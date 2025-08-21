실내공간이 이만큼 나온다고? 기아 PV5, 진짜 '혁명'이네

큰사진보기 ▲지난 19일 경기도 일산킨텍스에서 기아 PV5 미디어 시승회가 열렸다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 19일 경기도 일산킨텍스에서 열린 기아 PV5 미디어 시승회. 소비자의 다양한 요구에 맞춰 변경 가능한 PV5들이 선보였다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 19일 경기도 일산킨텍스에서 열린 기아 PV5 미디어 시승회. 소비자의 다양한 요구에 맞춰 변경 가능한 PV5들이 선보였다. ⓒ 김종철 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲기아 PV5의 실내모습. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲PV5는 특정 목적을 위해 만들어진 차량(PBV, Purpose Built Vehicle) 전용 모델인데, 기아에서 처음으로 내놨다. ⓒ 기아 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 19일 경기도 일산킨텍스에서 열린 기아 PV5 미디어 시승회. 화물모델인 PV5 카고의 시승구간 전비는 6.3km/kWh를 기록했다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 19일 경기도 일산킨텍스에서 열린 기아 PV5 미디어 시승회. 소비자의 다양한 요구에 맞춰 변경 가능한 PV5들이 선보였다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 19일 경기도 일산킨텍스에서 기아 PV5 미디어 시승회가 열렸다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲PV5는 특정 목적을 위해 만들어진 차량(PBV, Purpose Built Vehicle) 전용 모델로, 다양한 형태로 변형 가능하다. ⓒ 기아 관련사진보기

차량 뒷쪽으로 움직여 문을 열었다. 아무것도 없었다. 널직하고 평평한 빈 공간이다. 그냥 짐을 실어도 된다. 생각을 바꿔 색다르게 꾸며도 된다. 차체를 레고 블록처럼 조립해서 내 마음대로 꾸밀 수도 있다. 상상 속의 차가 아니다. 바로 우리 앞에 있다.기아의 '피브이5(PV5)' 이야기다. 특정 목적을 위해 만들어진 차량(PBV, Purpose Built Vehicle) 전용 모델인데, 기아에서 처음으로 내놨다. 이 차는 사실 지난해 미국 라스베이거스에서 열린 '국제 전자제품 박람회(CES)'에서 공개됐었다. '지속가능한 PBV 모빌리티 솔루션 전략'의 첫 작품인 PV5는 디자인 공개만으로 국내외 큰 관심을 모았다.해외 자동차업계에선 PV5의 '퍼즐 조립 차체' 방식이 기존 플랫폼의 한계를 뛰어넘는다고 평가했다. 기아도 PBV를 '자동차, 그 이상의 플랫폼'(Platform Beyond Vehicle) 이라고 했다. 고객의 요구와 필요에 따라 맞춤형으로 설계 해서 전혀 새로운 라이프스타일을 제공하겠다는 것. 이는 기존 자동차의 개발 철학을 완전히 뒤집는 것이다.지난 19일 경기도 고양 킨텍스에서 PV5를 직접 타 봤다. 전시장에는 다양한 모습의 PV5들이 눈에 들어왔다. 이날 공개된 PV5는 크게 두가지 종류로 일반 승용(패신저)과 화물용(카고) 이었다. 앞쪽 디자인은 기아의 디자인 철학인 '오퍼짓 유나이티드'이 반영된 간결하고 직관적인 이미지다. 헤드램프는 앞쪽 위로 가늘게 자리잡았다.회사 쪽 관계자는 "사고가 날 경우 헤드램프의 파손 가능성을 줄이기 위한 디자인"이라며 "앞 범퍼와 양쪽 모서리 부분도 (사고로) 파손될 때 부분 교체가 가능하다"고 말했다. 사고에 따른 수리비 부담을 줄일 수 있다는 것.실내 역시 깔끔해 보였다. 운전석을 포함한 1열 공간은 철저하게 사용자 중심으로 돼 있다. 운전대는 마름모꼴로 앞쪽 계기판 화면을 가리지 않는다. 7.5인치 계기판도 간결하고 운전에 필요한 정보를 적절하게 보여준다. 바로 옆에는 12.9인치 큰 화면을 가진 인포테인먼트 시스템이 자리잡고 있다. 터치스크린 방식의 반응도 뛰어났고, 무선으로 소프트웨어 업데이트도 진행된다. 주변의 수납공간도 많다.운전석 뒤쪽도 탑승자를 위해 설계됐다. 특히 노약자나 장애인 등 사회적 약자들도 쉽게 타고 내릴수 있도록 돼 있다. 차량을 탈때 내딛는 발의 높이가 399mm로 같은 크기 차량 가운데 가장 낮다. 좌우로 문이 열리는 공간도775mm 나 된다. 휠체어도 쉽게 오르거나 내릴수 있다. 회사쪽 관계자는 "휠체어 이용자가 보호자의 도움 없이도 직접 타고 내릴 수 있다"면서 "3열 좌석을 접을 경우 보호자도 함께 탈 수 있다"고 말했다.완성차 업체가 교통 약자에 친화적인 차량을 직접 만드는 경우는 극히 드물다. 해외 자동차업계에서도 '이례적인 혁신 사례'로 꼽을 정도다. 이뿐만 아니다. PV5 화물용 모델의 경우도 좁은 공간에서 작업자가 화물을 쉽게 실어 나를수 있도록 공간을 재구성했다. 화물 공간의 높이를 1520mm로 만들어 허리를 크게 숙이지 않고 작업을 할 수 있다.PV5 차량 전체 길이는 4695mm로 준중형 SUV 수준이다. 하지만 실내 공간을 좌우하는 휠베이스(앞쪽과 뒤쪽 바퀴사이의 길이)는 2995mm다. 대형 세단의 실내 수준과 비슷할 정도로 넓다.이처럼 실내 공간을 최대로 뽑을 수 있었던 이유는 PV5를 위한 전용 플랫폼을 썼기 때문이다. 현대기아의 전기차 전용 플랫폼의 변형이다. 운전석 아래부터 뒤쪽 적재 공간까지 실내 바닥을 낮고 평평하게 설계하면서 다양한 목적으로 차량을 활용할 수 있게 됐다.때문에 일반 개인 소비자들의 레저 생활뿐 아니라 특정 목적을 위한 다양한 맞춤형 차량 변경이 가능하다. 이날 시승회 현장에 공개된 차량들이 이를 잘 보여준다. 우정사업본부와 글로벌 운송업체인 DHL의 택배 전용부터 카카오모빌리티의 택시서비스 등 까지 기업들의 상업용 차량으로 충분한 경쟁력을 확보했다. 기아는 이미 국내외 100여 개 업체들로부터 다양한 형태의 차량 활용 방안을 제안받고, 설계에 반영하기도 했다.허원호 기아 PBV사업 전략팀장은 "좋은 차를 넘어 고객들의 사업에 실질적인 도움이 되기 위해 현장의 목소리를 적극 반영하고 있다"면서 "차량의 기획부터 제조와 구매, 운영에 이르기까지 어디에서도 볼 수 없는 혁신적인 모델이 될 것"이라고 설명했다.허 팀장은 이어 "고객들의 다양한 요구를 차량에 적용하기 위해 별도의 시설인 컨버전센터를 4분기에 완공할 예정"이라며 "향후 추가적인 승용과 상용 모델 10여 종을 순차적으로 선보일 예정"이라고 덧붙였다.그의 설명이 끝난 후, 직접 차량에 올랐다. 경기도 킨텍스에서 인천 영종도까지 왕복 100여km에 달하는 구간이다. 시내 일반 도로를 비롯해 자동차 전용도로와 일반 국도 등으로 이뤄졌다. 처음엔 승용 모델인 'PV5 패신저' 였다. 차에 오르고 내리는 과정은 여느 승용차와 크게 다르지 않았다.가속페달을 밟자, 전기차 특유의 조용하고 부드러운 움직임이 그대로 전달됐다. 회사 자료에 언급된 '최고출력 120kW(약 163마력), 250Nm의 구동모터'에서 나오는 힘도 충분했다. 마름모 형태의 운전대와 계기판, 중앙의 인포테인먼트 시스템 등은 간결하면서 작동하기 쉬웠다.주행 질감은 생각보다 단단했고, 안정적이었다. 좁은 곡선 구간이나 고속 직선 구간 등에서도 마찬가지였다. 회사 쪽 관계자는 "앞뒤쪽 차량 바퀴의 서스펜션에 충격 흡수뿐 아니라 주행감을 높일 수 있는 부품을 대거 적용했다"면서 "차량 내외부로부터 각종 진동과 소음 등도 최대한 줄일수 있는 기술도 들어갔다"고 소개했다. 실제 2시간여 동안 차량을 타보니 그의 말을 실감할 수 있었다.화물용인 'PV5 카고'는 앞쪽 운적석 이외 나머지는 말 그대로 화물 적재 공간으로 꾸며져 있다. 뒤쪽 화물 공간이 텅 비었기 때문에 왠지 차량 자체가 가볍게 느껴질 정도였다. 이 차량의 무게는 1800kg에 불과하다. 같은 크기의 내연기관 차량에 비교해도 가벼운 편에 속한다.뒤쪽 바퀴에 짐이 실릴 경우의 운전 질감은 어떻게 변할까. 이 부분을 경험하지 못한 것은 아쉬웠다. 허 팀장은 "화물용의 경우 무게 중심이 뒤쪽으로 집중되는 상황에도 안정적인 주행이 가능하다"면서 "차체 뒤쪽이 과도하게 처지는 것을 막고 일정한 서스펜션 성능을 유지하기 위한 별도의 스프링 설계를 했다"고 전했다.PV5의 배터리 용량은 71.2kWh(롱레인지)와 51.5kWh(스탠다드) 두 가지다. 롱레인지 모델 기준으로PV5 카고는 1회 충전으로 최대 377km까지 주행 가능하다. 패신저 모델도358km다. 도심 주행이 많은 차량의 특성을 감안하면 결코 짧은 거리는 아니다. 충전도 급속 충전할 경우 80%까지 약 30분이면 된다.전비도 좋았다. 시승하던 날에도 낮 최고 기온이 30도를 훌쩍 넘었고, 에어컨을 튼 채로 주행했다. 기자가 탔던 패신저 차량의 전비는 5.7km/kWh, 카고 차량은 6.3km/kWh을 기록했다. 회사의 공인 수치(PV5패신저 기준, 복합 4.5km/kWh, 도심 5.1km/kWh) 보다 훨씬 높았다.기아 PV5는 분명 다른 자동차였다. 해외 유력 자동차전문 매체에서 '게임 체인저' 라고 평가한 이유가 있었다. 전기차 기술 혁신을 바탕으로 소비자의 편의성과 활용성을 극대화하는 데 초점이 맞춰져 있기 때문이다. 게다가 사회적·교통 약자를 위한 배려까지 구현했다. 포용적 혁신과 모빌리티 혁명의 아이콘이라는 평가도 나온다. 정원정 기아 국내영업본부장(부사장)은 "완전히 새로운 개념의 모빌리티"라며 "혁신적인 이동 경험을 통해 우리의 삶을 바꿔 나갈 것"이라고 했다.물론 여전히 넘어야 할 산도 있다. 아무도 가지 않은 길에 초기 시장을 형성하고 수익성을 확보하는데 시간이 필요하다. 다양한 모듈의 생산과 관리에 따른 비용도 고려해야 한다. 새로운 모빌리티 환경과 문화 정착도 이뤄져야 한다. 그럼에도 PV5와 함께 이어질 PV7 등은 향후 모두를 위한 미래 모빌리티의 가능성을 보여주고 있다. 모빌리티 혁명의 시작이다.