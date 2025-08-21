내란 특검, 국회 사무처 압수수색... 계엄 해제 표결 방해

큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 국무회의 의결을 통해 비상계엄을 해제한 2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회 본회의에서 우원식 국회의장이 산회를 선포하자, 야당 의원들이 회의장을 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

내란 특검(조은석 특별검사)이 국회 사무처 압수수색에 나섰다.21일 오후 특검은 '내란의 밤' 당시 국민의힘 지도부의 비상계엄해제요구 결의안 표결 방해 의혹 수사를 위해 국회 사무처 압수수색을 진행하고 있다. 이 사건과 관련한 압수수색은 이번이 처음으로, 강제수사에 착수한 것이다.지난해 12월 4일 새벽 국회 비상계엄해제요구 결의안 표결에 국민의힘 의원 108명 중에서 90명은 모습을 드러내지 않았다. 당시 국민의힘 지도부는 의원총회 장소를 국회와 여의도 당사로 여러 차례 바꿨는데, 표결 방해 의도가 있었던 것은 아닌지 의심하고 있다. 추경호 원내대표는 당시 윤 대통령, 한덕수 국무총리와 잇따라 통화했다.앞서 특검은 우원식 국회의장, 김민기 국회 사무총장, 김상욱·조경태·김예지·백혜련 국회의원을 참고인으로 불러 조사했다. 조경태 의원은 지난 11일 조사를 받은 뒤 "국회의장은 본회의장으로 모이라고 했는데, (당에서는) 당사로 모이라는 텔레그램 문자를 집중적으로 보냈다"면서 "그런 행위를 한, 유도한 의원들, 텔레그램에서 침묵한 추경호 원내대표 등이 중점 수사 대상이 되지 않을까 한다"라고 말했다.