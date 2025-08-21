국방부, 6·25 참전 튀르키예 군 전사자 유해 4위 인수... "예우 다할 것"

큰사진보기 ▲튀르키예 군인으로 추정되는 유해 4위를 국방부가 인수했다. ⓒ 연합뉴스 = 국방부 제공 관련사진보기

유엔군 일원으로 6.25전쟁에 참전했다 전사한 튀르키예 군인으로 추정되는 유해 4위를 국방부가 인수했다.국방부 유해발굴감식단(국유단)은 21일 국유단 신원확인센터 앞에 마련된 야외행사장에서 유엔군사령부(유엔사)로부터 튀르키예 군 추정 유해 인수식을 거행했다고 밝혔다.튀르키예군 추정 유해 4위 중 3위는 1996년~2005년 북한 내에서 진행된 미국 국방부 전쟁포로·실종자 확인국의 유해 발굴 작업 중 발견됐다. 최초에는 미군 유해로 판단했지만, 이후 튀르키예군 전사자로 추정돼 이번에 유엔사를 통해 국유단에 인계됐다.나머지 1위는 1954년 유엔사가 북한군으로부터 인수한 유해로 당시 하와이 소재 미 태평양 국립묘지 6·25전사자 무명용사 묘역에 매장됐다가 이후 정밀 감식 결과 미군이 아닌 튀르키예군 전사자로 분류됐다.미국 국방부 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA)은 지난 14일 정밀감식을 거쳐 보관 중이던 튀르키예 군 유해 4위를 하와이 히캄 공군기지에서 수송기 편으로 오산 공군기지로 운송해 유엔사로 인도했다.유엔사에서는 해당 유해를 경기도 평택시 캠프 험프리스 내 미8군 영현소에 임시 보관해왔다.국유단은 국내에서 추가적인 정밀감식을 거친 뒤 주한 튀르키예 대사관과 협의를 거쳐 본국 송환 또는 부산 재한유엔기념공원(UNMCK) 안장을 추진할 예정이다.국유단은 유해 인수 배경에 대해 "고인들이 유엔군이라는 이름 아래 세계 평화와 자유를 지키기 위해 싸웠다는 점을 분명히 밝히기 위한 것"이라면서 "대한민국을 위해 생명을 바친 유엔군 전사자들을 끝까지 책임지고 보답하겠다는 국방부의 의지가 담겨 있다"고 설명했다.이슬람 국가인 튀르키예는 '전사한 장소가 곧 순교의 땅'이라는 의미가 있어 타국일지라도 전사한 곳에 묻히는 것을 명예로 여긴다고 국유단은 설명했다.이근원 국유단장은 "6·25전쟁 당시 대한민국을 위해 싸우다 장렬히 전사한 유엔군의 헌신을 기억하고 끝까지 보답하는 게 우리의 책무"라며 "최고의 예우를 다할 수 있는 방안을 고민하겠다"고 밝혔다.튀르키예는 6·25전쟁 당시 한국에 연인원 2만 명 이상의 병력을 파병해 미국, 영국, 캐나다에 이어 4번째 규모의 참전국이다. 튀르키예 군은 1950년 10월 17일부터 1953년 7월 27일 휴전 때까지 전사 721명, 실종 175명, 부상 2천 147명이 발생했다. 튀르키예 전사자 중 460명이 넘는 유해가 부산 유엔군묘지(유엔기념공원)에 안장되었다.