신고리원전 1호기서 '연기', 발전기 자동정지

큰사진보기 ▲고리원전 1~4호기, 신고리 1~2호기를 운영하는 한국수력원자력(한수원) 고리본부. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

부산 기장군 고리원자력발전소 신고리 1호기의 터빈발전기가 정지돼 운영사인 한국수력원자력이 사고 원인을 조사 중이다. 한수원은 큰 문제가 아니라고 해명했지만, 환경단체는 원인 공개와 대책 수립을 촉구하는 모양새다.21일 부산소방재난본부와 한수원 고리원자력본부에 따르면, 이날 오전 3시 46분쯤 부산 기장군 장안읍 신고리 1호기 발전소 제어실에서 전압경보가 작동해 소방관들이 출동하는 일이 벌어졌다. 불꽃과 함께 연기가 발생하면서 터빈발전기가 자동으로 멈춘 탓이다. 신고를 받고 출동한 소방관들은 현장에서 별다른 특이점을 확인하지 못해 '비화재'로 판단하고 철수 절차를 밟았다.초동 조치 결과 사고가 난 곳은 터빈발전기의 부속기기인 '여자기'로 나타났다. 고리본부는 "전기를 만들어 낼 수 있도록 도와주는 직류전기 공급 부속장치가 고장 나 발전기가 자동 정지했다"라고 이날 언론에 공지했다. 이번 여파로 원자로의 출력이 절반 수준으로 줄어었지만, 안정상태를 유지 중이라고도 덧붙였다.고리본부는 조만간 발전기를 재가동할 예정이다. 한 관계자는 "원자력안전위원회에 통보를 했지만, 원자로 출력 저하나 정지 등 중대 사고에 포함되지 않아 보고 대상은 아니"라면서 "구체적 원인을 파악해 부품 교체, 점검을 한 뒤에 이르면 일주일 안에 다시 가동할 수 있다"라고 말했다.신고리 1호기는 100만㎾급 가압경수로형 원전으로 지난 2011년부터 상업운전에 들어갔다. 원전안전운영정보시스템(OPIS) 집계에는 그동안 10여 차례 정도의 고장이 발생한 것으로 기록돼 있다. 직전 사고인 2022년에는 태풍 힌남노의 영향, 2021년에는 가스절연모선(GIB) 인출 고압부싱(B상) 손상으로 원자로가 정지했다.환경단체는 더 정확한 정보를 원전 인근 주민들에게 알려야 한다는 입장이다. 박상현 부산환경운동연합 협동사무처장은 "안전하단 말만 반복하지 말고, 무엇이 문제인지 정보를 상세히 공개한 이후 근본적인 대책을 마련해야 한다"라고 강조했다.