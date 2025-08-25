[단독] 멋쟁해병 단톡방 "삼부 체크", 어쩌다 골프 3부로? 사전 모의 정황

▲주진우 국민의힘 의원이 지난해 10월 14일 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 질의하고 있다. 이 자리에서 주 의원은 "삼부"를 "골프 3부"라고 주장했다. ⓒ 남소연 관련사진보기