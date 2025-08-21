[주장] '된장찌개'로 서민의 삶 평가절하 하는 논리에 대하여

큰사진보기 ▲조국 전 조국혁신당 대표가 지난 15일 페이스북에 올린 영상 ⓒ 조국 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲조경일 작가/피스아고라 대표 ⓒ 조경일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 조경일 작가는 함경북도 아오지 출신이다. 정치컨설턴트, 국회 비서관을 거쳐 현재 작가로 활동하며 대립과 갈등의 벽을 어떻게 하면 줄일 수 있을까 줄곧 생각한다. 책 <아오지까지> <리얼리티와 유니티> <이준석이 나갑니다>(공저) <분단이 싫어서>(공저)<한반도 리빌딩 2025>(공저)를 썼다.

지난해 12월 '한국의 장 담그기 문화'가 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐다. 한국의 전통 음식 문화로는 두 번째 등재다. 2013년 '김장문화'가 처음으로 등재됐다. 장 담그기와 김장문화는 한국의 오랜 전통과 가치로 그 독창적인 기술은 물론 코리언의 역사와 정서가 담긴 문화로 높게 평가됐기 때문이다. 된장은 그저 한국의 독특한 '소스'가 아니다. 그냥 '맛'도 아니다. '한국인의 맛'이자 '정체성'이다.요즘 세계는 K-컬처와 K-푸드로 어느 때보다도 높은 인기를 누리고 있다. 장류 수출액은 2010년 3900만달러에서 2021년 1억300만달러로 연평균 9.3% 증가했다. 코로나19 이후엔 발효식품이 주목받으면서 2020년과 2021년 장류 수출액이 각각 전년 대비 30% 넘게 늘었다.펄펄 끓는 된장찌개를 후 불면서 먹으며 "속이 뚝 떨어진다"는 독특한 코리언들만의 화법은 오랜 역사로 만들어 진 문화이자 정체성이다. 콩으로 메주를 쑤어 만드는 된장은 고급 음식이 아니기 때문에 왕들만 먹던 음식도 아니다. 왕부터 노비까지 누구나 먹을 수 있었던 일상적인 음식이다. 오늘 날도 다르지 않다.당장이라도 허물어질 듯 기울어진 식당에서 할머니가 해주는 7천원 짜리 된장찌개도 구수한 맛이 일품이고, 고급 레스토랑에서 나오는 된장찌개도 맛이 좋다. 된장찌개 전문집이 아니어도 웬만한 식당에서 된장찌개 메뉴를 찾는 건 어려운 일이 아니다. 그만큼 된장찌개는 넉넉하지 못한 사람들만 먹는 음식이 아니라 코리언이라면 누구나 먹고 싶을 때 먹을 수 있는 음식이다.요 며칠 정치권에서 '된장찌개'가 화두가 됐다. 조국 전 혁신당 대표가 출소 후 첫 가족 식사 후 SNS에 올린 짧은 된장찌개 동영상 때문이다. 조국 전 대표는 동영상을 올리면서 '가족식사'라는 짧은 글 하나 올렸다. 이를 두고 SNS에서 갑론을박을 넘어 정치권에서 마저 반응을 했다.국민의힘 박정훈 의원은 SNS에 "조 전 대표가 된장찌개 사진을 페이스북에 올렸다가 비싼 고깃집에서 찍은 것으로 밝혀져 논란이다. 문제는 왜 비싼 소고기를 먹고 된장찌개 사진을 올렸냐"며 "검소하게 된장찌개 먹는 사람 코스프레하는 것으로 포장하면 정치적으로 이득이 된다고 판단한 것인가"라며 "감옥을 다녀와도 전혀 교화가 안 되는 모양"이라고 비난했다.국민의힘 최고위원 후보로 나선 김근식 후보도 "최고급 한우 먹고도 그 사실은 숨긴 채, 된장찌개 보글보글 영상으로 서민적인 가족식사로 위장하는 조국"이라며 "그 위선과 이중성이 무섭기까지 하다"는 글을 SNS에 올렸다. 비슷한 반응은 국민의힘 정치인들과 지지자들에게서 쏟아져 나왔다.민주당 상근 부대변인을 지낸 서용주 맥 정치사회연구소 소장은 "된장밥이다. 취사 선택해서 올린 부분을 두고 한우는 안 올리고 된장찌개 올려서 서민 코스프레 한 거 아니냐는 비판들인데 서민들은 한우 못 먹나"라며 국민의힘의 '된장찌개 서민코스프레 비난'을 비판하기도 했다.된장찌개 영상이 정치권에서 갑론을박 할 소재가 됐다는 사실에 실소를 금할 수 없다.자, 다시 된장찌개로 돌아가보자. '된장찌개=서민음식"이라는 비난의 논리가 핵심이다. 조 전 대표의 '된장찌개만 올린 영상'을 비난하는 심리는 바로 된장찌개는 서민들이 먹는 음식이고 소고기는 부자들이 먹는 음식이라는 비뚤어진 사고에서 나온 것이다.앞서도 언급했지만, 된장찌개는 코리언이라면 누구나 먹고 싶을 때 먹는 비싸지도 않은 민족의 대표음식이다. 돈 없는 서민들이 먹는 음식이 아니라 코리언들의 음식이라는 말이다. 이재용 삼성전자 회장도 된장찌개를 즐겨 먹을 것이고 김정은도 즐겨 먹을 것이다. 된장찌개가 왜 서민음식인가.조 전 대표의 된장찌개를 '서민 코스프레'라면서 '위선'이라고 비난하는 논리에는 역으로 저들의 위선과 철저한 계급의식이 깔려 있다. 지난 2022년 천 억대 이상의 자산가인 당시 국민의힘 인수위원장이었던 안철수 의원은 코로나19 지원금으로 왜 소고기 사먹느냐고 발언했다가 거센 비판을 받기도 했다. 이런 관점은 모두 동일한 인식에서 나오는 것이다.왜 이토록 서민의 삶을 평가절하 하는 것일까. 그러면서 서민을 위한 정치를 한다는 말을 입 밖으로 내뱉을 수 있을까. 대단한 용기가 아닐 수 없다.조 전 대표의 된장찌개 게시물로 시작된 일이지만, 사실 이는 조 전 대표를 비판하기 위한 비난일 뿐이다. 조 전 대표의 범죄혐의와 무관하게 그의 비난거리를 찾는 사람들이 많다는 걸 모르는 것도 아니다. 조국의 움직임 하나하나 따라다니며 비판하려는 심리가 있다는 것도 모르는 게 아니다.소고기 먹고 된장 사진만 올릴 수도 있고, 반찬 사진만 올릴 수도 있다. 그런데 된장찌개만 올렸다고 서민 코스프레라고 비난하는 것은 옳지 않다. 당분간 자숙하라는 논리로 비판했다면 그럴 수 있다. 그런데 된장찌개를 서민으로 등치 시켜서 코스프레 한다고 비난하는 것은 '강남좌파 조국' 만들기 프레임에 지속적으로 끼워 넣기 위한 비난일 뿐이다.출소 후 소고기를 먹든 캐비어를 먹든 김밥을 먹든 된장찌개를 먹든 그건 온전히 가족의 시간이다. 국고보조금으로 가족회식을 한 것도 아닌데 왜 이토록 서민의 삶을 멸시하는 논리를 들먹이며 비난을 하는가. 조 전 대표의 된장찌개 논란을 정치인 한 사람에 대한 비난으로 치부하기엔 서민에 대한 저들의 가벼움과 멸시가 괘씸하게만 느껴진다.먹는 거 가지고 유난떨지 마라. 그리고 서민의 삶을 평가절하 하지 말라. 돈 없어도 소고기 먹을 자격이 있다.