매주 화요일, 마음을 여는 밥상이 펼쳐집니다

무료 급식소라고 하면 차가운 풍경을 떠올렸다. 사람들이 줄을 길게 늘어서고 주어진 밥을 허겁지겁 먹은 뒤 말없이 자리를 뜬다. 그곳엔 따뜻한 대화나 웃음보다는 무료한 정적이 흐른다. 그러나 종로의 작은 카페 '라플란드'에서 매주 화요일 열리는 밥상은 그와는 전혀 다르다. 누구나 와서 밥을 먹을 수 있다. 밥 한 끼만이 아니라 마음과 마음을 이어주는 특별한 공간이다.지난 5일, 라플란드의 문을 열자 환한 미소를 지은 한 사람이 우리를 맞았다. 이곳에서 모임을 이끄는 류태희 목사였다."어서 오세요! 지금 막 시작했어요."안으로 들어서니 10평 남짓한 작은 공간에 사람들이 옹기종기 모여 있었다. 모임은 간단한 예배로 시작됐다. 짧은 기도와 찬송, 성경 이야기가 이어졌다. 류 목사의 재치 있는 말투에 사람들이 수시로 웃음을 터뜨렸다."오늘은 작은 감사 하나씩 이야기해 볼까요?"잠시 침묵이 흐른 뒤, 한 참석자가 조심스레 입을 열었다. 가족 이야기, 건강 이야기, 일상 속 사소한 감사가 차례로 이어졌다. 이야기를 들으며 고개를 끄덕이고 공감하는 모습 속에서, 우리는 이미 그 자리에 속한 듯 마음이 따뜻해졌다. 모임의 진짜 힘은 밥상 너머에서 시작됐다."이 어르신, 연세가 어떻게 되시죠?""36년생, 여든아홉이세요. 그런데 아직도 농사 만평을 지으실 정도로 정정하시답니다."옆에서 듣던 어르신은 웃으며 말했다."여기서 사람들과 매주 만나 이야기 나누고, 유대감을 쌓으니까 그래요. 요양원에 가면 그냥 늙어 죽어요."그 말에, 자리에 있던 이들이 모두 웃음을 터뜨렸다. 웃음소리는 단순한 농담을 넘어 서로의 마음을 이어주는 끈이 되었다. 류 목사는 조용히 설명을 덧붙였다."요즘 굶어 죽는 사람은 거의 없어요. 하지만 마음이 무너지는 사람은 많습니다. 정신 건강을 회복하려면 가족 같은 유대 관계가 꼭 필요해요. 이곳이 바로 그런 공간이죠. 여기서 새 삶을 찾은 분도 있고, 인연을 이어 결혼까지 한 경우도 있습니다."류 목사에게도 아픔이 있었다. 그는 자식을 먼저 떠나보내는 참척(慘慽)의 고통을 겪었다. 그러나 딸이 남긴 "봉사하는 삶을 살아 달라"는 마지막 부탁을 지키기 위해, 그는 봉사의 길을 택했다. 케냐에 학교를 세우고, 해외 곳곳에서 도움이 필요한 사람들을 찾아 나섰다."사람은 결국 누군가와 연결되어야 살 수 있습니다. 저 역시 봉사를 통해 삶을 이어갈 힘을 얻었어요."그의 목소리에는 슬픔과 동시에 단단한 믿음이 묻어 있었다. 그 믿음은 지금 라플란드라는 공간 속에서 다른 이들을 지탱해 주고 있었다.라플란드라는 이름을 가진 이 카페는 평소에는 커피 향으로 가득하지만, 화요일만큼은 따뜻한 밥 냄새와 웃음소리로 채워진다. 그 이유는 카페의 권순형 대표가 매주 공간을 기꺼이 내어주기 때문이다. 그에게 이유를 묻자, 잠시 웃음을 머금고 답했다."베풀면 언젠가 나에게 돌아오게 되어있어요.""30년 전부터 종각에서 노숙인을 돕는 분이 계셨는데, 그분이 제 롤모델이에요. 처음엔 종각에서작년부터는 이곳 삼청동에서 하게 되었는데 그저 밥만 먹고 끝나는것이 아닌 노숙인들에게 정서적인 안정감을 주고 ... (웃음) 여기서 이분들 케어해드리고 실제로 결혼까지 중매 해준 경우도 있고 그래요."권 대표는 언젠가 더 넓은 공간에서 더 많은 사람을 맞이하고 싶다고 말했다. 봉사자가 늘어나고, 함께할 이웃이 많아진다면 라플란드의 밥상도 더 커질 수 있으리라는 기대였다. 식사 시간이 되자, 이미 밥을 먹고 온 우리에게도 따뜻한 밥 한 숟가락이 권해졌다."함께 나누는 게 의미입니다. 기자님들도 저희와 함께 하시죠."류 목사의 말은 단순한 권유가 아니었다. 그 한 숟가락 밥은 단순히 음식을 넘어, 마음을 함께 나누는 상징처럼 다가왔다. 밥 한 끼가 사람의 삶을 바꿀 수는 없지만, 밥을 매개로 이어지는 관계와 대화는 소외자들의 삶을 다시 일으키는 힘이 되었다.라플란드의 밥상은 그렇게 사람들의 허기를 채우는 동시에, 무너진 마음을 붙들어 주고 있었다. 좁은 공간에서 시작된 이 작은 나눔은, 누군가의 삶을 바꾸는 거대한 힘으로 자라고 있었다.