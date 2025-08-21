말 많은 창원 민주주의전당, 이번엔 "5.18 설명 틀렸다"

큰사진보기 ▲대한민국민주주의전당 5.18민주화운동 관련 설명판. 행방불명자와 부상자 숫자를 수정해야 한다는 지적을 받고 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲5.18민주화운동진상규명위원회의 '종합보고서'. "행방불명 73명"이라고 돼 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"5.18민주화운동은 1980년 5월 18일부터 27일까지 광주에서 일어난 민주화운동으로, 신군부의 헌정 파괴와 민주화 역행에 맞서 시민들이 계엄령 철폐와 민주 정부 수립을 요구하며 저항한 사건입니다. 5.18민주화운동 과정에서 166명이 사망하고, 179명이 행방불명됐으며, 2617명이 부상당 한 것으로 2024년 진상조사 위원회는 공식 발표했습니다. 5.18민주화운동은 억압에 맞선 시민들의 희생과 민주주의를 향한 열망을 보여준 역사적 사건입니다."

"5.18민주화운동은 1980년 5월 18일부터 27일까지 광주·전남 일원에서 일어난 민주화운동으로, 신군부의 헌정 파괴와 민주화 역행에 맞서 시민들이 계엄령 철폐와 민주 정부 수립을 요구하며 저항한 사건입니다. 5.18민주화운동 과정에서 피해를 입은 사람은 5807명(2025년 현재)입니다. 이는 사건 발생 당시 사망자 166명, 행방불명자 73명과 부상자와 구속자 등을 모두 포함한 것입니다. 5.18민주화운동은 억압에 맞선 시민들의 희생과 민주주의를 향한 열망을 보여준 역사적 사건입니다."

큰사진보기 ▲대한민국민주주의전당 내부 작업을 위한 천막 가림막. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한민국민주주의전당 앞 1인시위 ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원시의회 앞 1인시위. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남 창원마산 김주열열사시신인양지(문화재) 옆에 들어선 대한민국민주주의전당(아래 민주전당)이 문제 투성이로 정식 개관을 못하고 있는 가운데, 5.18민주화운동 관련한 설명판 내용이 잘못돼 수정해야 한다는 지적이 제기됐다.국비 121억 원, 경남도비 45억 원, 창원시비 222억 원을 들여 지은 민주전당은 2022년 4월 착공해 2024년 11월 준공했고, 내부 전시물 설치를 거쳐 지난 6월 10일부터 임시운영에 들어갔다.21일 <오마이뉴스> 취재 내용을 종합하면, 5.18 민주화운동 설명판은 전시관 내에 1개다. 임시 운영 직후 아래에 있던 사진이 잘못된 것으로 드러나 삭제했고, 현재는 제목과 설명만 게시돼 있다.5.18기념재단은 지난 7월 말 창원시장·문화시설사업소 앞으로 공문을 보내 5.18 민주화운동 설명판 내용을 수정할 것을 요구했다. 그런데 공문을 보낸 지 한 달이 다 됐는데도 아직 고쳐지지 않고 그래도 있는 상태다.5.18기념재단은 공문을 통해 "민주전당에서 5·18민주화운동을 전시하고 설명해줘 감사히 여긴다. 사건 설명문에 일부 착오가 있어 수정해 주실 것을 협조요청 한다"라며 "민주전당의 5·18 관련 전시에 필요한 자료, 사진 등을 재단이 제공할 수 있으니 적극 활용해주시기 바란다"라고 했다.현재 민주전당의 5.18 민주화운동 관련 설명판 내용은 다음과 같다.재단은 이 설명 가운데 행방불명자 숫자와 부상자 숫자를 수정해야 한다고 했다. 행방불명자 숫자는 179명이 아니라 73명이고, 부상자 숫자 2617명은 '정확하지 않다'고 한 것이다.행방불명자 숫자에 대해, 5.18기념재단은 "5·18민주화운동 과정에서 생사가 밝혀지지 않아 조사한 사람의 수가 179명이고, 이중 사망했을 것으로 판단은 되나 아직까지 생존 여부, 사망했을 경우 시신을 확인하지 못한 사람이 73명"라며 "진상조사위원회가 5.18민주화운동 관련 행방불명자를 73명으로 밝혔다"라고 설명했다.재단은 부상자 숫자에 대해 "'5.18민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률'에 따라 관련자로 인정된 5807명의 보상금 신청서를 진상조사위원회가 검토한 바, 부상자라 통계를 산출할 수 있는 사람이 2617명이라는 의미"라며 "그러나 자료 불분명 등으로 5.18민주화운동 부상자 수가 전체 얼마인지는 정확히 파악할 수 없다. 이에, 5.18민주화운동 관련자로 인정받은 사람이 5807명(사망, 상이 후 사망, 행불, 상이, 연행·구금·상이, 연행·구금, 기타 등 모두 포함)이라고 하면 전체 피해의 규모를 확실하게 표현하는 것이 된다"라고 부연했다.이에 재단은 설명판 내용을 아래와 같이 수정해야 한다고 제시했다.민주전당이 설명판에 언급해 놓은 5.18민주화운동진상규명위원회의 '종합보고서'를 보면, "행방불명으로 인정된 73명의 소재가 확인되지 않고 있다"라고 적혀 있다. 설명판에선 "2024년 진상조사위원회는 공식 발표했다"라며 그 숫자가 179명이라 했지만, 실제 진상조사위 보고서에는 행방불명자 숫자가 73명이라고 기록돼 있다.설명판 내용 수정 요구에 대해, 이쾌영 창원시 문화시설사업소장은 "검토하고 있다"라고 말했다. "사전에 5.18기념재단에 자문을 구하지 않았느냐"는 물음에 그는 "잘 모르겠다"라고 대답했다.한편, 준공검사가 났지만 아직 정식 개관도 하지 않은 민주전당에 공사를 위한 천막이 설치돼 있어 관람객들이 의문을 제기하고 있다. 확인 결과, 민주전당 1층 민주홀에 영상 상영설비(빔)과 관련한 작업을 하는 것으로 파악됐다.민주전당 1층 민주홀에 설치된 영상장치가 무선으로 연결돼 있어 상영 때 자주 끊어지는 현상이 일어나 유선으로 연결하는 작업을 하고 있다는 것이다.또 최근 7월 말과 8월 초 사이 비가 내렸을 때 민주전당 3층 지붕 일부에서 누수 현상이 발견된 것으로 파악됐다.이쾌영 소장은 "누수 현상은 비가 많이 오면 3층에서 일부 생겨 조치를 해놓았고 상황을 지켜보고 있다"라며 "빔을 유선으로 연결하는 작업을 하고 있다"라고 말했다.90여 개 단체로 구성된 '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위원회'는 지난 7월 말부터 창원시청(의회)과 민주전당 앞에서 "독재-민주 동거하는 황당한 민주전당, 즉시폐관 전면개편", "시범운영 즉시중단, 수정보완 절대반대", "민주전당은 본래의 목적과 취지에 맞게 제대로 된 모습으로 새롭게 개편되어야 한다"라는 내용의 손팻말을 들고 1인시위를 계속 벌이고 있다.