이 시장은 설명했다.이 시장은 "전국 지자체가 우리 축제를 배우러 온다는 것은 대전이 이제 대한민국 축제의 중심에 서 있다는 뜻"이라며 "앞으로 더 큰 자부심과 책임감을 가지고 축제를 키워나가겠다"라고 말했다.이 시장은 이번 축제로 인한 경제효과는 4021억 원으로 분석됐다고 밝혔다. 직접효과 1108억 원, 간접효과 2913억 원이며, 축제 기간 2808명의 대학생 아르바이트가 고용돼 청년 일자리 창출에도 기여했다는 설명이다.원도심 먹거리존은 하루 매출 1200만 원을 넘는 점포가 등장할 정도로 흥행했으며, 6개 구역 97개 점포가 운영돼 지역 상권 전체에 활기를 불어넣었다는 것이다. 특히 꿈돌이 호두과자는 축제 개막과 동시에 9395박스가 완판됐고, '꿈돌이 라면'은 출시 두 달 만에 75만 개, '꿈돌이 막걸리'는 3차 한정 판매분이 모두 매진돼 추가 생산에 들어가는 등 굿즈 열풍을 이어갔다고 이 시장은 설명했다.이 시장은 "경제효과와 도시 브랜드 제고, 관광객 증가라는 세 가지 성과를 동시에 거둔 축제"라며 "앞으로 대전이 대한민국 최고의 관광·축제 도시로 성장하는 데 큰 동력이 될 것"이라고 말했다.이 밖에도 SNS 확산 효과도 두드러졌다는 평가다. 축제 관련 자체 콘텐츠 누적 조회수는 1728만 회로 지난해보다 49% 증가했으며, 구글 트랜드 지수에서는 대전이 전국 지자체 중 1위를 차지했다는 것이다. 온라인 커뮤니티와 해외 관람객 반응을 통해, '글로벌 축제로 성장할 잠재력'을 확인했다고 이 시장을 강조했다.아울러 이번 축제에는 시민이 주인공으로 참여했다고 밝혔다. 시민 2000명이 함께한 대합창은 대미를 장식했고, 5900여 명의 문화예술인이 540회 공연을 펼치며 원도심 41개소 공간이 활용돼 지역 문화예술의 자긍심을 높였다는 것이다. 일반 시민의 공연 참여도 1850명에서 3294명으로 78% 증가했고, 여기에 자원봉사자 1695명이 헌신적으로 활동하는 등 총 4989명의 일반시민이 참여해 축제의 품격을 높였다는 설명이다.이 시장은 "대전 0시 축제는 '관객의 축제'가 아니라 '시민이 만드는 축제'라는 점에서 특별하다"라며 "대전의 정체성과 시민의 자긍심을 한껏 높인 축제"라고 말했다.끝으로 이 시장은 이번 0시 축제는 '전 세대가 함께 즐기는 가족 축제', '3년 연속 3無(쓰레기, 바가지요금, 안전사고) 축제'가 됐다고 강조한 뒤 "대전 0시 축제는 이제 대한민국을 대표하는 축제를 넘어, 세계 속으로 도약할 준비가 되어 있다"며 "올해 성과에 만족하지 않고 새로운 콘텐츠와 과감한 도전을 통해 내년에는 더 큰 감동과 성과로 보답하겠다. 대전이 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 축제 도시로 자리매김할 수 있도록, 시민과 함께 축제를 키워나가겠다"고 덧붙였다.