[홍성] 의병 조직 항일 투쟁, '지산 김복한'… 숭고한 뜻 기려

홍성군은 광복 80주년을 맞아 지역 출신 독립유공자인 김복한(1860~1924) 선생의 묘소를 찾아 참배하며 선열의 숭고한 희생정신을 기렸다.
21일 홍성군에 따르면 독립유공자 지산 김복한 선생 묘소 참배에는 서부면 이순하 면장을 비롯해 직원 등이 참여해, 헌화와 묵념을 하며 추모했다.
지산 김복한 선생은 조선 후기 문신이자 유학자로 일제 강점기 의병을 조직하고 항일 운동에 나선 인물이다.
국가보훈부 누리집 자료에 따르면 홍주읍성에서 의병을 일으키며 항일 독립운동에 나섰던 지산 김복한 선생은 홍성군 갈산면에서 태어나 1892년 2월 문과에 급제하면서 여러 벼슬을 지냈다.
그러나 1894년 6월 일제의 침략이 노골화되자 우부승지 관직을 버리고 낙향해 지내다 1895년 을미사변과 단발령 공포 직후 홍주의병 투쟁을 전개했으나 실패하고 구금됐다.
이후, 을사오적 처벌과 을사늑약 반대 상소를 올렸으나 일제에 의해 또다시 구금됐다가 풀려났다.
그러면서 1906년 5월, 의병장 민종식과 함께 일제가 머물고 있던 홍주성을 점령했지만, 보름여 만에 일제의 기습으로 홍주성을 빼앗기고 이후 민종식과 함께 또다시 일제에 체포됐다.
석방 후 고향인 홍주(옛 홍성)에서 지내다 3.1만세운동을 지켜보면서 파리 평화회의에 보내는 독립청원서 작성을 주도했다.
이 일로 그동안 일제에 수차례 투옥됐던 김복한 선생을 비롯해 서명자 137명 모두 체포되었으며, 김복한 선생은 서울 서대문 형무소에 수감되었다가 결국 순국했다.
홍성군에 따르면 이날 이순화 서부면장은 "광복 80주년을 맞이하여 지역 출신 독립운동가를 기리는 일은 매우 뜻깊은 일"이라면서 "앞으로도 선열들의 정신을 계승하고 지역사회가 독립유공자들의 숭고한 뜻을 계승할 수 있도록 다양한 활동을 이어가겠다"고 전했다.
홍성군 서부면 이호리에는 지산 김복한 선생의 묘와 영정을 봉안한 추양사가 건립되어 있다. 추양사가 건립된 곳은 김복한 선생이 후학을 지도하던 곳이다.
추향사에서는 매년 음력 3월 15일, 유림과 후손들이 선생을 기리는 추모 제향을 올리고 있다.
또한 홍성군은 지난해 6월, '지산 김복한 선생 서거 100주년'을 맞아 홍주성역사관에서 '100년을 기다린 바람, 자산 김복한 특별기획전'을 개최한 바 있다. (관련기사: [홍성] 100년을 기다린 바람, 지산 김복한…홍주 독립운동의 정신적 지주
)
정부는 지난 1963년 김복한 선생 독립 활동 공로를 인정해 건국훈장 독립장을 추서했다.