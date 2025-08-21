윤석열 측 고발에 맞대응 예고한 특검 "수사 방해 의도"

큰사진보기 ▲전직 대통령 윤석열씨 변호를 맡은 배보윤, 송진호 변호사가 지난 7일 오후 서울 서초구 고등검찰청 앞에서 기자회견을 열어 김건희 특별검사팀의 2차 강제구인 시도에 대해 "조사를 위한 체포영장이 발부됐다고 하더라도 윤 전 대통령이 진술거부권을 행사하겠다고 한다면 집행돼선 안 된다"며 "전직 대통령을 공개적으로 망신 주려는 형태이다"고 주장했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

김건희 특검팀(민중기 특검)이 체포영장을 집행하려 한 특검을 되레 고발한 윤석열 측에 "적극적 법적 대응"을 예고했다.박상진 특검보는 21일 오후 2시 30분 서울 종로구 특검팀 사무실에서 진행한 정례브리핑에서 "이번 고발장 접수는 법률이 정한 특검 수사를 위축시키고 방해하려는 의도에서 비롯된 것"이라며 "적극적인 법적 대응을 고려할 예정"이라고 공개적으로 입장을 냈다.이는 전날 윤석열 측이 고발을 예고한 직후 "특별하게 드릴 말씀이 없다", "그쪽과 싸울 입장이 아니다"라는 기존 무대응 기조에서 선회해 적극 대응에 나선 것으로 풀이된다.박 특검보는 "특검은 (윤석열 체포 실패를) 정당한 체포 영장 집행에 대한 피의자 및 변호인들의 방해 행위로 평가한다"라면서 "(윤석열 측이 특검을 상대로 낸) 고발장을 면밀하게 검토한 후 사실과 다른 부분이 있다면 적극적으로 법적 대응을 고려할 예정"이라고 밝혔다.이어 "고발장을 아직 보지 못해 고발장을 검토한 후 대응해야 할 것 같아 (윤석열 측을 상대로 법적대응함에 있어서) 어떤 혐의를 적용할 것인지 아직 말씀드리기 이르다"라고 전했다.윤석열 변호인단은 지난 20일 특검팀의 체포영장 집행과 관련해 민중기 특검, 문홍주 특검보를 직권남용, 독직폭행 등 혐의로 서울중앙지검에 고발했다.한편 특검팀은 이날 오후 2시 12분 출석한 김건희를 상대로 조사를 진행하고 있다. 구속 후 세 번째 조사이자 총 네 번째 조사다. 특검팀 관계자는 "변호인들과 접견 이후 진술 거부권을 행사하는 것으로 알고 있다"고 전했다.이 관계자는 "오늘은 통일교와 건진법사를 통한 청탁 부분에 대해 (조사를) 국한할 예정이다. 사실 오후에 오셔가지고 그것도 충분히 물을지 잘 모르겠다"며 "질문지가 한 100장 되는데 소화할 수 있을지 모르겠다"고 설명했다.이어 "피의자(김건희)가 심야 조사에 동의할지도 의문이고 몸 상태에 대해 호소하면 조사를 계속할 수 있을지 그것도 고민"이라며 "저희로서는 준비한 부분을 다 소화하고 싶은 게 사실"이라고 말했다. 이날 김건희 측은 아직 건강에 대해선 별도로 불편함을 호소하지 않은 것으로 알려졌다.